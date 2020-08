Test: kuidas on puhata ja töötada Huawei äsja Eestisse jõudnud tippsülearvutiga MateBook X Pro?

Huawei tutvustas äsja oma esmakordselt Eestisse jõudnud tippsülearvutit, millega ilmselt paneb Hiina suurtootja, kes hetkel ka maailma suurim mobiilide tootja, jala ukse vahele ka arvutite turul. Kas 1999-eurone masin esialgu väga populaarseks saab, on iseküsimus, aga kui küsimus pole rahas, siis on muidugi tegemist igati korra tööriistaga, millega saab ka puhkuse ajal hästi mängida. Arvutimaailma käes oli masin nädalapäevad ja selle aja jooksul muutusid mitmed huvitavad uuendused üsna vajalikuks, milleta tavalise arvuti taga tundub, et on midagi nagu puudu.

Eks juba arvuti nimigi - MateBook X Pro vihjab sellele, et uus üliõhuke ja võimas masin on otsustanud tungida MacBook Pro maailma, kuigi sinna minek saab olema raske - MacBookide kasutajad on lisaks tehnilistele argumentidele vaja ära rääkida ka usuküsimustes. Mac OS on see altar, mille juurest väga paljud ükskõik kui hea riistvara juurde, millel on Windows, ära tulla ei taha. Aga eks proovida ju tasub.

PC-de maailmas on kõige kallima otsa ultrabookide seas kindlasti uus sülearvuti üsna kõva tegija. Kuigi brändi ei ole siin harjutud sülearvutitega seostama, võib peagi müügile tulevate odavamate mudelitega isegi päris hästi minna, kui neid laiemalt pakkuma hakatakse.

Karbist välja ja lauale

Huawei on pakendamisele tõsist rõhku pannud ja nii nagu nutitelefonid või tahvlid, nii on ka sülerit välja võtta omaette elamus. Valgetest eraldi karpidest tulevad välja toiteplokk (valge, samas stiilis kui mobiililaadijad ja ainult veidike suurem, USB-C lahtikäiva kaabliga), dokk (lisa-USB, HDMI, USB-C, vana VGA pesa projektorile või monitorile) ning juhend.

Windows 10 häälestub vajadusel eesti keelele ning klaviatuuripaigutus on küll rahvusvaheline, kuid eesti klahvid asetuvad õigetele kohtadele, nagu on harjunud skandinaavia-inglise klaviatuuride kasutajad.

Ekraaniääred on ülimalt õhukesed ja veebikaamerat ei paistagi kuskil servas, see ei mahukski tegelikult ekraani kohale traditsioonilisse kohta enam ära. Sõrmejäljelugejat ka ei paista, aga tegelikult on see sisselülitamisnupu sees.

Veebikaamera on ka osavalt ära peidetud. See on nimelt klaviatuuri ülemises reas keskel ühe klahvi all. Vajutad selle sisse ja lahti lastes tõuseb veebikaamera nagu periskoop klahvi alt üles. Väga hästi peidetud ja füüsiliselt on kaamera alati blokeeritud, kui seda ei kasuta, seega pole kaamerasilma teipima vaja hakata. Samas vaatenurk on selline, et lõug ja nina on liigagi esiletükkivad videokonverentsi tehes. Kaamera on 1 MP, resolutsioon pole midagi erilist. Kui tahad õige vaatenurga saada, siis tõsta videokonverentsi jaoks arvuti kuhugi kõrgemale alusele, kasvõi raamatuvirna otsa.

Klahvid on mõnusalt suured ja juurde on võidetud pinda peaaegu äärest ääreni klaviatuuriga. Kuna ekraan ise on 3:2 kuvasuhtega ehk kõrgem, kui enamik tänapäeva sülearvuteid, siis on ka klaviatuuriesine pind natuke avaram ja klahvidele jääb rohkem ruumi. Seda ruumi aga polegi funktsiooniklahvide jaoks ära käsutatud, need on ikka poole klahvi suurused. Selle eest on hiireplaadile jäetud rohkem pinda. Hiireplaat on hiiglaslik ja tundlik, ligi paarituhandeselt arvutilt vähemat ei ootakski.

13,9-tolline ekraan on väga hea eraldusvõimega, 3000 x 2000 pikslit (100% sRGB värviulatusest). Vähem küll, kui 4K, aga kaugelt parem, kui Full HD. See 3:2 formaat on tegelikult sülearvutite uus kuum ekraaniformaat. Kuigi Youtube, Netflix, nutitelerid ja muud suured ekraanid on pigem 16:9 kinoformaati ehk laiekraaniga, siis süleril pole seda alati vaja, kui teed tööd veebis või kontoriprogrammidega. 3:2 on kõrgem, seega jääb püstipidi rohkem korraga ekraanile. Mõnikord harva, kui filmi vaatad, võib leppida üles ja alla jääva musta ribaga, aga igapäevaselt on piklikum ekraan alati paremini ära kasutatud kui lai.

Arvuti on kiire. 1999-eurose masina kohta seda muidugi eeldaks ka. Lisaks kerge ja õhuke. Sees on 10. põlvkonna Intel Core i7-10510U protsessor ja NVIDIA GeForce MX250 graafikakaart.

Puutetundlik on ekraan ka. Kuid ekraanihinged ei luba käänata masinat hübriidarvuti moodi tahvliks, isegi 180 kraadi ulatuses ekraan ei käändu. Hinged on seega oma liikuvuselt üsna tavalise sülearvuti moodi, samas parajalt jäigad ja vastupidavad, et ka rappuvas transpordis tööd kannataks teha.

Korpus on üleni metallist, mida on kohe tunda ka jaheduse järgi, kui randmed klaviatuuri juurde tõstad - lisaks väliskülgedele on metallist ka klaviatuuri poolne sisekülg. Seega ei kulu pikapeale masina nurgad ja servad ära, nagu juhtub ainult välise metallist küljega masinate puhul. X Pro korpus on Mac´idele sarnaselt n-ö unibody ehk ühest metallikamakast välja freesitud ja jäik. Masina paksus on vaid 14,6 mm ja kaal 1,33 kg.

MateBook X Pro heli on väikse õhukese korpuse kohta väga korralik ja loomulik, kuna kasutusel on neli erinevat kõlarit. Nelikkõlaritest kaks on ülemisel küljel ja tegelevad keskmiste ning kõrgete sageduste taasesitusega, bassikõlarid on eesmise serva all. Lisaks on ka mikrofone neli - nende ülesandeks on mürasummutus ja rääkija kõne vastuvõtmine umbes kuni 3-4 meetri kauguselt. Kaugemalt kostvat taustamüra üritab mikrofonisüsteem summutada. Seega ei saa nagu enamuse teiste sülearvutitega kasutada seda masinat väga suures ruumis kõigi häälte kinnipüüdmiseks, vaid ikka ainult arvuti ees istuja ja tema lähedal olijate puhtaks salvestamiseks. Kuid MateBooki mikrofonid võtavad kõne kinni siiski kaugemalt, kui nii mõnedki teised sülearvutid, mis summutavad kõik kaugemal kui poolteist meetrit.

Kuna kaasas on dokk ja masin on alla pooleteise sentimeetri paksune, siis ei maksa oodata portide armeed külgedel. Tegelikult on ühendusvõimalusi lausa vägagi napilt: USB-C peasid kaks (toetab andmesidet, laadimist ja kiiret DisplayPorti), üks tavamõõtmetes USB-A 3.0 ning kõrvaklapi-mikrofoni universaalne 3,5 mm pesa. See ongi kõik.

Natuke aitavad välja muidugi muud ühendused: kiire WiFi, Bluetooth, Huawei Share ja USB-C pessa käiv väike väline dokk.

Hea on see, et Huawei on lõpuks sülearvuti toiteadapteri standardiseerinud ja see sarnaneb mobiililaadijaga. Selle USB-C kaabel on lahtikäiv ja sellega saab laadida teisi Huawei uuema põlvkonna seadmeid. Vanematega võib olla oht, et kõrgem laadimispinge, mida 65 W adapter välja annab, neile ei sobi. Enamasti on siiski nutiseadmed ja adapterid intelligentsed, saades aru, mis pinget vaja on, aga tõepoolest, palju vanemate ja teiste tootjate seadmetega võib tekkida oht seadme läbikõrvetamiseks või paremal juhul ei hakka see lihtsalt laadima.

56 W aku peab ilusti vastu ühe töö- või puhkepäeva, mida iganes sa teeks. Kontoritööks piisab täiesti, 9 tundi tegutsemist ei vaja uut laadimist, ametlikult peaks aku kestma lausa 15 tundi. Videot saab järjest vaadata 13 tundi.

Jaga kohe ja kiiresti kõike oma telefoniga

Huawei Share´il peaks ka peatuma, sest see on midagi uut, mida võib hakata igatsema "tavalise" arvuti juurde tagasi pöördudes. Nimelt piisab Huawei telefoni asetamisest paremale NFC elemendi lähedale (seda ei tohi arvuti küljest eemaldada, kuigi võib tunduda tavalise kleepsuna), et Windowsissse tekiks Androiditelefoni aken, mida saab nii hiirega kui arvuti puuteekraanilt juhtida. Kui kerid ekraani allapoole, siis liigub see samamoodi arvuti ja telefoni ekraanil, kui käivitad äppe, saad neid kasutada sama aedukalt ka arvutis, pilte ja dokumente võid tirida arvutist telefoni ja vastupidi. Nutiseade on täielikult arvutiga integreeritud. Ehkki ka Samsung on sarnast lahendust oma uue Note20 seeriaga just tutvustanud, on need siiski kõik praegu ühe tootja seadmetes kinni ehk siis Huawei arvutiga saab niimoodi jagada ja ühendada Huawei (uuemaid) nutiseadmeid. See töötab ka Huawei MatePad Pro tahvliga.

