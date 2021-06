Mobile World Congress toimub Barcelonas paari nädala pärast, osalejad peavad arvestama piirangutega

Ehkki suur osa suuri rahvusvahelisi tehnoloogiamesse ja konverentse on ära jäänud, toimub traditsiooniline mobiilimaailma kongress Mobile World Congress siiski, kuigi traditsioonilise talvise toimumisaja asemel nihutati see sel aastal keset suurt suve. Toimumiskoht on sama - Barcelona, toimumistingimused aga pandeemiajärgselt karmimad, kui kunagi varem.

Mobile World Congressile saab registreeruda kohapealseks osalemiseks, kuid lihtsamalt vaid Euroopa Liidu riikidest, kus pole Hispaania terviseameti andmetel nakatumistase kõrgem, kui lubatud. Samuti saab taotleda messipassi väljastpoolt Euroopa Liitu, kuid siis vaadatakse see taotlus põhjalikumalt läbi. Nimelt on Hispaaniasse (Barcelonasse) turismi eesmärgil ja väljastpoolt Euroopa liitu sisenemine veel mittesoovitatud, kuid valitsus andis juba aprillis loa ekspertide ja spetsialistide sisenemiseks teatud tingimusel ning aprillis kinnitati samuti seda, et kõik akrediteeritud MWC osalised on spetsialistid, kes saavad kindlalt sisenemisloa. Siiski tuleb järgida kehtivaid piiranguid, teha kiirteste koroonaviiruse suhtes ning messil kanda maske. Maskiks ei sobi isetehtud või tavaline "sinine" kirurgimask, vaid peab olema FFP2 sertifitseeritud klapita respiraatormask.

Registreerimisel nõutakse hulka dokumente (vähemalt ajakirjanikelt), lisaks peab üles laadima oma ID kaardi mõlemad küljed ja tegema näotuvastuse. Sellega saab hiljem kontaktivabalt messihallidesse siseneda. Näotuvastus toimib väravates ja registreeritud kasutajatel pole vaja inimestega kokku puutuda. Füüsilised kaelakaardid puuduvad. Kohustuslik on kasutada aga MWC21 mobiiliäppi, mis tagabki ligipääsu ja milles edastatakse jooksvat infot näiteks ka selle kohta, kui osalemistingimused ja kodukord peaksid muutuma. See ongi kaelakaardi asemel.

Iga päev peab tegema PCR testi ja selle tulemused laetakse samuti mobiiliäppi, mis tagab sissepääsu. Vaktsineerimise kohta pole MWC tingimustes öeldud, kas vaktsineerimistõend näiteks sellest kõigest vabastab, aga tingimused võivad muidugi vastavalt olukorrale muutuda. Hispaaniasse aga võib testivabalt siseneda vaktsineerimistõendiga (viimasest vaktsineerimisest peab olema möödas vähemalt 14 päeva) ning visiidi põhjusena sobib hästi MWC-l osalemine.

Mobile World Congressil on eksponente üle maailma, nende seas suursponsoreid nagu snc, Huawei, generalitat de Catalunya jt.

MWC21 Barcelona sündmused

Selle aasta ürituse teema on Connected Impact. Messiprogrammis uuritakse, kuidas tehisintellekt, 5G, Big Data ja Asjade Internet kujundavad tulevikku ja jätkavad meie igapäevase elu muutmist.

MWC21 üritus on seadnud eesmärgiks olla süsinikuneutraalne. GSMA kui kongressi korraldaja on kutsunud kokku ligi 600 peaesinejat ja konverentsil esinejat, sh IBM-i, Kaspersky, Revoluti, Qualcommi, Verizoni, Vodafone´i, ZTE jt suurte telekomimaailma ettevõtete tippjuhid ja eksperdid.

Lisaks kohapealsele osalemisele toimuvad kõik üritused ka netis virtuaalselt online külastajatele.