Euronics toob Microsoft Surface seadmed Eestis müügile

Microsoft Surface arvuteid on Microsoft juba aastaid tootnud ja müünud, kuid need on jäänud pigem nišitoodeteks. Alguses pidi leppima odavamate mudelite juures lahjema Windowsiga, siis oli hind liiga kallis, kuid Eestis oli põhiprobleemiks ikkagi saadavus, kuigi fännid aga leidsid ikka võimaluse omale piiri tagant ihaldatud seade soetada. Nüüd on Euronics koostöös Microsoftiga asunud seda takistust kõrvaldama.

Eesti suurim kodutehnika ja elektroonika edasimüüja Euronics hakkab koostöös Microsoftiga sel nädalal Euronicsi kauplustes müüma Microsoft Surface tootesarja seadmeid.

Klaviatuuriga tahvelarvutites on nii riistvara kui ka seadmetes kasutatav tarkvara valmistatud Microsofti poolt.

„Meil on ülimalt hea meel, et saame koostöös Microsoftiga tuua Microsoft Surface nime kandvad seadmed ka Eesti tarbijateni,“ ütles Euronicsi IT-seadmete tootejuht Risto Juhansoo. „Tegemist on väga kvaliteetsete seadmetega, mis vastavad kõige kõrgemate nõudmistega kasutajate soovidele,“ lisas ta.

Microsoft Surface seadmed on kerged, kasutavad Windows 10 Pro operatsioonisüsteemi täisversiooni ja ka seadmete turvalisuse aste on veelgi tõusnud uue Windows 10-ga kaasas Windows Hello funktsiooni abiga, mis lubab seadmesse sisse logida biomeetriliselt.

Surface´i seadmed pakuvad ka Ink funktsiooni, tänu millele saab teha märkmeid ning kirjutada ekraanile tuttaval ning mugaval viisil puutepliiatsiga, sest Windows Ink tunneb Windowsi seadmetel ära käekirja.

Microsoft Surface Pro 4 maksab Euronicsis 1399 eurot, lisaks klaviatuur 130 eurot. Rohkema mälu ja võimsama protsessoriga Surface Pro 4 hind tuleb 1999 eurot.

Lisaks seadmete müügile pakub Euronics Surface´i toodetele, mis on ostetud Euronicsi poodidest, ka müügijärgset teenindust lähimas Euronicsi poes.