Huawei Share´i failijagamiskiirus on tehniliste andmete järgi 30 MB/s, selleks on vajalik telefonis EMUI 8.0 tarkvara. Vanematega see ei tööta. Isegi kõnedele saab arvutist vastata, kui telefon on arvutiga ühendatud.

Ka Control+C ja Control+V klahvikombinatsioonid töötavad telefoni ja arvuti vahel, samuti saab näiteks ühendatud telefoni raputades salvestada arvuti 60-sekundine ekraanivideo koos heliga, ilma et keegi aru saaks, et tegelikult sa salvestad. Kolme sõrmega ekraanist alla tõmmates tehakse ekraanipilt ja sellega saab kasutada ka ekraanil oleva teksti tuvastust.

Arvuti ja telefoni ühendamist, dokumentide jagamist ning andmete sünkroonimist seadistatakse PC Managerist My Phone´i menüüst.

WiFi veel uut ax-standardit ei toeta, jäädes traditsiooniliste IEEE 802.11a/b/g/n/ac juurde (2,4 GHz ja 5 GHz), antennideks on samuti traditsioonilised 2 x 2 MIMO antennid. Bluetooth 5.0 ja NFC on olemas.



Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina tutvustab lennujaamas toimunud esitlusel MateBook X Pro ´d.

Kas arvuti on oma hinda väärt?

Küsimus, kas arvuti on oma hinda väärt, on subjektiivne ja natuke ka filosoofiline. Milline ligi 2000-eurone sülearvuti on üldse oma hinda väärt, kui mõne arvuti saab juba kätte ka 250 euroga? Ilmselt on siin tegemist igaühe isiklike eelistustega, kui palju ta on valmis välja käima, et saada endale tippvõimsusega üliõhuke sülearvuti, mis käib ideaalselt kokku sinu (Huawei) nutitelefoniga.

Minu sülearvuti hinnalagi on 1000-1300 eurot ja selles vahemikus leiab ikka enam-vähem tööks korraliku mudeli. Peagi peaksid ka odavama hinnaklassi Huawei MateBookid müügile tulema, mis sinna hinnaklassi jäävad.

Kui aga tahad, et jõudlus oleks parim, mis hetkel saada, ekraan samuti suur (ja 3:2 suhtega, kuhu mahub püstipidi rohkem), siis kindlasti on sihtgrupp, kes 2000-eurose masina ostab, täitsa olemas.

PLUSSID

+ tippklassi jõudlus

+ hea ühendada Huawei nutitelefoniga ja äppe või faile jagada

+ hea ekraan

+ tugev unibody korpus

MIINUSED

- vähe ühendusporte (natuke leevendab kaasasolev dokk)

- kallivõitu

- veebikaamera asend ja kvaliteet (1 MP)

- ekraanihinged ei liigu 180 kraadi ja rohkem (hübriidarvutiks)

TEHNILISED ANDMED

Sülearvuti MateBook X Pro

Hind: Eestis saadaval alates augustist soovitusliku jaehinnaga 1999 €

Ekraan: 13,9-tolline, LTPS, ekraani ja korpuse suhe 91%, eraldusvõime 3000 x 2000 pikslit, 260 PPI, värviulatus 100% sRGB, kontrastsus 1500:1, maksimaalne heledus 450 nitti, valgusandur, vaatenurk 178 kraadi, 10-punktiline puuteekraan, sõrmežestiga (kolm sõrme korraga ülevalt alla) kuvatõmmis

Protsessor: 10. põlvkonna Intel Core i5-10210U või 10. põlvkonna Intel Core i7-10510U

Graafikakaart: NVIDIA GeForce MX250, Intel UHD Graphics

Mälu: 8 GB või 16 GB LPDDR3, 2133 MHz

Veebikaamera: 1 MP, ekraani all klahvi sees süvistatud, kaamera seesoleku indikaator

Aku: 56 Wh, Li-Po, kuni 13 tundi video taasesitust või 15 tundi kontoritööd

Välkmäluketas: 512 GB või 1 TB NVMe PCIe SSD

Klaviatuur: täissuuruses, taustvalgustusega, inglise paigutusega

Sisselogimine: näotuvastus või sõrmejäljesensoriga toitenupp

Heli: 4 kõlarit (kõrgesagedus / bass eraldi), 4 mikrofoni (mürasummutusega)

Ühendused: WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz ja 5 GHz (2 x 2 MIMO antennid), Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, Displayport

Kaasas: 65 W USB-C toiteadapter, USB-C laadimiskaabel, kiirjuhend, garantiikaart