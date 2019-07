TEST: Motorola on tagasi tulemas - One Vision paneb jõuliselt jala ukse vahele

Motorola uutest telefonidest pole palju aega midagi eriti kuulda olnud. Mõnedes poodides müüakse veel vanu laojääke aastatetagustest mudelitest, samas kui see bränd tegutseb endiselt ja on just välja tulnud uute tipptelefonidega. Arvutimaailm sai näpud külge uuele Android One´iga tipptelefonile Motorola One Vision, mis üllatab kindlasti ka oma hinnaga.

Meil Eestis kadus Motorola mõni aeg tagasi tähelepanu alt üsna ära, kuigi näiteks aastal 2011 valisid tehnoloogiaajakirjanikud Aasta Äritelefoniks veel Motorola Razr´i. Seekord mobiili kätte haarates on üllatusmoment väike, sest kõik telefonid on väga ühesuguseks läinud, nii ka uus Motorola tippmudel.

Kaasas on mugav läbipaistev silikoonkest, mis jätab lohu Motorola tuntud logo kujutisega sõrmejäljelugeri kohale. Sõrm leiab niimoodi lohust lugeja alati eksimatult üles ja asetub täpselt keskele ja õigesti. Lugeja on kiire ja täpne. Samas teeb kest telefoni, mis on paks, veelgi paksemaks.

Ekraan on ülilai või ülipikk, kuidas võtta. Sellega peaks laiekraankino olema hea vaadata, aga enamuse videotega jäävad ääred tühjaks. Samas tähendab see siis, et üsna suur esikaamera "auk" pilti ei sega. 6,3-tolline 21:9 ekraan on siiski telefonina mugavalt kätte haaratav, kuid ülemise servani sõrmega enam ei ulatu. Siin pole midagi harjutada - lihtsalt füüsiliselt ei ulatu ülaääreni ilmselt ka pikimad klaverimängija näpud. Seda peab tegema pool-libistades, millise võtte omandab üsna kiiresti, kuigi sellise libistamisega pole telefon enam kindlalt käes ja võib kergelt maha kukkuda.

Filme, mis 21:9 formaati toetavad, näitab telefon kenasti äärest ääreni, esikaamera auk ekraaninurgas. Üks selline video mängibki selle loo avapildil.

Jõudlus on soliidne, lipulaevale kohane. Kaheksatuumaline protsessor, Mali graafikakaart, 4 GB mälu ja 128 GB välkmälu saavad hakkama:

Esikaamera on telefonil moodsalt "auguga". See auk on aga üsna suur ja keskel, nii et võtab ekraani ülemisest osast arvestatava pinna.

Tagakaamera on aga tippkvaliteediga 48 MP Sony sensoriga (lisaks sügavus-sensor) ja teeb korralikke, suhteliselt mõistlikke pilte. Quad Pixel tähendab selliste suurte sensorite juures, et neli kõrvuti pikslit "toodavad" ühe piksli lõpliku 12 MP kujutise jaoks, kuid see pilt on siis juba puhastatud mürast ja udususest. Nelja piksli peale arvutatakse kokku üks müravaba väljundpiksel ka kehvades valgusoludes pildistades.

Sama teeb esikaamera – 25 MP sensor Quad Pixel tehnoloogiaga teeb 6 MP (selfie) foto.

Vaata mõnesid näiteid. Klõpsa piltidel, et näha originaali. Esimene pilt on tehtud HDR-iga.

Siin on näide Motorola bokeh´ist valgete õitega eredas päikeses:

Üks tavaline suvine tänavapilt ka, millega saavad hakkama ilmselt kõik mobiilikaamerad:

Siseruumivaade:

Üks Google Lens´i filtritest, mida Motorolaga kasutada saab, on näiteks värvi pildilt väljavalimine.

Punane kaust jääb punaseks, teised värvilised kaustad lähevad mustvalgeteks. Kaameral on hulk Google Lens´i fotorežiime. Saab valida näiteks kaadrist ühe värvi, mida säilitatakse, tehes ülejäänud foto mustvalgeks. Või teha Cinemagraph´i ehk fotot, millel mõni üksik detail liigub. Menüüs on veel üliaegluup, Timelapse ja otse Youtube´i videoülekande tegemine.

One Visioni korpus on küll pritsmekindel, kuid veekindlust Motorola ei taga. Lisaks on korpus kriimustuskindla Gorilla Glass kattega, mida katab omakorda ka kaasatulnud silikoonümbris. Tagakülg on seega topeltkaitsega, kuid ekraanil endal puudub kriimustuskindel kate. Seega peaks kohe juurde hankima ka ekraanikile või kaitseklaasi, millel on olemas õige suurusega kaamera-auk.

