Vaata maailma parimaid mobiilifotosid ja võta ka ise osa ülemaailmsest fotokonkursist

Mobiilifotode tase on selline, et kannatab vabalt avaldada juba ka National Geographicus. Vaata Next-Image´i mobiilifoto konkursi parimaid töid möödunud aastast ning saada oma töö selle aasta võistlusele.

Nutitelefonide tootja Huawei korraldab Next-Image’i mobiilifotograafia auhinnavõistluse, mille võitja saab auhinnaks võidutöö avaldamise ajakirjas National Geographic, fotoekspeditsiooni Itaalias ning 10 000 eurot auhinnaraha. Võistlusele saab vahemikus 9. juulist kuni 20. augustini 2018 esitada töid kuues kategoorias: Faces, Good Night, Hello, Life!, Check-In, Nature ja Story Board.

Võistlusele esitatud fotod pannakse vaatamiseks üles veebigaleriisse, kus rahvas saab oma lemmikfotode poolt hääletada kuni 28. augustini. Seejärel valib žürii iga kategooria 50 kõige rohkem hääli saanud foto seast välja üldvõitjad.

Žüriisse kuuluvad:

Yanmin Wang – Huawei Kesk- ja Ida-Euroopa ning Põhjamaade Consumer Business Groupi president

Dominic Bracco – National Geographicu ametlik fotograaf

Alex Lambrechts – sertifitseeritud Leica fotograaf

Tomasz Lazar – World Press Photo laureaat

Bobby Anwar – Taani fotograaf

Gal Gadot – näitleja, Huawei P20 seeria reklaamnägu

50 parimat Kesk- ja Ida-Euroopa ning Põhjamaade regiooni fotot võtavad osa ka Next-Image’i ülemaailmsest auhinnavõistlusest.

Iga kategooria võitja saab auhinnaks sülearvuti Matebook X, foto avaldamise ajakirjas National Geographic ja 2000 eurot auhinnaraha. Teise ja kolmanda koha omanikud saavad auhinnaks Huawei P20 Pro ja P20 nutitelefonid, samuti saavad nutitelefoni kõigi kuue kategooria publiku lemmikud. Žürii valib Grand Prix võitja, kes saab auhinnaks sülearvuti Matebook X, foto avaldamise ajakirjas National Geographic, 10 000 eurot auhinnaraha ning võimaluse võtta osa National Geographicu kümnepäevasest fotoekspeditsioonist septembrikuises Itaalias.

Kui varem tuli eriliste hetkede jäädvustamiseks kanda kaasas rasket ja kallist varustust, mida vähesed oskasid käsitleda, siis nüüd saab kaunite fotode jäädvustamisega hakkama igaüks.

„Oleme alati pidanud kvaliteetseid kaameraid oma telefonide kõige olulisemaks omaduseks,“ sõnas Huawei tarbijatoodete äri Baltimaade juht Yanfei, kelle sõnul annab võistlus võimaluse uue fotograafialiigi esindajatele, kelle visuaale pole seni nähtud. „Mobiilifotograafia on uus fotograafiavorm ja nutitelefon meedium, mis laseb sõnumit märksa mugavamalt jagada. Usume, et Next-Image võistlus loob võimaluse seda meediumit veelgi avastada,“ sõnas Yanfei.

Uue standardi mobiilifotograafia arengus lõi Huawei oma P9 mudeliga, mis oli üks esimesi kaksik-kaameraga nutitelefone. Nüüd, pea kolm aastat hiljem, on ettevõte turule tulnud P20 Pro mudeliga, millel on juba kolmikkaamera ja tehisintellektil põhinev kaamerasüsteem. Kuna P20 Pro kombineerib kõigi kolme kaamera sensori saadud andmeid, võimaldab see jäädvustada kõrge kvaliteediga fotosid ka vähese valguse või kõrge kontrastsusega olukordades.

Lisainformatsioon konkursi kohta leiab siit: campaign.consumer.huawei.com/ee.



2017. aasta võidutöö, YUZI.



2017. aasta 3x3 kategooria võitja Jiang Mingdeng.



2017. aasta "Check-In" kategooria võitja Cao Di.



2017. aasta "Citizen Witness" kategooria võitja Wang Ailing.



2017 "Me, Myself and I" kategooria võitja La Petite Touche.