Milline nutitelefon sobiks hästi Jõuluvana kingikotti? Elisa ekspert soovitab

Jõulude ja aastavahetuse vääramatust lähenemisest annavad märku soovitused, mida kingikotti valida. Robotitest on juba räägitud. Milline nutitelefon aga sobiks Jõuluvanal tuua ja kellele? Sellest kirjutab Elisa ekspert Mailiis Ploomann jagab nõuandeid, kuidas selles maailmas orienteeruda ja millest lähtuda, kui on soov lähedasele või sõbrale kinkida jõuludeks nutitelefon.

Milline nutitelefon kinkida inimesele, kel pole varem nutitelefoni olnud?

Kui kingilistis on keegi, kes on seni nutimaailmast eemale jäänud ning ei oska seetõttu veel öelda ja isegi mitte mõelda, mis on tema jaoks nutitelefoni juures kõige olulisem, on headeks ning soodsateks valikuteks Samsungi Galaxy J3 või Coolpad Modena 2. Nutitelefoni esmakasutajale on tihtipeale esimeseks funktsiooniks, millest rõõmu tuntakse, pildistamine. Nende telefonide puhul saab klient endale fotode jäädvustamiseks väga asjaliku 8 megapikslise kaamera ning piisavalt suure, vähemalt 5 tollise, ekraani. Mõlemad telefonid jäävad umbes 150 euro hinnaklassi.

Kliendile, kellel on varem juba esialgne nutimaailma kogemus olemas ning kes soovib nüüd seadmelt paremat tehnilist võimekust

Nutitelefoni keskmine kasutusaeg jääb umbes kahe aasta kanti ning süües kasvab kindlasti isu – seega kui pead valima kingituse mõnele kallile inimesele, kes veel aasta-kaks tagasi sattus eelmisesse kategooriasse, siis nüüd oleks õige aeg leida, milline nutitelefon talle sobib.

Selle aasta jõulude ajal on headeks valikuteks Sony Xperia XA ning Samsung Galaxy A5 (2016). Hinnaklass on nende telefonide puhul alla 300 euro ning soodushinnaga ostes tuleb hind veelgi parem.

Mõlemad nutitelefonid paistavad silma kirka ekraani ning võimeka protsessoriga, mis võimaldab samaaegselt tõrgeteta jooksutada mitut rakendust. Sobivad hästi ka pikemate videote vaatamiseks.

Ka esi- ning tagakaamerad on mõlemal mudelil juba oluliselt teravamad ning võimekamad.

Juba kogenud nutihundile, kes teab, mida seadmelt nõuda ning kelle jaoks on nutitelefon igapäevaelu orgaaniliseks osaks.

Tihti kuuluvad siia kategooriasse vanuselt või hingelt noored nutimaailma fännid, kelle argipäevas ja meelelahutuses on nutiseadmel niisama loomulik roll nagu riietelgi, mida kanname.

Suurepäraseks valikuks neile on Huawei Honor 8 või Samsung Galaxy S6. Mõlema seadme hinnaklass on veidi üle 400 euro ning võib öelda, et tegemist on tõsiseltvõetavate tööloomadega.

Siinkohal on üleliigne rääkida, kui head on nende telefonide ekraanid või kui võimekad kaamerad ja protsessorid. Selles kategoorias on need elementaarsed! Oluline on teada, et tegemist on usaldusväärsete ning klientide poolt väga hinnatud tippklassitelefonidega. Nende hinnaklass on järgmisest kategooriast oluliselt soodsam vaid seetõttu, et see on tootja teadlik valik (näiteks Huawei Honor 8 puhul) või on see mudel juba pikalt tootmises olnud (näiteks Samsung Galaxy S6).

Kliendile, kes hindab kõige uuemat tehnoloogiat ning tahab seda kasutada enn kui teised

Kui valdav osa nutitelefonide kasutajaskonnast valib enamasti eelmise kategooria telefoni, siis leidub omajagu ka neid, kes lisaks väga headele omadustele, tunnevad rõõmu just sellest, et kasutavad kõige uuemat võimalikku tark- ning riistvara.

Üks osa nendest soovib endale jõulukingiks kindlasti Apple iPhone 7, millest on juba palju juttu olnud. Alternatiividena lisaksin veel Sony Xperia XZ ja Samsung Galaxy S7 Edge.

iPhone 7 puhul tuleb arvestada veidi rohkem kui 800 eurose väljaminekuga, Samsungi hind on sellest veidi madalam ning Sony on sellest kolmikust kõige soodsama hinnaga ehk alla 700 euro. Nende seadmete puhul on kasutusel kõik tänasel päeval võimalikud lisa- ning mugavusfunktsioonid ning jõulude puhul saab kaasa ka mitmeid lisaseadmeid.