MyHeritage DNA aitab geenitestiga oma sugupuud täiendada

Kunagisest tapeedirullidega jahmerdamisest on sugupuu-uurijad jõudnud selliste portaalideni nagu Geni ja MyHeritage, kus ühenduved paljude erinevate esivanemauurijate andmebaasid ja moodustub üks tohutu inimeste põlvnemise andmebaas. Kuid ka see on juba mitte kõige viimane sõna selles valdkonnas. MyHeritage alustas eelmise aasta lõpus MyHeritage DNA komplektide müümist, millega saab teha endale 100 dollari eest DNA testi ja leida võib-olla oma sugupuus mõni puuduv ja ootamatu ahel. Nagu MyHeritage´i reklaamgi ütleb - üllata ennast!

Üllatusi võib tulla igasuguseid, sest nii nagu ühendatud sugupuudega, nii ühendatakse ka DNA andmebaasid ja täpsustatakse selle järgi inimeste põlvnemist.

varem vaadati välja 5000 vabatahtlikku, kes olid valmis esialgse andmebaasi jaoks oma DNA proovi jätma. Esindatud on 100 rahvust. Üldse on MyHeritage´il kasutajaks 85 miljonit inimest.

Tulevikus võib oma DNA info üles laadida ka mõnes muus laboris tehtud testide põhjal.

Kui sülje vm DNA-d sisaldava prooviga pakike on teele lähetatud, tuleb mõne kuu pärast vastus. Sealt on näha, kellega sul võib olla lähemaid ja kaugemaid sugulussidemeid, mis rahvusest sa tõenäoliselt oled, isegi seda, kust maailma piirkonnast pärit.