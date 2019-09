Poola uus telefon Mudita Pure aitab tõhusalt vabaneda nutisõltuvusest

Kes ostavad veel nuputelefone? Operaatorite statistikast selgub, et neil on kindel, kuid kahanev kasutajagrupptäitsa olemas - lisaks vanematele inimestele ka päris noored ja nüüd juba ka need, kees tahavad oma nutisõltuvusest vabaneda, kuid siiski telefoni teel kättesaadavaks jääda. Poola päritolu uus nuputelefon Mudita Pure, mis kasutab e-tindi tehnoloogiaga stiilset ekraani, aitabki seda teha. Kirjutada saab, kuid numbrinuppudel pikki tekste ei tee tšätiaknas. Kui tahad, et iga minuti järel käsi jälle telefoni ei haaraks Facebooki või veebi vaatamiseks või messengeris lobisemiseks, siis võib see telefon sõltuvust oluliselt ravida.

Samas pole Mudita Pure üks järjekordne 90ndate välimusega nuputelefon, vaid pakub ka moodsaid tehnoloogiaid.

24. septembril esitletud telefon on minimalistlik, püütud on vähendada kiirgustaset kõne ajal (0,08 W/kg), disainiga rõhutatakse luksuslikkust ja aku kestab probleemideta kaks nädalat. Raha kogutakse tootmise laiendamiseks ka Kickstarteri kampaaniaga, kus asjast huvitatud saavad tootjat toetada ning samas endale uue mobiili 30% odavamalt soetada. Praeguseks ongi juba kogutud 177 tuhat dollarit seatud 100 tuhande dollarisest eesmärgist. Seega tundub, et paljudeid ei ehmatagi nuputelefoni tavatult kõrge hind - 370 eurot.

Telefonil on tavaline numbriklaviatuur, 2G/3G/4G/LTE tugi, ateha saab kõnesid ja sõnumeid saata, "äppidest" on olemas muusikapleier ja veel mõned elementaarsed nuputelefoni funktsioonid. Puudub ekraan, mis võiks silmi väsitada või tähelepanu kõrvale juhtida, selle asemel on e-tindist esikülg. Puudub ka veebibrauser.

Mudita on Poola ettevõte, mille asutas Michal Kicinski, kes on asutanud ka mängude ettevõtte CD Projekt. nende tuntuimad mängud on The Witcher Saga ja peagi välja tulev Cyberpunk 2077.

Telefoni Mudita Pure põhifunktsioonid on järgmised: