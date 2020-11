TEST: kas MapMyFitness asendab peagi suletavat Endomondot?

Reedel selgus, et Eestis ja Euroopas üsna populaarne Endomondo aktiivsuse träkkimise äpp ja keskkond lõpetavad aasta lõpus tegevuse. Selle keskkonna viis aastat tagasi omandanud Under Armour müüb ühe oma teise (toitumis)keskkonna maha ning koondab kõik träkkimisäpid enda MapMyFitnessi keskkonna alla, kus paljude spordialade jaoks on omad äpid ja portaalid. Proovime järgi, kas need suudaksid asendada senist Endomondot.

Vanad träkid uude kohta

Kui Endomondo pannakse kinni, siis kõige rohkem on kahju loomulikult sealsetest sõpradest ja juba salvestatud träkkidest. Endomondo korduvate küsimuste lehel selgub, et träkkidega eriti probleeme pole - need kantakse MapMyFitnessi keskkonda üle. Selleks tuleb minna veebis seadetesse (Settings), avada Connect ja siduda oma Endomondo konto MapMyFitnessiga:

Järgmine kord MapMyFitnessi sisse logides peaksid seal träkid näha olema, aga ei olnud. Hoopis hiljem, järgmisel päeval tekkisid need maagiliselt koos kaartide ja kõigega nii mobiiliäppi kui veebi.

Seega lõpuks on kõik ilus - vanad mälestused ja träkid jäävad, kuid kahjuks Endomondo sõpru ja uudisvoogu nende tegemistega üle ei kanta.

Siin tuleb sisse veel üks puudus MapMyFitnessi kahjuks: kui Endomondos sai alla laadida failid nii GPX- kui TCX-formaadis oma teekonna kohta, siis MapMyFitnessis saab eksportida vaid TCX faili. Mis neil vahet? GPX salvestab lisaks pikkus- ja laiuskraadidele ka muud infot, näiteks kõrgust. TCX-is on vaid koordinaadid.

Endomondos on seega rohkem infot, kui tahad oma teekonda kohugi eksportida, eriti näiteks kõrgustes (mägedes) tehtud tripid:

Meenutame ja võrdleme - Endomondos salvestatud vanemal träkil on avalehel selline info:

Seesama träkk näeb MapMyFitnessis välja selline:

Esimesel pilgul tundub, et Endomondo jagas teekonna kohta rohkem infot. Samas kõik elementaarne on olemas ja kui sa just mingit spetsiifilist näitu taga ei aja, siis saab MapMyFitnessis hakkama. TCX faili on võimalik lihtsalt konvertida ka GPX-iks, kui tahad teekonnafaili mujale eksportida, näiteks Google´isse.

Mobiilis träkkimine alaku

Esialgu tundub, et iga liigutuse jaoks on vaja oma äppi: jalutamiseks, jooksmiseks ja rattasõiduks on kõige jaoks oma eraldi äpp. Kunagi oli olemas isegi MapMyHike, kuid nüüd suunab see MapMyRun-i peale.

Tegelikult peaks hakkama saama ühe universaalse MapMyFitnessiga:

Kõik äpid on sisuliselt täpselt samad, nende taga olevad veebikeskkonnad on aga natuke tuunitud just selle spordiala tegijate huve arvestades.

Sellel äpil on lihtne ja lakooniline avamenüü, kus paljusid spordialasid alguses ei leia, kuid See All Activities alt näiteks rattasõitu alustades leiab kõikvõimalikud vändatavad tegevused, sealhulgas ka otsitava rahuliku rattaga kommuteerumise ehk linnatranspordi.

Träkkimist käima pannes on tablool läbitud vahemaaa (suurelt), aeg, kiirus, keskmine kiirus ja kulutatud kalorid. Lisaks võib valida, kas jagada teekonda sõpradega (võid jagada ka oma hetkeasukohta), liita mõne lisaseadmega (nutikell, pulsivöö ja muidugi ka Under Armouri nutikad tossud), heliline tagasiside virtuaaltreenerilt, stardiviide jne. Aga kus on kaart?

Kaarti tuli natuke otsida ja see on tegelikult ka olemas. Activity all asub imepisike hall kriipsuke ja seda alla tõmmates saabki avada kaardivaate. Kasutatakse Google´i aluskaarti, matka jaoks on ka üks ülihea lisavõimalus: võid kaardile kanda mõne enne salvestatud teekonna ja siis seda kaardil jälgida.

Kaardi ettetõmbamise nupp on aga väga väike ja kõndides oli väga raske sellele pihta saada.

Peale teekonna lõppu, mille käigus tasulise teenusena saab kasutada ka virtuaalset helilist treenerit kõrvaklappides, salvestatakse uus trenn sellisena (kolmel ekraanipildil):

Avapildi võid valida ise teekonnal tehtud piltide seast (pildistamisnupp on äpis aktiivse trenni ajal näha), pärast võid neid pilte ka kaardil vaadata. Seega on see hea näiteks matkapäeviku jaoks. Arhiivis on iga teekond seega lisaks träkile ka sinu valitud ilusa avapildiga. Vaikimisi läheb avapildiks esimene tehtud foto. Paraku saab iga teekonna jaoks vaid kuni viis pilti teha, mitte rohkem.

Kokkuvõtteks on MapMyFitness üsna sobiv Endomondolt üleminekuks, eriti veel siis, kui sul on sinna kogunenud aastate jagu träkke ja trenniandmeid, mida tahad säilitada. Peale teenuste ühendamist, nagu ülalpool sai õpetatud, saab oma vanu träkke ka uutel trennidel aluseks võtta ning sama teed jälgida.

Strava või MapMyFitness?

Kui tahad Endomondo andmeid lihtsalt üle kanda, siis pole eriti küsimust - MapMyFitness (ja selle muud sõsar-äpid) on õige valik.

Muul juhul aga võib tähtsat rolli mängima hakata see, mida sa äpist kõige enam tahad - kas head matkaträkkijat, jooksu- või rattasõidu treenerit või hoopis täpset südame ja iseenda füüsise arengu jälgijat? Strava on üks populaarseimatest träkkimis- ja trenniäppidest, mis seda kõike teeb.

Kuna minul kogemus Stravaga viimastest aastatest puudub ja aastaid tagasi tehtud katsed ei pruugi enam hetkeolukorrale vastata, siis võtame aluseks DigitalTrendsi tehtud analüüsi:

Teekonda enne arvutis kaardile joonistades ja planeerides on võidumees MapMyRun

Audiotreeneriga on Straval paremad võimalused (hääl, mis trenni ajal juhendab)

paremad võimalused (hääl, mis trenni ajal juhendab) Trenniandmete pärast visuaalne esitamine: võitjaks osutus MapMyRun

Sotsiaalvõrkudes jagamises ja sõpradega koostöös on võitjaks Strava

Kuigi selle testi järgi osutus võitjaks Strava, pole see lõplik tõde. Näiteks mainiti selles 2018. aasta testis Strava piltide tegemise võimalust ja teistega jagamist, kuid nüüd on see olemas ka MapMyFitnessis. Aga eks igaks peab ise hindama, millised võimalused talle kõige olulisemad on.