Kiirlaadimisega, mille Motorola on nimetanud Turbopoweriks, saab 15 minutiga 7 tundi tööaega.

Operatsioonisüsteemisks on puhas ja lakooniline Android 9 Pie koos Android One uuendustega, millega Google ise garanteerib kiired ja kõige esimesena kohale jõudvad uuendused kahe aasta jooksul. Seega pole hirmu, et järgmise põlvkonna Androidid sellele telefonile ei tuleks. Tootjast ei sõltu siin tulek, Google toob ise uue põlvkonna Androidi välja ja see sobib ka Motorolale kohe alguses esimeste seas.

Puhas Android on vaba enamusest koormavast lisatarkvarast. Avalehel on vaid üks eelinstallitud tarkvara – Moto. Lisaks veel paar tükki äppide menüüs: Moto Help ja ilmselt ka FM Raadio, mis vajalik raadio kuulamiseks traditsioonilisel FM sagedusalal.

On see hea telefon?

Kui otsida endale soodsa hinnaga korralikku telefoni, siis Motorola One Vision 299 eurose hinnaga mahuks kindlasti valikusse. Kui oled maksimalist ja tahad tehnika viimase sõna järgi parimat, siis One Vision pole igast küljest tipptehniline moeröögatus. Jah, auguga selfie-kaamera ekraani sees on olemas ja ülilaiekraan, mida kasutavad ka Sony tipptelefonid samuti, kuid siiski kasutatakse traditsioonilist sõrmejäljelugejat, mitte ekraanialust ning välimus on üsna mittemidagiütlev.

Aga kordame uuesti üle - telefon võistleb 300-euroste mudelite klassis ning siin on bränditelefonidel vähe vastu panna. Mõned vähem tuntumad Hiina tootjad ning tuntud Xiaomi oma äsja eraldunud odavbrändiga Redmi pakuvad vaid peaaegu ainukestena konkurentsi. Seega - kui Motorola nimi sinu telefonil ja logo sõrmejäljelugejal on oluline, siis hetkel kindlasti One Vision. Kui mitte - siis koosta võrdlustabel, pista sinna ka see mudel ja löö kokku plussid-miinused. Päris paljude jaoks on plusse piisavalt, et see telefon endale igapäevaseks kasutuseks võtta. Peagi peaks Motorola saadavus Eestis paranema, sest kindel maaletooja (F9 Baltic) on nüüd olemas.

PLUSSID

+ Ehkki vanamoodne tagaküljel asuv sõrmejäljelugeja, on see kiire ja täpne

+ Korralik kaamera selles hinnaklassis

+ Android One´i kindlus, et uuendused on esimesena kohal

+ Soodne hind

MIINUSED

- Käega haaramiseks liiga pikk ekraan

- Aku ei hiilanud tööajaga

- Ekraan pole kaitstud Gorilla Glass´iga

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Motorola One Vision

Orienteeruv hind: 299 eurot

Operatsioonisüsteem: Android 9 "Pie" Android One uuendustega

Protsessor: Exynos 9609, 2,2 GHz, kaheksatuumaline, Mali G72 MP3 graafikakaart

Mälu: 4 GB RAM, 128 GB sisseehitatud välkmälu, microSD pesa (kuni 512 GB)

Turvalisus: näotuvastus, sõrmejäljelugeja

Andurid: lähedusandos, kiirendusandur, valgustus, magnetomeeter, güroskoop

Aku: 3500 mAh, 15 W TurboPower kiirlaadija, 7 tundi kasutamist 15-minutise laadimisega

Ekraan: 6,3-tolline, 432 PPI, FHD+, 1080 x 2520 pikslit, 21:9 kuvasuhtega

Kaitse: Tagakülg 3D Gorilla Glass, veekindlus IP52 (pritsmekindel)

Ühendused: 3,5 mm kõrvaklapipesa, USB Type C, Bluetooth 5.0 EDR + BLE, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, NFC

navigatsioon ja asukohamääramine: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo

Tagumine põhikaamera: 48 MP + OIS + 5 MP sügavuskaamera, F1.7 , Quad Pixel, 1,6um, dual CCT LED, väljundpilt 12 MP, sarivõte, Auto HDR, taimer, ZSL, suum, Cinemagraph, portree, 360 kraadi panoraam, mõlematel kaameratel Google Lens integratsioon. Tagakaamera video kuni UHD @ 30fps.

Esikaamera: 25 MP, F2.0, Quad Pixel, 1,8um, video kuni Full HD @ 30fp

FM raadio: jah

Võrgud: 2G 2/3/5/8; 3G: WCDMA 1/2/5/8; 4G: LTE 1/3/5/7/8/20/38/40/41

SIM kaart: üks/kaks Nano SIM´i

Mõõtmed: 160,1 x 71,2 x 8,7 mm

Kaal: 180 g