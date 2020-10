Populaarne treeningu- ja träkkimiskeskkond Endomondo pannakse kinni

Kui tahad kuhugi oma teekonda salvestada ja trenniandmeid hoida võipopulaarseid jooksuträkke teistelegi näidata, siis esimene pähe tulev keskkond selleks on olnud Endomondo. Kuid selle päevad on nüüd loetud - alates selle aasta lõpust paneb 2015. aastal selle keskkonna ostnud Under Armour selle kinni, andmed kustutatakse.

Spordirõivaste, jalatsite ja aksessuaaride bränd Under Armour, Inc. teatas reedel, et on sõlminud lepingu MyFitnessPal´i platvormi müümiseks 345 miljoni dollariga Francisco Partnersile. Tegemist on investeerimisfirmaga. MyFitnessPal pakub enam kui 200 miljonile kasutajale võimalust oma toitumise träkkimisega kaalu langetada.

Alles jääb samuti Under Armourile kuuluv MapMyFitness, millele tahab ettevõte keskenduda.

MyFitnessPal osteti 2015. aastal 475 miljoni dollari eest, nüüd siis vabanetakse sellest tunduvalt vähema raha eest. Endomondo eest käidi viis aastat tagasi välja "kõigest" 85 miljonit dollarit.

Endomondo aitab salvestada teekondi erinevate tegevustega, isegi rääkida trennitegijatega üle peptalk´i ja esitada aktiisvsusväljakutseid, et võistelda mõnel spordialal. Eriolukordade ajal oli see väga populaarne ja eestis näiteks kasutati Endomondo träkkimist ka kehalise kasvatuse tunni ülesannete täitmisel.

Endomondot kasutab praegu 20 miljonit registreeritud kasutajat ning see on kõige populaarsem Euroopas. Äpp ja sotsiaalne keskkond oli algselt Taani päritolu ja tegutses isegi kasumlikult, sest näiteks põhjalike analüüsivõimalustega Premium konto on tasuline ja selle eest küsitakse praegu 5,99 dollarit kuus. Endomondo peakorter on praegugi Kopenhaagenis, samas kui MyFitnessPal asub San Franciscos.

Küsimused Endomondo lõpetamise kohta saavad vastuse keskkonna Korduma Kippuvate Küsimuste lehel. Seal öeldakse, et sulgemine tuleb koos aastavahetusega - 31. detsembril. Asemele soovitatakse MapMyRun äppi, mis on üks osa MapMyFitnessist. Paraku on see keskendunud jooksudele ja ei ole mõeldud matka või rattasõidu träkkimiseks. Kõndimise ja matka jaoks võib proovida üle minna MapMyWalk äpile. Kui aga tahad rattasõitu träkkida, ava MapMyRide keskkond - iga tegevuse jaoks oma veeb ja äpp.

Oma andmeid saab Endomondost MapMyRuni importida kuni 31. märtsini 2021. Alates 30. novembrist lõpetatakse Endomondo Premium-teenuse eest tasu võtmine ja rohkem makstud raha kantakse tagasi.