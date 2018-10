Otse kohapealt ja käed küljes test: Huawei tutvustas Londonis maailma võimsaimat mobiili Mate 20 Pro

Täna tegi Huawei Londonis maailma esmaesitluse oma tippklassi telefonideseeriale Mate 20, aga lisaks näidati ka uusi nutikellasid. Kui mõned uuendused on vaid kosmeetilised, siis seekord leidus ka olulisi tehnoloogilisi hüppeid.

Huawei laiatarbetoodete äri tegevjuht Richard Yu alustas etteastet loomulikult Mate 20-ga. Kui 2013. aastal tuli välja esimene Huawei Mate 1, siis oli see teistest sarjadest eristuv suurema ekraaniga: tegemist oli maailma esimese 6,1-tollise ekraaniga telefoniga. 2017. aastal pandi aga Mate seeriasse esimene AI kiip ehk riistvaraline tugi tehisintellektile neuroprotsessori näol.

Nüüd, 2018. aastal aga tutvustatakse uut Mate 20 seeriat kui maailma võimsaima protsessori ja nutikaima tehisintellektiga.

Kuid alustame disainist

Tagaküljel on kolm kaamerat ja välgu LED, mis paigutatud ruudukujuliselt. See teeb mobiilist täiesti sümmeetrilise telefoni, mille mõlemad pooled on ühesugused, kui küljenupud välja arvata. Üldine kuju aga meenutab nüüd rohkem Galaxy S sarja Edge telefone, sest ekraaniääred on samamoodi kergelt kumerad.

Huawei Mate 20 sai 6,53-tollise, 2244x1080 pikslise, HDR-toega ja 820 nitise heledusega ekraani, mis on eriti ere, aga siiski väiksema voolutarbega, kui senised ekraanid.

Huawei Mate Pro aga on 6,39-tolline 2K+ kvaliteediga ekraaniga ja 3120x1440 piksliga ekraanil.

Ekraan on tõesti hea, kuid siin pole nii suurt tehnoloogilist hüpet kui oli näiteks P20-ga, mil tõesti ekraanile vaadates oli see "silmipimestavalt" terava ja selge pildiga.

Kulmukergitus

Mate 20-l on väga kitsas „kulm“, vaid 8,9 mm, Pro-l aga pikem, koguni 32,8 mm, mis jätab „kulmu“ kõrvale ikoonideribale väga vähe kasutatavat ruumi.

iPhone Xs Maxist on aga Mate 20-l suurem ekraan, kuid väiksemad mõõtmed: 6,46 tolli vs 6,53 tolli ja laius 77,4 mm vs 77,2 mm.

Mate 20 on 4 mm paksune, Pro natuke paksem, aga servadest õheneb ja selle õhema serva paksus on 2,3 mm.

Sõrmejäljelugeja - tõeliselt efektne

Nüüd aga midagi revolutsioonilist. Ekraanisisene sõrmejäljelugeja, lubatakse, et lõpuks nüüd töötrab korralikult ja kiiresti. See on 30% kiirem. Ühtlasi võideti juurde ekraanipinda alumisest äärest, kus pole enam sõrmejäljesensorit ja ka tagaküljelt ei pea sõrmega midagi otsima. Ekraani alumisel poolel on kindlas kohas piirkond, kuhu tuleb sõrmega vajutada ja see töötab. Sõrmejälje sisestamiseks kuvatakse väikest ikooni, kuhu vajutama peab.

Mälukaardid pisenesid

Ja veel midagi täiesti uut – sel telefonil on maailma esimene Nano Memory Card. See on 45% väiksem kui microSD ja kuni 256 GB mälumahuga. Nano MC käib nano SIM kaardi pessa.

Lisaks on Mate 20 telefonidel kaks kõlarit, mis kasutavad ära ka USB pesa, kust häält "välja surutakse" ning IP68 veekindlus, seega võib minna ka vee alla. Tagakülg on kaetud

Hyper Optical mustriga, mis kaitseb sõrmejälgede tekkimise eest.

Jõudlus tippude tipust

Nüüd aga maailma võimsaimate telefonide jõudluse juurde. Mate 20 on maailma esimene telefon 7 nm kiibitehnoloogiaga kiibistikuga, mis sisaldab Cortex A76 protsessoreid ning kahte tehisintellekti kiipi ehk Neural Processing Unit´it ehk NPU-d. CPU on senisest 75% kiirem, GPU 46% kiirem, NPU 226% kiirem.

