Huawei esitles täna Münchenis oma tipptelefone Mate 30 ja Mate 30 Pro, kuid need tulevad müügile vaid Hiinas

Pealtnäha traditsioonilisel uue tipptelefoni esitlusel Münchenis olid kohal ajakirjanikud, näidati uue heade näitajatega telefoni uusimaid tehnilisi võimalusi, käidi välja ka hind eurodes, kuid kõike seda varjutab Google´i teenuste ja äpipoe puudumine ning ilmselt ka selle tõttu tuleb uus põlvkond Huawei telefone välja vaid Hiinas.

Suures osas vastas uute telefonide sisu sellele, mis oli varem lekkinud. Tagaküljel on Pro-mudelil neli kaamerat ringikujulises "halo" rõngas, neist üks normaalkaamera, üks lainurk, üks tele ja neljas lasermõõtjaga sügavuskaamera. Täpsemalt Mate 30 puhul - 16 MP ülilai, 40 MP normaalkaamera ülisuure valgustundlikkusega, 8 MP tele, ISO 204800, 3x optiline zoom, 2,5 cm kauguselt makro teravustamine, optiline stabilisaator telefoto jaoks. Mate 30 Pro puhul 40 MP ülilainurk, 40 MP lainurk, 8 MP tele, 3D sügavussensor, ISO 409 600, 3x optiline suurendus, Pro bokeh, kooskasutatavad OIS+AIS.

"Kulm" on küll üsna lai, kuid sisaldab viit "silma": 3D sügavuskaamerat, viipesensorit, selfie kaamerat, valgus- ja lähedussensorit.

6,53-tolline Flex OLED ekraan oligi, nagu lekkepiltidelt näha, telefoni küljeni ulatuv ja painutatud 88 kraadini. See nn Waterfall display pole küll lausa esimene, kuid üks esimestest kindlasti, mis nii kaugele külje peale kaardub. Eraldusvõime on 2400 x 1176 pikslit, formaat on eriti pikaks venitatud ehk üle 2:1 suhte - 18,4:9. Tegelikult on ekraan isegi veel piklikum, sest Waterfall-servad on ka sisse arvestatud. Mate 30 on ilma kaarduvate servadeta lameda ekraaniga ehk 6,62-tolline jäik OLED, 2340x1080 pikslit.

Ekraani kasutamist toetab puutetundlik M-PEN.

Akud on suured: 4200 mAh Mate 30 ja 4500 mAh Mate 30 Pro puhul.

Kõnede jaoks kuulauriauk puudub. Selle asemel pannakse ekraan vibreerima, mida kõrva äärde pannes kuulebki.

Kuna ekraan kaldub üle küljeääre, siis pole seal enam kohta helinuppudele. Selle asemel saab puutepinnalt heli valjemaks või vaiksemaks libistada.

Mate 30 Pro on IP68 veekindlusega ehk kannatab sukelduda, Mate 30 pritsmekindel ehk IP53.

Protsessorikiibiks, nagu varem oligi lekkinud, kasutatakse uut Kirin 990 5G-d. Kokku on telefoni sisemuses 22 antenni, millest 14 5G jaoks. Mõlemad SIM kaardid võivad toetada 5G-d, aga mitte korraga. Küll aga saab mõlema SIM-iga teha VoLTE kõnesid. Samas on mõlemast telefonist ka mitte-5G mudelid.

Kiirlaadimine kiirenes, 40 W juhtmega ja 27 W juhtmevabalt.

On küll olemas Android 10 tugi ja EMUI 10 kasutajaliides, kuid puudub Google´i äpipood Google Play. Selle asemel on Huawei App Gallery, milles leidub üle 45 000 äpi, kuid sealt ei leia siiski Google´i võtmeäppe.

Põhjus on selles, et USA valitsus lisas Huawei maikuus president Donald Trumpi korraldusega musta nimekirja turvaohu pärast, kuna kahtlustati, et ettevõte on seotud Hiina valitsusega ja võib lubada valitsusel ligipääsu kasutajate andmetele. faktilist tuge sellele kahtlusele pole seni veel välja ilmunud. Google kui USA ettevõte pidi samuti lõpetama ärisuhted Huaweiga ja mitte lubama Hiina maailma suuruselt teisel mobiilitootjal ligipääsu Google´i teenustele, sealhulgas äpipoele, kaardirakendusele, Gmailile, Youtube´ile jne.

Kuna Huaweil pole enam õigus kasutada Google Mobile Services paketti, on uued telefonid Huawei Mobile Services paketiga, kus on ka oma äpipood.

Mate 30 8 GB / 128 GB mudeli hind eurodes tuleb ca 799 eurot. Mate 30 Pro soovitatav hind 1099 eurot 8 GB / 256 GB mudelil. Mate 30 Pro 5G aga hakkab maksma 1199 eurot.

Kuigi Müncheni esitlusel toodi välja ka hinnad eurodes, nullib vähemalt esialgu meie võimaluse selle isegi ilma Google Play poeta telefoni endale saada lause eestikeelse pressiteate lõpus:

"Lisaks esitles Huawei Münchenis Mate 30 telefoni, mis tuleb müügile Hiinas."

Hiinas saabuvad uued mudelid müügile oktoobris. Millal mujal ja kas üldse, selle kohta praegu veel midagi teada pole.

Vaata esitlust siit: