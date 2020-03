Test: ilmselt üks parimaid alla 1000-euroseid sülearvuteid, mis praegu saada

Lenovo Yoga S740 pole selgelt eristuv Thinkpadilik äriklassi sülearvuti. Vastupidi - Lenovo on üsna samasugune kui enamus teisi (halle) ultrabooke ehk üliõhukesi ja ülikompaktseid sülereid. Samas aga tuleb see arvuti erinevaid filtreid kasutades otsingus alati esimeste seas välja. Võimsust on, hind aga selle kohta üsna vähe.

Selle arvuti juurde jõuab siis järgmist teed pidi.

Ekraan. Full HD-st tavaliselt piisab, kui ekraani diagonaal on 14 tolli. Lenovo Yoga S740 ekraaniääred on väga õhukesed, mis tähendab, et arvuti ise on samuti väiksem, kui mõne möödunud põlvkonna 14-tolline. Pigem on suurus vana 13-tollise klassist.

Klaviatuur. Kui ekraani kitsad servad on kahandanud arvuti korpust, siis peab ka klaviatuur koomale tõmbama. Samas pole Lenovo klahvistikule midagi ette heita. Alt kumera servaga, muidu kandilised madalad klahvid on mugavad ja täpsed. Klaviatuurivalgustus aitab hämaras õigetele tähtedele pihta saada.

Samas esineb üks probleem, mis oli ka mõnedel Asustel: kaks väga tähtsat klahvi - üles ja alla nooleklahvid on poole tavaklahvi suurusega. Pigem oleks võinud mõne läheduses asuva vähemkasutatava klahvi poolitada, nooleklahve aga läheb pidevalt vaja.

Heli. Arvutil on Dolby Digitali tugi ja kõlarirestid on suurelt kahel pool klaviatuuri, mitte kuhugi serva või põhja alla ära peidetud. Ehkki lausa tippheli just ei kosta, nagu eraldi kõlaritest, on süleri kohta heli siiski üsna hea ja korralik.

Kiirus ja võimsus. Masinas on Inteli uusim, eelmise aasta lõpus välja tulnud Core i7 protsessor, mis on energiasäästlik ja võimas. Jõudlusele pole mitte midagi ette heita nii kompaktse masina puhul, videotöötlus on sujuv ja brauseris võib lehekülgi rahus sada tükki korraga lahti olla.

16 GB operatiivmälu ja pool terabaiti SSD välkmälu on ka täiesti paras, mida Windows 10 jaoks tahta.

Inteli integreeritud graafika on pigem kontorirotile kui pühapäevamängijale, aga ei midagi hullu ega hirmsat. Ilusti jooksutab Iris Plus Graphics ka teist suuremat monitori, mida saab aga vaid USB Type C ülemineku kaudu ühendada. "Vanamoodsat" HDMI-d sel masinal pole. Kui sul on uus moodne monitor või vastav adapter, siis pole probleemi. Type C pesa on Thunderbolt 3 toega.Ülejäänud lisaseadmeid peab kahe USB 3.1 pesa kaudu ühendama. Ühe keskmise kaasaskantava arvuti jaoks peaks neist jätkuma küll.

Tarkvara. Windows 10 tarkvara on üks Lenovo suurimatest puudustest. Selgub, et masinaga on kaasa tulnud suur hulk mingeid Lenovo enda ja vist ka teiste tootjate rakendusi ja kas neid ära ka tohib kustutada, ilma et mõni masina spetsiifiline omadus kannataks, seda ei tea. Igatahes kui need rakendused alles jätta, järgneb tavakasutaja jaoks tüütu meeldetuletamine ja teated Windowsi paremal teateribal, mis väga häirivad ja mida arvutivõhikud tavaliselt vaigistada ei oska. Aitab paremklõps teatel ja valik, et selle rakenduse teateid enam paluks mitte kuvada. Samas jäävad need taustale tiksuma ja mingit oma "tähtsat" asja edasi ajama.

Aku. Ametlikult on Lenovo kodulehel aku kestvuseks märgitud 14 tundi, mõnedes müügikohtades mainitakse ka 19-tunnist kestvust. Siiski oli keskmisel kontorikasutusel 62 Wh aku tööajaks, mida näitas Lenovo enda suure rohelise ikooniga ennustusprogramm, ligi 11 tundi. Sama ennustas ka Windows. Kuid tund kiirlaadimist annab juba juurde 80% akust.

Turvalisus. Lenovo sisselogimise saab seadistada näotuvastusele ja tänu infrapunakaamerale see tõesti töötab igas olukorras.

Kellele ja miks?

1,4 kg kaaluv masin on väga mugav kaasa võtta - suure osa kotis tunnetatavast kaalust annab kiirlaadija, millel on kaasas jäik ja raske kaabel. Kuid üle kümne tunni tööaega tähendab, et päeval välja minnes võiksid isegi laadija koju jätta, sest aku peab vastu õhtuni küll. Klaviatuur on mugav, ekraanile pole ka midagi ette heita, jõudlus väga hea - see masin on enamat, kui keskmisele kontorikasutajale. Sobiks ka ärijuhile ja raamatupidajale, insenerile, diginomaadile ning kaugtöötajale.

Võimalik, et masin ei sobi nii hästi arvutimängurile, kes peale tööpäeva tahaks ka kiireid mänge mängida ning neile, kellel on vaja pidevalt väga palju lisaseadmeid masina taha ühendada. Juurde saab osta Lenovo doki, aga see on üsna kallis.

Praegu on masin saadaval hinnaga alla 1000 euro, mis teebki selle vägagi ahvatlevaks. Võib-olla isegi parimaks valikuks, kui on vaja kiiret, kerget ja kauakestva akuga isendit alla tuhande euroga.

PLUSSID

+ kerge, õhuke, mugav kaasas kanda

+ hea klaviatuur

+ hea jõudlus (Inteli uus Core i7)

MIINUSED

- palju bloatware´i ehk koormavat lisatarkvara

- HDMI eraldi puudub, LAN võrgupesa puudub, vähe erinevaid ühendusvõimalusi

TEHNILISED ANDMED

Sülearvuti Lenovo S740 81RS004YMX

Hind: 1000 eurot (Klick)

Ekraan: 14-tolline, 1920 x 1080 pikslit (Full HD), IPS, läikiv, 60 Hz

Protsessor: Intel Core i7 1065G7

Graafikakaart: Iris Plus Graphics, integreeritud

Operatiivmälu: 16 GB

Salvestusmälu: SSD, 512 GB (PCIe NVMe)

Ühendused: WiFi 802.11ax (WiFi 6), Bluetooth 5.0, 2x USB 3.1, USB Type-C Gen2 koos Thunderbolt 3 toega, 3,5 mm kõrvaklappide ja mikrofoni pesa

Aku: 62 Ah, kuni 14 tundi (testis 10-11 tundi), kiirlaadijaga

Veebikaamera: 720p, lisaks infrapunakaamera näotuvastuseks

Operatsioonisüsteem: Windows 10 Pro

Mõõtmed: 32,2 x 21,2 x 1,5 cm

Kaal: 1,4 kg