Maailma esimese 7 nm mobiilse tehisintellekti (AI) kiibistikuga Kirin 980 sisaldab 6,9 miljardit transistorit, mis on mahutatud sõrmeküüne suurusele plaadile.

Geekbench 4 jõudlustest annab 9795 punkti, mis Arvutimaailma jõudluse edetabelis viib selle telefoni kauges kaares kõige esimeseks.

Kiibistik on disainitud uue kolmeastmelise arhitektuuriga, mis koosneb kahest Cortex-A76 põhisest põhituumast, kahest Cortex A76 lisatuumast ning neljast väiksema jõudlusega Cortex-A55 tuumast. See annab protsessorile paindlikkuse jaotada ressursse optimaalselt raskete, keskmiste ja kergete ülesannete vahel, samal ajal aku kasutusaega pikendades.

Kõik on tähele pannud, et mobiilide jõudlus aja jooksul kiiresti kahaneb. Mate 20 puhul on ka seda vähendatud: 18 kuu pärast on jõudlus langenud 5%, kui näiteks Samsung Galaxy Note9 puhul pidi see olema 28%.

Suur 4000 mAh aku on Mate 20-l ning veel suurem 4200 mAh aku Mate 20 Pro´l. Aku kestab väidetavalt 33% kauem kui Note 9-l ja 38% kauem kui iPhone Xs-il, mis on akukestvuses üsna suur hüpe.

Uus 40 W kiirlaadija laeb 30 sekundiga 20% akust, kuid mõne minutiga siiski täiesti täis akut ei saa. 30 minutiga saab laetud 70%. Ka juhtmevaba laadija sai suurema võimsuse - 15 W.

Juhtmevaba laadimise osas aga on Huawei jälle midagi uut leiutanud. Mate 20-l on maailma esimene juhtmevaba reverse laadija ehk pöördlaadija – sellega saab laadida juhtmevabalt ka teisi telefone.

Võrk on kiirem ja stabiilsem: telefonidel on 4x4 MIMO antenn, 1400 Mbit/s andmesidekiirus ehk 4,5G tugi (Mate 20 Pro), maailma kiireim WiFi (1733 Mbit/s).

Navigatsioon läks täpsemaks

GPS-ide osas on üle väga pika aja ka tehtud teatav progress, mida aitab täiendada "kahekihiline" GPS, mis on esitluses väidetud olevat 10x täpsem. Satelliitide valikut ja signaali tõlgendamist juhib samuti tehisintellekt, mis ennustab asukohta ja parandab näitusid ka tunnelites, siseruumides ja mujal rasketes oludes. Nii ei jäta mobiil autonavigaatorina juhendamist ka maa alla jõudes või parkimismajast välja sõites.

Proovime kohe järgi: P20-ga kõrvuti pannes, millel peaks olema "tavaline" GPS, leitakse hotellitoas 40-korruselises pilvelõhkujas asukoht järgmiselt:

Huawei Mate 20 Pro on kohas, kus mobiilid tavaliselt asukohta ei suuda leida, tunduvalt parema täpsusega. Kompass oli uuel telefonil veel kalibreerimata.

Fotograafia: kas kolme kaameraga saab kõik tehtud?

Maatrikskaamerate süsteem annab Huawei Mate 20 seeria telefonidele põhimõtteliselt 16-270 mm objektiivi, mille tagavad hübriidsuum ja erinevate objektiividega kaamerad.

Huawei Mate 20 kolm tagakaamerat on 16 MP, 12 MP, 8 MP ning need on vastavalt ülilainurk, lainurk ja 2x teleobjektiiv. Fookuskauguste ekvivalendid siis 17 mm, 27 mm ja 52 mm.

Mate 20 Pro puhul on kolm tagakaamerat 40 MP, 20 MP, 8 MP ja need on siis 16, 27 ja 80 mm.

Suured sensorid on kasutusel, mis püüavad kinni palju valgust: Pro mudelil näiteks 1/1,7 tolline. See tagab ISO 102400, mis on nagu mõnedel profikaameratel, Samsung Galaxy Note9 ISO on näiteks kuni 6400. Mate 20 Pro vajab 0,5 luksi, et pildile midagi jääks. AIS ehk intelligentne pildistabilisaator korrigeerib käe värisemist ja paneb paljudest kaadritest kokku ühe selge kaadri. See lahendus oli kasutusel ka Huawei P20 telefonidel.

