Kui annad mõnele nooremale mängijale tavalised juhtmevabad klapid, siis kipuvad need olema esiteks liiga suured ja teiseks liiga rasked. Kauem on ebamugav mängida, mis mõnikord ongi hea, et end mitte liiga kauaks mängima unustada, aga mugavus on ikkagi veel palju tähtsam. Logitechil on spetsiaalselt noortele mängijatele mõeldud juhtmevabad klapid G435, mis kaaluvad akuga kõrvaklappide kohta uskumatult vähe – 165 grammi.

Lisaks oli Arvutimaailmale testiks saadetud karbis kaasas ka hulk nänni nagu müts, kleepsud ja sõrmus.

Kuid on ka paar seadme tööks vajalikku asja. Pehme ja peenike USB kaabel on mõeldud selleks, et vajadusel saaks ka juhtmega laadides edasi kasutada. Kuigi G435 töötab ka üle Bluetoothi, on näiteks lauaarvuti ja mängukonsoolide jaoks (välja arvatud Xbox) jaoks kaasas kiire ja lühikese viitega USB adapter. See sobibki pigem lauaarvutile kuhugi arvutikasti taha, sest sülearvutiga kaasas kandes on oht suur adapter ära murda. USB seade on kordades suurem, kui Logitechi muud Lightning- ja Bolt-adapterid, mis USB pesast peaaegu välja ei ulatugi.

Klapid on disainilt lastepärased ja odava välimusega. Eraldi mikrofonitoru välja ei ulatu, mikrofon on peidetud vasakpoolse klapi sisse.

Seal on ka suured nupud – sisse/välja, helivaljus ja mikrofoni summutamine.

Mänguasja meenutavad ka roosad vedrujuhtmed, mis klappe sangaga ühendavad – täiskasvanute klappidel on need pea alati ära peidetud.

Klappide sangade pikkus on sujuvalt ja kergelt reguleeritav, sobib nii kuueaastasele kui raugale. Kuularipadjakesed on napilt nii suured, et ulatuvad lastel üle kõrvade, täiskasvanutel aga kipuvad jääma juba kõrvapealseteks klappideks. Kuid eks mõlemat pidi saab kasutada.

Ühenduseks tuleb kaevuda juhenditeni

Klappe üle Bluetoothi ühendades selgub, et vaja on ikkagi juhendit, sest sülearvuti küsib PIN koodi. Kust seda sisestada, kui klappidel on vaid neli nuppu? Karbis juhendit pole ning karbi peal pole ka midagi öeldud peale tehniliste näitajate. On vaid QR kood ja link juhendile.

Veel enne, kui USB adapteriga proovida, tuleks ikkagi Bluetooth tööle saada. Selle jaoks peabki veebist linki vaatama. Iseenesest midagi keerulist pole, alguses tuleb kaht nuppu all hoida ja siis ühenduvad klapid kohe.

USB adapter pole mitte lihtsalt Bluetoothi kloon, vaid Logitechi enda Lightspeed-adapter, mis tagab madalama viite ja kiirema ühenduse üle õhu. Samuti juhendist saab juhenduse, kuidas lülitada sujuvalt klappe kahe režiimi vahel – kas üle Bluetoothi või üle adapteri. See käib kolme sekundiga. Mängides võib siis olla vajalik adapterit kasutada, kui tahad võimalikult kiirelt kõike kuulda, mis mängus juhtub.

Seade toetab ruumilist heli Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech ja Windows Sonic Spatial Sound.

Mängude jaoks on veel hea teada, et klapid saab ühendada konsoolidega (v.a Xbox), nüüd ka Nintendo Switchiga. Lightspeed adapter toetab PC-sid, Mac-e, PlayStation 5 või 4 mängukonsoole.

Helikvaliteet üllatab

Kui tavaliselt on lastele suunatud klapid bassideta ja kergelt plärisevad, siis Logitech G435-ga üllatab. Kui just helivaljust põhja ei keera (sisse saab lülitada ka helivaljuse piirangu, et kuulmist ei kahjustaks), on heli väga puhas ja selge. Isegi basside vähesuse üle ei saa väga nuriseda või kui, siis üsna vähe ja ainult need, kes tahavad tavalisest rohkem basse.

Maksimaalse valjusega kipuvad kõrgemad sagedused õige natuke sisisema ja bass õige vähe üle lööma. Aga keskmise helivaljusega on kuulamine sellise hinnaklassi klappide kohta täitsa mõistlik. Võrrelda ei saa muidugi mitmesajaeuroste klappidega.

