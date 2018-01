Samsungi esitletud neljameetrise diagonaaliga hiigelteler kasutab uut tüüpi MicroLED ekraani

Las Vegases toimunud tehnikamessil CES 2018 esitles Samsung uut 146-tollist kodutelerit, mis lisaks sellele, et on tavalisest ligikaudu kolm korda suurema ekraaniga, kasutab ka täiesti uudset modulaarset MicroLED lahendust, mille abil võib teha peeaaegu mistahes suurusega ekraani. Nime The Wall kandev tehnoloogia ei jõua küll veel niipea meie kodudesse, kuid on selge, et just selles suunas võib kogu ekraanitehnoloogia hakata peagi arenema.

The Walliga saab suure diagonaali tõttu katta kasvõi terve seina. See on esimene omataoline moodulteler, mille mõõtmeid saab muuta vastavalt vajadusele. CES-il esitletud 146-tolline teler pakub vaatajatele 4K resolutsiooni.

“Kui praegu oleme Samsungi telerite standardiks võtnud QLED-tehnoloogia, siis The Wall kasutab uuenduslikku MicroLED-lahendust. Tegu on LCD-le sarnase tehnoloogiaga, kuid pilt kuvatakse ekraanile vaid mikromeetri suuruste ning eraldi valgustatud LED-idega. Nii on ekraanil edastatav pilt eredam, värvid tõetruumad ning must korralikult sügavmust,” rääkis Samsung Eesti juht Toomas Tiits.

MicroLED-ekraanil on parem vastupidavus ja valgusvõimekus, pikem eluiga ja madalam energiatarve, kui traditsioonilistel paneelidel. Telerile on sellise ekraaniga võimalik luua äärmiselt õhukese disainiga korpuse, millel ekraaniääred sisuliselt puuduvad.

Vaata MicroLED-i esitlust siit: