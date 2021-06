Motorola toob välja oma tugeva kestvustelefoni Defy

Motorola on veekindlaid kestvustelefone varemgi teinud, kuid seekordne on kummisem ja tugevam ning tagasi tulnud peale ligi kümneaastast pausi - Motorola Defy kannatab karmi kohtlemist ega purune, kui käest betoonile kukub. Päris ise seda telefoni valmis ei tehtud, partneriks valiti Bullitt grupp, kelle toodanguna on tuntud näiteks Cat´i ehk Caterpillari brändimobiilid.

Kuigi Motorola ise mainib oma pressiteates, et see on nende esimene seade selles nišis, siis tehnoloogiamaailmas üle kümne aasta olnud mäletavad ümarate vormidega Android 2.3-ga telefoni, mis samuti kandis nime Defy ning oli löögi- ja veekindel. Sellesama nutitelefoni elluäratamiseks valis Motorola välja auhinnatud kestvustelefonide tootja Bullitt Groupi.

Uus veekindel telefon on sertifitseeritud vastavalt standarditele IP68, mis tähendab, et korpus peab vastu uputamisele kuni 1,5 meetri sügavusele kuni 35 minutiks. Lisaks sellele peab kummine kest vastu 1,8 meetri kõrguselt kukkumise betoonile ja vastab kõigile militaarstandardi MIL SPEC 810Hnõuetele. See viimane nõuab näiteks kestvust äärmuslikes temperatuurimuutuste tingimustes, vibratsioonis ja tolmus.

Uuringud näitavad, et 34% tarbijatest on viimase kolme aasta jooksul nutitelefoni ära lõhkunud, nii et paljude jaoks on oluline ka see, et telefon iga kukkumisega katki ei läheks alates auto katuselt kukkumisest, taskust välja libisemisest, kohvi peale valgumisest kuni kuuma suvepäikese kätte jätmiseni (töötemperatuuride vahemik on -25 °C kuni +55 °C). Paljudele on nüüd sisse harjunud ka pidev pesemine ja desinfitseerimine - sedagi saab kestvustelefoniga kasvõi iga päev teha.

Pildistamine on sedasorti telefonidel alati nõrk külg olnud. Praegu pole veel eriti palju testitulemusi, kuid vähemalt tehniliste andmete põhjal on masin võimakam kui mitmedki turu keskmised kestvusseadmed. Põhikaameraks on Quad Pixel tehnoloogiaga 48 MP f/1.8 kaamera, lisaks leidub veel 2 MP sügavussensor ja 2 MP makrokaamera. Esiküljel asub 8 Mp Selfie-kaamera.

Ekraan on ka parajalt suur, 6,5-tolline ja HD+ eraldusvõimega, seda kaitseb Corning Gorilla Glass Victus kate, nis on üks tugevaimatest praegu saadaolevatest kriimustus- ja löögikindlatest katetest. Lisaks kestab 5000 mAh aku ühe laadimisega ligi kaks päeva. Kiirlaadimisel kasutatakse nn TurboPower lahendust.

Motorola Defy on saadaval roheka või mustana (helerohelisel mudelil on üks nurk teist värvi), korpusel on krobeline tekstuur, mis muudab selle paremini haarduvamaks. Eemaldatava kaelapaela või randmerihma abil saab selle kaasa haarata.

Protsessoriks on Qualcomm Snapdragon 662, operatiivse mälu mahtu 4 GB ja välkmälu 64 GB. Midagi pole üleliia palju, ei protsessorivõimsust (odavama keskklassi seadmetele suunatud kiibistik) ega ka mälumahtu, aga ilmselt ajab mobiilsel kasutajal välitöödel asja ära, kui mängimist või muid protsessorit koormavaid tegevusi tihti ei tehta.

Mobiil on paksem ja raskem, kui tavaliselt, mis on ka loomulik kestvustelefoni kohta - kaal 232 grammi ja paksus 10,9 mm ehk üle sentimeetri.

Saadavus ja hind

Motorola Defy tuleb lähinädalatel Euroopas ja Baltimaades müügile soovitusliku hinnaga 329 eurot.

Vaata videot telefoni tutvustusega:

TEHNILISED ANDMED: