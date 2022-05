Logitechi mänguriklappe on erinevates värvikombinatsioonides, kuid Arvutimaailma laborisse jõudsid Logitechilt G333 mudeli lillakas-neoonkollased mänguriklapid, mis on lihtsad 3,5 mm kõrvasisesed juhtmega klapid, mis võiksid olla kasvõi igas supermarketis, kuid hinna poolest on siiski kordades kallimad, kui lihtsad nööpklapid. Miks? Aga just seda me laboris uurisimegi.

Karpi on pandud klapid ise, väike lukuga vutlar nende kandmiseks ja USB C üleminek 3,5 mm pistikupesaks. Karbist välja võttes võib neid kasutada millega iganes - nutitelefoniga, millel klappide jaoks vaid USB C pesa, arvutiga, millel universaalne kõrvaklapi-mikrofoni pesa ja muidugi ka erinevate mängukonsoolidega Xboxist ja Playstation´ist alates ning Nintendoga lõpetades.

Klappide plussiks on juhtimispult. Sellel on küll vaid kolm nuppu, kuid enamuse olulisi toiminguid saab ära teha. Helivaljuse jaoks on +/- nupud, kuid lisaks leidub ka keskmine nupp. Sellele vajutades saab kõne vastu võtta või lõpetada, aga ka muusikat pausile panna või jätkata. Kui vajutada kiiresti kaks korda, võetakse ette järgmine lugu, kui kolm korda, siis eelmine lugu.

Klappidel on kaasas kolm erinevat kollast silikoon-otsikut, seega peaks igale kõrvasuurusele leidma sobiliku. Klapid istuvad õige otsikuga üsna tihedalt kõrvas, kuid nagu ikka kõrvasiseste tihendiga klappide puhul, võib mõne aja pärast tekkida ebamugavustunne. See on paratamatu.

Kuulates on igati puhtalt oma väiksuse juures esitatud nii kõrged kui keskmised sagedused. Mängudes ja mobiilikõnedes on see hea kvaliteediga kõnede tagatiseks, kuid s täht õige veidi susiseb. Paraku peab leppima nii pisikeste kuularielementidega klappidega ka vähemate bassidega, kui oled harjunud suurte üle kõrva klappidega või kõlaritega. Sügavaid basse on G333-l vähem, kui suurematel klappidel. Seegi on igati loogiline. Samas on sel mudelil eraldi kaks kõlarielementi: 5,8 mm ja 9,2 mm läbimõõduga. Seega on klapid nagu mõned suuremadki kõrgemate ja keskmiste sageduste jaoks eraldi membraanidega. Sellepärast selles osas ongi heli üsnagi selge ja puhas.

Mängudes, kus taustamuusika ei sisalda sügavaid basse, on aga need kõrvaklapid igati okeid. Hääl kostab üsna selgelt, stereoklappidega saab määrata ka mängudest kostva heli suunda, aga muidugi mitte nii täpselt, kui Surround ja 3D heliefekte toetavate kõlarite või klappidega. Aga kuna need on nii pisikesed ja kerged (19 grammi), siis tegemist ongi heade reisile või transpordile kaasa haaratavate klappidega, millega teel olles mängida. Kes siis ikka kõlareid või suuri üle kõrva klappe alati kaasas tassib.

PLUSSID

+ eraldi kõlarielemendid kõrgematele ja keskmistele/madalatele sagedustele

+ puldist saab juhtida, mis iganes seadmega klapid ka ühendatud pole

+ kaasas on kolmes suuruses silikoon-otsikud ja USB C adapter

MIINUSED

- basse on vähevõitu

- disaini poolest ei midagi erilist

TEHNILISED ANDMED

Kõrvaklapid Logitech G333

Hind: ca 50 eurot

Ühendused: 3,5 mm kõrvaklapipistik, USB C (kaasasoleva adapteriga)

Juhtnupud: helivaljus, muusika juhtimine, kõnede vastuvõtt (3 nuppu)

Kaasas: 3,5 mm - USB C adapter, kolmes mõõdus silikoon-otsikud, lukuga vutlar

Ühilduvus: PC, mobiilid, Xbox, PlayStation, Nintendo jt

Kaal: 19 grammi