Kahe mikrofoniga peaks klapid hakkama saama ka taustahelide summutamisega. See siiski väga hästi ei summuta, taustalt on mikrofoni hääli ikkagi mingil määral kosta, aga klappide kandja enda juttu on siiski esiplaanil kõige selgemalt kuulda.

USB adapteriga kasutades saab klappe ühe nupuvajutusega panna valima, kumba ühendust need kasutavad, kuid PC-ga ei tundu see alati töötavat. Klapid esinevad kahe erineva lisaseadmena ja arvutist tuleb valida, kumbasse heli saata. Kõrvaklappides peab siis samamoodi valima, kas heli võetakse adapterist või üle Bluetoothi. Natuke ebamugav, aga kui pidevalt ei taha neid kahte ühendusviisi vahetada, siis ehk võib sellega lõpuks leppida.

Juhtimine on keerulisevõitu

Kõrvaklappide juhtimine on ka juhendiga natuke keerulisevõitu ja peab meelde jätma või välja printima põhilised nupuvajutused. Kasvõi näiteks helivaljuse piiramine-lubamine: meelde peab jätma, et 100 detsibelli piiri lubab mikrofonivaigistuse ja helivaljuse suurendamise nupu vajutamine kolm sekundit, 85 detsibelli peale piiramiseks aga tuleb vajutada mikrofonivaigistuse ja helivaljuse vähendamise nuppu kolm sekundit korraga. Lightspeedi ja Bluetoothi ühenduse vahel valimiseks aga peab mikrofoni vaigistuse nuppu all hoidma kolm sekundit. Jah, tabelit läheb vaja, et esialgu see kõik meelde jätta ja selgeks õppida. Lisaks on nupud rivis kõrvaklapi tagumisel küljel, tunnetus tuleb ka kätte saada nende vajutamiseks.

Taaskasutus on moes

Logitech on mänguriklapid valmistanud vähemalt 22% ulatuses taaskasutatavast materjalist, karp on samuti täies ulatuses vanapaberisse visatav, pole plastist juppe ja kilekotte. Paar traati on ainult UB kaabli rullikeeratuna hoidmiseks pakendis, mis tuleb eraldi prügikasti visata.

Aku käib samuti ära, kui klappe enam ei kasuta – selle eemaldamise juhend on kaasas.

Kokkuvõtteks: klapid tõesti üllatavad

Logitechi G435 kõrvaklapid helikvaliteedi poolest kindlasti meeldivalt üllatavad, sest nii häid ei oskaks sellistest mänguasjaliku välimusega klappidest oodatagi. Odav välimus võib olla ka sellest, et tegemist on taaskasutusplastist seadmega. Kuid nupud ja juhtimine pigem vastavad odavale välimusele ja sarnanevad mõne mänguasjaga. Hea, et saab ühendada mängukonsoolide ja arvutiga mitut moodi, vajadusel on pehme kaabel kasutatav laadimiseks ja klappe saab samal ajal mugavalt edasi kasutada. Ühendamine ühest ühendusest teise peale on sama arvutiga keeruline – seadistada tuleb ka arvutit. Kui aga ühe arvuti taga on USB adapter ja teisega kasutad Bluetoothi, siis on juba lihtsam.

Klapid sobivad küll lastele ja noortele, aga keegi ei keela neid tööks või puhkuseks ka tõsisel täiskasvanul kasutada. Mikrofoniga koosolekutel osalemine on mugav, ehkki mürasummutus just väga tõhus pole. Mängudes saab aga kasutada väiksema viitega Logitechi enda adapterit. Sangade suurus sobib kuueaastasest raugani. Aku kestab ametlikult 18 tundi, kuid praktikas mitmeid tunde kauemgi.

PLUSSID

+ hea helikvaliteet

+ mitu ühendusviisi

+ mugavalt kerged

MIINUSED

- odava mänguasjaliku välimusega

- keeruline nuppudega juhtida

- klappidest ei saa muusikat pausile panna ja jätkata



TEHNILISED ANDMED

Mänguriklapid Logitech G435

Hind: ca 70 eurot

Sagedusvahemik: 20 - 20 kHz, mikrofon 100 - 8 kHz

Ühendus; Bluetooth, USB Lightning

Ühilduvus: Mac, suur hulk mängukonsoole, nutitelefonid, PC, tahvelarvutid

Aku: kuni 18 tundi, laaditav USB C kaabliga

Kaal: 165 grammi