Super HDR teeb 10 kaadrit HDR-i RAW formaadis sekundis ja keevitab sellest kokku ülidünaamilise ulatusega fotod. Bokeh-efektid on muidugi ka täiesti olemas, udustamisel saab bokeh´i "ringe" muuta näiteks südamekesteks ja udust tausta udustada "keerlevaks" ja valikus on muidki efekte.

Kuid ka lähedalt pildistamine on uuel tasemel. Huawei mate 20 telefonid teevad makrot kuni 2,5 cm kauguselt.

AI videotöötlusega saab teha filmiefektiga videoid. Isikute ja objetide äratundmisega videotöötlus muudab monteerimise lihtsaks ja kiireks.

Liitreaalsus massidesse

3D sügavustunnetus on lõpuks ka täiuslikumalt ära kasutatud. Esikaamera saab 3D näotuvastusega näo ära tunda 0,6 sekundiga, tehes näost 3D skänni. Kuid saab ka muid asju kolmemõõtmeliselt sisse skännida, liikuma panna ja fotodele või videotele lisada. ning need siis Facebooki üles laadida. Ja saab liitreaalsusse panna liikuma. Vaata näiteks otse esitluselt Facebooki postitatud klippi Huawei tootedirektoriga:

3D toiduskänn annab laual oleva äkke kalorihulga. Nt pitsalõigud, puuviljad jne arvutatakse ümber kaloriteks ja nii on hea dieeti pidada.

Huawei PC mode aga loob juhtmevaba projektsiooni suurele ekraanile, nii et saad oma telefoni kasutada ka arvutina. Miracast on vahendajaks.

Arvutisse saab oma faile alla laadida 61 MB/s ülekandekiirusega.

Huawei muud tooted

Lisaks esitleti veel Huawei Mate 20 RX Porsche Design mudelit, mis on nahkse tagaküljega ja maksab kallima mudeli puhul juba üle 2000 euro. Eestisse seda ei tule.

Huawei Mate 20 X tuli lavale "One more Thing" lause saatel - see on eriti suure ekraaniga, 7,2 tolli. Ekraanil on 2244x1080 pikslit, kasutada saab Huawei M-Pen pliiatsit. Aku on teistest veelgi suurem, 5000 mAh. Aurukambri ja grafeeniga jahutus tagab nii võimsa telefoni jahutamise ka mängides. Grafeenil on nimelt 2,8 korda parem jahutus kui vasel. Super Bassiga kaks kõlarit on ka.

Lisavarustusena esitleti mobiiliümbriseid uutele mudelitele ja 40 W auto-kiirlaadijat. Huawei Watch GT ehk Huawei uus nutikell aga üllatab kahenädalase ooteajaga. Sellel on 1,39-tolline ekraan (454x454 pikslit) ning 80 protsenti väiksem energiakulu. 2 nädalat kestab aku, see saavutatakse masinõppega. GPS-iga kestab 22 tundi. Pulssi mõõdetakse iga sekundiga ja 94% täpsusega. Pideva pulsi järgi saab teha personaalseid treeninguid. Äpid soovitavad, mida kui palju teha. Kellal on sees baromeeter ja kompass, muidugi ka GPS. Und jälgib infrapunasensoriga, et valgus öösel ei segaks.

Huawei Band 3Pro on lihtsam aktiivsusmonitor: 0,95-tolline ekraan, 7 tundi GPS-i.

Hinnad ja saadavus

Hindade osas tasub esialgu vaadata vaid Huawei Mate 20 Pro´d, mis Eestisse tuleb.

Mate 20 Pro eelmüük Eestis algab 16. oktoobrist ja kestab kuni oktoobri lõpuni. Kõik, kes soetavad eelmüügist Mate 20 Pro, saavad kingituseks Huawei Nano-mälukaardi suurusega 128 GB ja Huawei juhtmevaba kiirlaadja.

Telefonid jõuavad poodidesse müüki 1. novembrist soovitusliku jaehinnaga 999€ ning on saadaval kolmes värvitoonis: hämarik, kesköösinine ja must.