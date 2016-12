Kui Robotex tekitas huvi: 5 robotit Jõuluvana kingikotti

Täna lõpeb maailmarekordihõnguline Robotex, kus osaleb 1137 võistkonda. Sellega ületati aasta aprillis Ameerika Ühendriikides Guinnessi rekordiks kinnitatud 1075 meeskonnaga VEX Worlds`i robotivõistlus. Kui palju publikut kolme päeva jooksul läbi astus, selgub juba õige pea, aga ennustatud 15 000 pealtvaatajat tähendab, et jõuluks peab ilmselt Jõuluvana üsna palju robootikat laiali vedama.

Saku huvikeskuse robootikaringi juhendaja Toomas Jõgi ning tarkvarafirma Uptime tehnoloogiajuht Raimo Seero soovitavad, millised robotid oleksid praegu Jõuluvana kingikotti kõige paremad. Toomas Jõgi juhtimisel osalesid Robotexil kuus võistkonda Saku huviklubist, Uptime toetas võistlusel kokku seitset tiimi - lisaks Saku omadele ka Kostivere tüdrukutetiimi.

Viis robotisoovitust Jõuluvanale on järgmised.

LEGO robootika klassika, mis sobib ideaalselt tõsisemale robotihuvilisele ja lapsevanemale, kes ei pelga kallimat hinda. Mindstorms EV3 robotid võistlevad edukalt ka tänavusel Robotexil. Kui laps legodega mängib, siis on Mindstorms talle samuti põnev.

LEGO klotsidega kokkusobiv, kuid soodsa hinnaga ja lihtne, programmeeritav ning paljude lisavõimalustega robot. Selgeks plussiks Edisonil on Hasso Tepperi tõlgitud juhendid ja eestikeelne kommuun Facebookis, kust saab uusi ideid ning teistega oma töid jagada. Robotit on võimalik osta ka Eesti poodidest ilma nädalatepikkuse postipaki ootamiseta. Võiks võtta lausa kaks Edisoni, sest neid saab kokku ühendada veelgi keerukamate masinate, näiteks printerite ehitamiseks.

Veel üks LEGO sarnane robootikakomplekt, aga standartkomplektis on väga palju detaile ja huvitavamaid sensoreid kui teistel sama hinnaklassi toodetel. Näiteks VEX IQ Starter Kit´il on üle 850 erineva komponendi.

Selle komplektiga on võimalik teha väga keerukaid mehhanisme, neid liikuma, rääkima ja tantsima panna. Roboti saab endale kiirelt osta ka Helsingist Elisa esinduspoest, kui Hiinast tellimisega juba hiljaks on jäädud.

Kui tahad juba väga varakult alustada, siis see käsklusi täitev mesimumm sobib lastele alates 3. eluaastast. Mõned lasteaiad juba kasutavad Bee-Botte oma lastega tehnikamaailma sukeldumiseks.

Robotex - mitte lihtsalt võistlus

Eesti tarkvaraarendusfirma Uptime toetab robotivõistlusel Robotex kokku seitset tiimi. Nende hulgas toetatakse teist aastat Kostivere tüdrukutetiimi. „Tüdrukute võistkond oli meie meelest väga lahe ja aktiivne ning tahame, et naisi oleks rohkem IT-s,“ põhjendab Uptime´i tehnoloogiajuht Raimo Seero, „soovime toetamisega suurendada inimeste pealehakkamist.“

Raimo Seero lisab, et tegelikult pole eesmärgiks see, et kõik robotiehitajad läheksid pärast IT-d õppima. „Hea, kui võetakse ette ja tehakse midagi lahedat,“ ütleb ta ja loodab, et igasuguseid masinaid vaadatakse pärast robootikaga tutvuse tegemist hoopis teise pilguga kui enne ning saadakse aru, mis selle tehnika taga on.

ROBOTEX 2016 1137 robotit

2662 võistlejat

6545 Facebooki fänni

23 võistlust

3000 töötubadest osavõtjat

15 000 pealtvaatajat

Kõige parem on treenida eelmise aasta võistlusvideote põhjal, usub Saku tiimide juhendaja Toomas Jõgi. „Vaatame, mida eelmine aasta paremini tegime ja mida halvemini ja selle põhjal hakkame roboteid täiendama,“ lisab robootikajuhendaja ning meenutab ka eelmise aasta suurimat altminekut: „Vastase sahk oli valget värvi ja meie robot pidas seda hoopis äärejooneks.“

Seda, et vigadest õpiti, tõestab Robotexi proovipäeval tehtud sõit: masin sai sel aastal kõige parema tulemuse.