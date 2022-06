Logitechi üliõhuke klaviatuur on kõigi Logitechi elementaarsete lisadega, kuid siiski suhteliselt minimalistlik. Kandilised ümarate nurkadega klahvid klõbisevad ja natuke logisevad, see pole küll tippkogemus, aga samas ka mitte midagi ebamugavat.

See on keskmine klaviatuur veidi suuremate ning lohukestega klahvidega kui sülearvutil, kasutatav ja mõnede heade Logitechi uue aja nuppudega, mis ajaga kaasas käivad. Näiteks on eraldi nupp emotikonidele ja häälsalvestuse nupp, mis transkribeerib (näiteks ingliskeelse) jutu otse tekstiks mõnes lahtiolevas tekstiaknas. Ka ekraanipildi nupp on eraldi ja muusika juhtimise nupud.

Muidugi on olemas kolm nuppu paaritamiseks - üht klaviatuuri saab nagu paljusid teisigi Logitechi klahvistikke siduda kolme erineva seadmega. Need võivad olla nii PC kui mäkk, nutiteler kui tahvel. Mäki jaoks on klahvidel veel eraldi märgistus.

Akut laetakse USB C-st ja see kestab nutika seadistuva heledusega taustvalgustusega kümme päeva või ilma taustvalgustuseta 5 kuud. Tarkvara, millega seadistada, aga seda pole tegelikult vaja, on taas Logitech Options (suur, 270 MB), kuid seda ei pea tingimata kasutama, kui ei taha funktsiooniklahvidele mingeid muid tähendusi anda.

Taustvalgus on mugav ja klahvide tähed helendavad ka päris heledalt. Klõbin aga on pigem valjem ja pladisevam, kui mõne keskmise madalate klahvidega sülearvuti klahvistiku puhul.

Samas on see ka veidi maitseasi. Mängimiseks on ehk isegi parem selline natuke pikem ja konkreetsem klahvikäik. Küll aga on nooleklahvid liiga väikesed - poole klahvi suurused, eriti üles-alla klahvid, mis on väga tihedalt üksteise kohal ning võivad olla suurema sõrme jaoks liiga lähestikku.

Kokkuvõtteks on see klaviatuur heaks asenduseks neile, kes tahavad töötada mitme ekraaniga, kasutades ühe ekraanina sobival kaugusel sülearvutit. Siis on mugavam lauale võtta veel üks väike ja mugav juhtmeta klaviatuur. Selleks sobib MX Keys Mini küll. Kasutusmugavus võib küll sülearvuti enda klaviatuuriga tekste kirjutades parem olla, aga mängudega võib-olla on hea pigem sellise eraldi Logitechi klaviatuuriga tegutseda. Ja muidugi kui tahad mugavalt diivanil lesides arvutit kasutada, siis kerge ja õhuke klahvistik on hea elutoaklaviatuuriks mitmete koduseadmete jaoks. Isegi tahvlile või nutitelefonile.

PLUSSID

+ taustvalgustus

+ PC ja Maci nupud mõlemad

+ võimalus ühendada kuni kolme seadmega

MIINUSED

- nooleklahvid on ebamugavalt pisikesed ja koos

- klahvid on natuke jäigemad ja mõne jaoks mitte nii mugavad kui sülearvutil

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevaba klaviatuur Logitech MX Keys Mini

Hind: 80 eurot

Ühendus: Bluetooth (ühildub ka Logitech Bolt adapteriga), kuni kolm seadet ükshaaval

Taustvalgustus: reguleeritav, lülitub sisse siis, kui käed on klaviatuuril

Aku: 10 päeva taustvalgustusega, 5 kuud taustvalgustuseta, laadimine USB C kaabliga