Täiesti uus Macbook Air - väga roheline ja üliselge ekraaniga

Äsja esitleti Apple´i uut portatiivset sülerit Macbook Air, mis on kõige rohelisem süler (see on saanud paljudele juba ostuargumendiks), 8. generatsiooni Intel Core i5 protsessoriga, Inteli UHD graafikakaardiga ja kiire kuni 16 GB opmälu, kuni 1,5 TB mahuga SSDga ja 60 protsenti kiirem, kui eelmine mudel.

Uus MacBook Air on õhem ja kergem ning valmistatud Apple´i enda disainitud alumiiniumkorpusest, mille toormaterjal on väga öko - 100% taaskasutatud materjalist. Sellega saad oma süsinikujälge vähendada ligi 50 protsenti võrreldes eelmise Maciga.

Masin kestab akult 12 tundi, mahtu on 17 protsenti vähem korpusel, seade on 10 protsenti õhem ehk ainult 1,5 cm paksune kõige jämedamast kohast. Servad on muidugi oluliselt õhemad.

MacBook Air on saanud ka uue Apple´i klaviatuuri, millel on iga klahvi jaoks eraldi LED taustvalgus ja Force Touch puuteplaat, mis on 20 pprotsenti suurem, kui eelmise põlvkonna MacBook Air. Klaviatuuril on ka sõrmejäljelugeja.

Kuid üks olulisemaid uuendusi on muidugi veel selgem ja rohkemate värvidega ekraan.

MacBook Airi uusimal mudelil on 13,3-tolline Retina ekraan üle 4 miljoni piksliga, mida silmaga tavakaugusest ei erista ning 48 protsenti rohkem värve.