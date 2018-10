EMTA kammersaal Tallinnas ja Eesti teises otsas asuv Seto Tsäimaja ühendati 5G abil muusikute jaoks üheks lavaks

Elisa ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ühendasid rahvusvahelise muusikapäeva kontserdil muusikud Tallinnas ja Setomaal ligi 300 kilomeetri kauguselt, kasutades selleks 5G võrku ning viitevaba heli- ja videoülekande tehnoloogiat LoLa.

Eile, 1. oktoobril oli rahvusvaheline muusikapäev. Ülemaailmse sündmuse puhul toimus Muusikapäeva programmi raames Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Elisa ühine kontsert EMTA kammersaalis Tallinnas ja Seto Talumuuseumi Tsäimajas Värskas.

Kontsert sai teoks üle Elisa 5G võrgu ja mullu talvel Elisa 5G konkursi võitnud LoLa (Low Latency Audio Visual Streaming System) tehnoloogiaga. Koos võimaldavad need tehnoloogiad reaalajas edastada sedavõrd kvaliteetset heli ja videopilti, et teineteisest suurte vahemaadega eraldatud muusikud saavad koos kontserte anda või proove teha. Kontserdi tarbeks sai Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast Eesti esimene 5G võrguga ülikool.

„LoLa projekti eesmärk on võimaldada üksteisest isegi kuni 5000 kilomeetri kaugusel paiknevatel muusikutel koos musitseerida reaalajas tänu kaasaegsele võrguteenusele. LoLa võimaldab parimat võimalikku heli- ja videopildi kvaliteeti, mida ei suuda praegusel momendil pakkuda mitte ükski teine ülekandetehnoloogia,“ lausus Henry-David Varema loometegevuse ja välissuhete prorektor ja üks kontserdil esinenud muusikutest.

Varema sõnul on LoLa suurepärane töövahend, mis lihtsustab näiteks erinevatest riikidest pärit muusikute logistilisi probleeme, võimaldades teha proove enne ühiseid esinemisi. „Kuigi tänane sündmus leiab aset Eesti piirides, on see suhteliselt väikesena näiv vahemaa tegelikkuses ligilähedane distantsiga Tallinnast Peterburi, Riiga või Tamperesse ning tänu sellele saavad kontserdist osa kaks erinevat publikut Eestis.“

LoLa tehnoloogia võimaldab teatud tingimustel isegi ühist salvestamist ja samuti võimaldab tehnoloogia läbi viia virtuaalseid meistriklasse, kus noortele muusikutele annavad videosilla vahendusel erialatunde hinnatud õppejõud teistest riikidest.

Eestis on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud andnud virtuaalseid meistrikursusi näiteks Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ja Narva Muusikakoolis, pakkudes õpilastele võimaluse viimistleda oma mängutehnikat ja kogeda õppemeetodeid, mis neid kõrgkoolis ees ootavad.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia IT-juht Innar Järva sõnas, et 5G võrk on esimene mobiilne lahendus, mis on piisavalt kiire ja väikse viite ehk hilistumisega, et muusikud võiksid seda koos LoLa tehnoloogiaga kontsertettekanneteks kasutada.

Elisa tehnoloogiaüksuse juhi Toomas Polli sõnul polnud tänase kontserdi puhul fookuses lihtsalt tehnoloogia, vaid suurepärane lahendus, kus tehnoloogia ja elamus said kokku liidetud. „5G ei paku mitte ainult suuremaid kiirusi, vaid avab uusi uksi paljudes eluvaldkondades. Koos LoLa-ga saime täna demonstreerida uusi võimalusi elamuste edastamiseks ja miks mitte ka kogemiseks.“ Polli sõnul on Elisa 5G konkursist teostuse leidnud LoLa konkreetne näide sellest, et läbi ideede hakkab 5G elama ning jõuab ka kaugematesse Eesti nurkadesse.

„Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on hea näide sellest, et suurepärase koostöö jaoks ei pea ülikool tingimata olema seotud tehnikaga. Tehnoloogia peab olema kättesaadav ka loomeinimestele,“ kinnitas Polli.

Kahes erinevas Eesti otsas toimunud kontserdil esinesid sünkroonis pianist Mihkel Poll, kitarrist Jaak Sooäär, trummar Tanel Ruben, tšellist Henry-David Varema ja laulja Laura Põldvere.