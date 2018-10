Ekspert selgitab: miks ei tohi mobiilikõlarit hambaorgiga puhastada ja muid levinud rikkeid

Loomulikult lõhutakse mobiilidel kõige enam ekraane - maha pillates, peale istudes või astudes, asjadega kriimustades. Kuid juhtub ka muud - siin on levinumad põhjused, miks telefon parandusse viiakse ning ka soovitused, kuidas neist kõige levinumatest hädadest hoiduda.

Levinumad põhjused on veel, et seade kas ei lülitu sisse, tekkinud on probleeme heliga, seade ei lae või ei leia levi.

„Kõiki enim levinud seadme purunemise põhjuseid on võimalik tegelikult vältida,“ ütleb Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov. „Nutiseade on õrn ning selle vastupidavus võrreldes varasemate nuputelefonidega on paraku teine. Kui seadmele ei ole spetsiaalset seadmekindlustust juurde soetatud, siis mõnel juhul võib nutitelefoni remondikulu kerkida lõpuks suuremaks, kui seade ise väärt on,“ selgitas Seliov ning lisas, et ligi 40 protsendil juhtudest tulebki seadme remont paraku kliendil omast taskust tasuda.

Kuidas aga hoida ära seadmete enim levinud purustuste tekkimist? Siin on vastused.

Katkine ekraan

Kolmandik kõigist katkistest seadmetest on katkise ekraaniga, mis puruneb enamasti kukkumisel või liigse surve tõttu. Odavam on soetada telefonile spetsiaalne kaitseklaas või kile ning pehme kaitseümbris, mis kaitsevad tugeva põrutuse eest seadet nii väliselt kui ka sisemiselt. „On ka juhtumeid, kus klient väidab, et seade pole kukkunud, kuid ekraan on siiski kahjustada saanud. Unustatakse, et ka nutitelefoni tagataskus hoidmine võib telefonile liigset kahju teha,“ rääkis Seliov.

Seade ei lülitu sisse

Üldiselt on see probleem samuti tingitud tavaliselt kukkumisest, mille tulemusena on viga saanud emaplaat. „Nutiseadmete komponendid emaplaatidel ei ole tugevatele põrutustele vastupidavad ning telefon võib olla katki ka siis, kui väliselt näib terve,“ selgitas klienditeenindusdirektor. Abinõuna tasub ka selle purunemispõhjuse puhul katta oma seade kaitseümbrisega, mis aitab leevendada erinevatest põrutustest saadavaid võimalikke vigastusi. Eriti head on just pehmemad ja silikoonist ümbrised, mis pehmendavad lööki.

Audioprobleemid

Kõlari, mikrofoni ja kuulariga seotud probleemide puhul on enamasti põhjuseks nendesse sattunud mustus, tolm või metallipuru, sest isegi tolmukindlate seadmete puhul võivad avad ummistuda ning normaalset toimimist häirida. „Heliga seotud probleemide ilmnemisel tasub kindlasti esmalt pöörduda hoolduskeskusesse, sest ise hambaorgiga telefoni kuulari või mikrofoni ava puhastamine võib väga kergelt tekitada hoopis rohkem halba kui head,“ hoiatas Sirli Seliov.

Seade ei lae või on probleeme akuga

Iga tootja soovitab kasutada ainult originaallaadijaid, kuna mitteoriginaalse laadija kasutamisel võivad adapterite erinevused põhjustada jäädavaid probleeme seadme komponentide, eriti just aku töös. Samuti tasub meeles pidada, et paljud seadmed kaotavad oma garantii, kui neid laetakse kolmandate osapoolte kaablitega. „Teine suurem probleem on katkiste laadimiskaablite kasutamine. Näiteks paljudel juhtudel on seadme laadimispesa rikkunud just vigastatud laadimiskaabli ots, millel on kõverad klemmid või muljuda saanud otsik,“ ütles Seliov. Lisaks hoiatas ta, et niiskust saanud telefoni ei tohiks koheselt laadida ning enne peab veenduma, kas seade ja pesad on täielikult kuivatatud – isegi siis, kui tegu on niiskuskindla seadmega.

Leviprobleemid

Tegelikult on väga harva seadme leviprobleem tingitud selle tehnilisest defektist või operaatori levialast ning siin mängib tihti rolli eelkõige just kliendi enda asukoht. „Tasub meeles pidada, et keldrikorrusel või neljakordsete pakettakendega majas ei pruugigi paraku levikvaliteet alati väga hea olla,“ selgitas Tele2 esindaja. Samuti on füüsikaseaduste järgi igati normaalne, kui liftis või plekist katusega majas on levi nõrk. Büroohoonetele lisatakse selleks tarbeks kas levivõimendid või ehitatakse sisevõrk. Leviprobleemi korral võikski alati esmalt katsetada, kas see võib olla tingitud ümbritsevast keskkonnast ning kui probleem on jätkuv, tuleks pöörduda oma operaatori või hoolduspartneri poole.