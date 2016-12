Levira uus andmekeskus on kõrge hoone all sügaval maa sees

Ehitada serveriruum 314 meetri kõrguse hoone alla ei ole vast maailmas midagi eriskummalist, kuid ehitada see samas 8 meetrit allapoole maapinnast ja 13 meetrit merepinnast ning ümbritsetuna 20 000 tonnist betoonist – teist sellist vähemalt Eestis ei ole ega tule. Nimelt ehitas Levira oma uue andmekeskuse just Tallinna Teletorni alla.

Peale selle, et serveriruum asub huvitava arhitektuurimälestise all, on tegu ühe paremini ühendatud hoonega Eestis. Mitmest ilmakaarest siseneb hoonesse kasutatavat võimsust kuni 400 kW ning ühenduskiirust kuni 100 Gb/s. Sealjuures ei ole teenuse kasutaja piiratud vaid ühe operaatoriga, vaid saab valida, kelle ühendusteenust täpselt kasutab.

Kui serveriruumina, kes vähegi üheski käinud, kujutame ette suurt, külma ja lärmakat ruumi, siis Levira andmekeskus on toad toas. Serverite tarvis on ehitatud autonoomsed, modulaarsed klaasist kapid, mille sees, koridori mõlemal küljel omakorda seadmekapid, serveri-kohad, iseseisva toite ja kustutussüsteemiga.

Moodulkappe jahutatakse iseseisvalt ning valmidus on olemas uusi kliente koheselt süsteemi ühendada.

Ka on kogu andmekeskuse riistvaraline lahendus kiirelt kliendi vajadustele kohandatav. Seda on ka teenused, mis nn rätsepa meetodil kliendile sobima vaieldakse: alustades elektritarbimisest kWh põhiselt ja lõpetades turvareeglitega, kes, millal ja kuidas seadmetele ligi pääseb.

Tänu Teletorni heale geograafilisele asukohale ei ole seal üleujutusohtu, mitmest küljest elektri ja sidega varustatuna on katkestuste oht minimaalne, sh täiendab elektrivõrku ka suur diiselgeneraator, mis suudab toita kogu hoonet päevi. Kui mujal on voolukatkestuste NDA-d tundides, siis endises eetrikeskuses on juba minutine katkestus liiga pikk.

Neile, kes siiski ei soovi oma isiklike seadmeid pommivarjendisse kolida või isegi mitte omada, on võimalik rentida pilveteenuseid ja majutusteenust. Koostöös Jelastic Inc-ga pakutakse ka intuitiivset, kuluefektiivset ja paindliku pilveplatvormi oma arenduste loomiseks, testimiseks ja turustamiseks.

Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste märkis, et seni televisiooni vabalevi ettevõttena tuntud Levira panustab jõulisemalt meedia- ja pilveteenuste sektoritesse ning täna moodustab teenuste eksport juba kolmandiku Levira käibest. „Andmekeskuse ja pilveteenuste turgudeks on Balti riigid, Venemaa ja Skandinaavia,“ lisas ta.

Levira pilveteenuste divisjoni direktori Margus Uustalu sõnul on pilveteenused Levira kõige noorem ja kõige kiiremini kasvav valdkond. „Kui alguses küsisid kliendid majutusteenust, siis mingil hetkel mindi üle virtualiseeritud lahendustele ning pakume täisteenust Eesti kõige turvalisemas ja hoitumas andmekeskuses,“ ütles Uustalu.