Eestlased kulutasid esimeses kvartalis mobiiltelefonidele 27 miljonit

Uuringufirma BRC Market Experts statistika kohaselt ostsid eestlased tänavu esimeses kvartalis 27,4 miljoni euro eest ligi 82 000 uut mobiiltelefoni.

Märtsis müüdi telefone 10,6 miljoni eest, mis on 29 protsenti rohkem kui veebruaris.

Tele2 müügidirektori Aare Uusjärve sõnul peegeldavad mobiilimüügi numbrid üldist majandusseisu. “Palgad kasvavad ning inimesed tahavad ja saavad endale järjest ilusamaid, aga ka kulukamaid asju lubada,” ütles Uusjärv.

BRC statistika kohaselt maksis eestlane märtsis mobiiltelefoni eest keskmiselt 369 eurot ning Aare Uusjärve kinnitusel pole see summa nii kõrgele varem küündinud. “Ka Baltimaade võrdluses ostavad just eestlased kõige edevamaid telefone. Märtsis mõjutasid seadme keskmist hinda üles näiteks värskelt Eestisse jõudnud kallid lipulaevad Samsung S10 ja Huawei P30, mis said kohe väga populaarseks,” lisas Uusjärv.

“Tele2 müüginumbrite põhjal algas tootjatest aasta kõige paremini Samsungile, Huaweile ja Apple’le ning nuputelefonidest oli kõige populaarsem vana hea Nokia,” lisas Uusjärv.