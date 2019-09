Aasta kõige vastuolulisem telefon Mate 30 tuleb välja sel neljapäeval, palju on juba lekkinud

Huawei on viimaste tippmudelitega pea alati nihutanud üldist latti kõrgemale. Nii Mate 20 Pro kui P30 Pro olid parimad kaameratelefonid. Sedasama oodatakse ka Huawei Mate 30 seeriast, mille esitlus on sel neljapäeval, 19. septembril Münchenis. Kuid seekord tuleb uus lipulaev välja teistmoodi. Välimusest on juba väga palju lekkinud, kuid mis on telefoni sees, kui USA valitsuse embargo ei luba Google´il sinna oma teenuseid tarnida?

Siin on lekkinud Huawei Mate 30 Pro võimalikud tehnilised näitajad:

Tagaküljel on kaks 40 MP kaamerat - üks põhikaamera ja teine lainurgaga "kinokaamera", lisaks veel üks 8 MP teleobjektiiviga optilise stabilisaatoriga kaamera ning ToF kaamera (Time of Flight - laseriga skänniv kaamera, mis kaardistab ruumi kolmemõõtmeliselt ja aitab teistel kaameratel niimoodi kujutiste kaugust hinnata).

Ees on veel 32 MP kaamera, lainurk-kaamera ning jälle ToF kaamera. Kokku seega on uuel Mate 30 Pro´l seitse kaamerat.

3D näotuvastus teeb nüüd sinu identiteedi kindlaks veel kiiremini, lisaks mõõdab pulssi ja hingamisrütmi.

Arvatakse, et helivaljuse jaoks pole küljel mitte nupud, vaid puutetundlik libistatav riba. Telefoni ülemine kuular on ekraanisisene ehk siis vibreerib ekraani pind, mida kõrva lähedale pannes kuuleb.

Pricebaba lekitas 4. septembril Huawei Mate 30 seeria telefonide võimaliku välimuse:



Nagu näha, ulatub ekraan kaugele külgedele ja seda üle äärte kaarduvat paneeli on hakatud nimetama Waterfall´iks. Tegemist pole Huawei leiutisega, mõned teised tootjad on samasugust lahendust juba oma uusimates mudelites kasutanud.

Siin on uusimad, 16 septembri lekked juba suurema resoga.

Mate 30 Lite on teistest teistsuguse disainiga, äärest ääreni ekraaniga ja kaamera-auguga ekraani nurgas. Kasutusel on nõrgem protsessor.

Muidugi saab vihjeid ka Huawei enda "isutekitavatest" videotest. Näiteks vihjab üks klipp uute telefonide võimsale kiirlaadimisele (lekete järgi kuni 40 W):



Siin aga ilmselt vihjatakse kaamera kiirusele, mis suudab eriti veniva aegluubiga videot salvestada:



Muidugi on oodata ka kaamerate veelgi paremat kvaliteeti pimedas (hämaras tehtud aegvõtted olid juba eelmiste Huawei mudelitega tase omaette):



Ühenduste osas on teada, et uus Kirin 990 protsessor, millega Mate 30 välja tuleb, on ka 5G toega. Kas 5G on kõigis mudelites, see selgub neljapäeval, aga mõnedes kindlasti.



Androidi Google´i teenuste kohta muidugi Huawei videod midagi ei vihja. Kui USA kaubandusembargo Huawei suhtes kestab, siis see tähendab, et Google Play´st ei saa laadida ja telefoni pole eellaaditud Google´i ja teiste USA firmade äppe: Google Maps, Gmail, YouTube, Google Hangouts, aga samuti pole võimalik kohe kasutama hakata SnapChat´i, Spotify´t, Facebooki, Twitterit, Netflixi jne.

Kuna Google´i teenused pole kättesaadavad ka Hiinas, siis võib see tähendada, et uute Huawei telefonidega hakkab Google´i äppidega majandamine käima samamoodi - alternatiivsete äpipoodide kaudu, mis balansseerivad legaalsuse piiril. Euroopas ja mujal maailmas ilmselt tuuakse välja legaalsem ja kindlam lahendus, sest Huawei Consumer Business Group´i tegevjuht Richard Yu on kinnitanud, et leitakse viis klientidel installida nende lemmikteenused ja äpid vaatamata sellele, et need ei tule kohe telefoniga kaasa. Samas kui see on ebamugavam kui konkurentidel, võib see tähendada Mate 30 seeria suurt müügilangust Euroopas, kuna kõik teised telefonid on mugavalt Google´i teenustega kohe olemas.

Kõik selgub aga lähemalt 19. septembril. Teadaolevalt Eestist ajakirjanikke esitlusüritusele seekord ei lähe, aga otseülekanne tehakse Huawei esitlussaidil.