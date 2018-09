Nokia 3.1 - natuke retrot moodsas kuues

Mäletate veel seda Microsofti vana operatsioonisüsteemi? Omal ajal oli see täiesti hea, graafiline ja puha, paljud kasutajad meenutasid seda veel hea sõnaga üheksakümnendate lõpuni. Praegugi mõjub selle välimus värskendavalt, aga igapäevaselt kasutamiseks mõjub natuke veidralt.

Nokia 3.1 puhul on mõned asjad samamoodi. Mitte palju, aga sarnaseid jooni leiab. Üks, mis millegipärast on üsna mitme keskmise Nokiaga kaasas käinud, on kohatine aeglus. Seda ei kohta palujde uute telefonide juures juba mõnda aega. Isegi jõudlustestid on kohati muutumas testimisel juba mõttetuks, sest kui ei mängi mända vinget graafilist mängu, saavad kõik tänapäeva telefonid hästi hakkama. Paraku on Nokia 3.1 puhul tunda veel see, mis aastaid tagasi võis olla odavamate telefonide kaaslaseks - kohatine aeglus.

Kasutajaliideses see ei torkagi nii palju silma, aga kaamera puhul eriti. Olles harjunud kohe peale pildistamist pildi sünniga, on Nokia 3.1 puhul väike viide pildi salvestamisel liiga retrolik. Paraku ka juba harjumatu. Nokia tugevuseks on olnud head kaamerad - tõesti, 3.1 kaamera on üsna hea ligi 150-eurose telefoni kohta, aga liiga pika viitega. Kiirete sündmuste pildistamisel võib kõik juba läbi olla, kui kaamera pildi lõpuks ära teeb.

Kuid muude asjade poolest on Nokia 3.1 igati hea telefon. Alustame nüüd kiitmisega ka.

Kõigepealt nimest - kui teised tootjad taaskasutavad nimesid, mis pole mingi öko, sest samade nimedega uued mudelid tekitavad pigem segadust ja sunnivad sulgudes aastaarvu selgituseks kasutama, siis Nokia on pealtnäha keerulise, kuid lõpuks arusaadava süsteemi loonud. Nokia 3.1 tähendab järgmist versiooni Nokia 3-st (loe kui aasta 2018 mudel). Ilmselt siis tulevad kunagi ka Nokia 3.2 ja Nokia 3.11.

Nokia kolmas seeria on keskmiste telefonide klassikaline seeria ning ei üllata eriskummalise välimuse ega eriliste lisafunktsioonidega. Ilus telefon, hea disainiga, käepärase suurusega (eriti just ekraan) ning tundub ka üsna vastupidav, nagu Nokia puhul ollaksegi harjunud. Klassikalisel korpusel on metalsed ääred, mis lisavad soliidsust, ekraanil on ka laiad ääred, seega leidub sõrmedele toetuspinda ning mingeid kulme ega muid moeröögatusi pole. Ekraan on pisut pisem, kui mõnedel moodsatel sama suurusega korpusega telefonidel. Kindlasti leidub üsna palju ka laiade äärte fänne: sõrmedele on ekraani kõrval ruumi ja kogemata ei vajuta ekraaniservadesse, mis juhtub mõnede üliõhukeste ekraaniäärtega telefonidega üsna tihti.

Telefon on käes üsna pisike nuhvlitega harjunule, kuid samas üllatavalt raske.

Kohe karbist välja võttes toimub 628 MB uuenduse allalaadimine. Kuid see eriti telefoni kiirust ei mõjuta. Jõudlustest Linpack annab testitulemuseks 139,91 MFLOPS-i ja see on üsna kehv tulemus tegelikult meie androidiseadmete edetabelis. Napilt langes järjestuses teise kümnesse, praeguseks juba kolmandasse.

Pole ka ime. Tehnilised näitajad on seadmel üsna tagasihoidlikud. Mälu on 2 GB. Protsessor on keskpärane. Välkmälu 16 GB. See on kõik üsna tagasihoidlik.

Kaamera on tagaküljel 13 MP, ees 8 MP sensoriga. Kaameragi pole midagi väga silmatorkavat, kuid odavtelefoni kohta teeb siiski üsna häid pilte. Käsitsi seadistamise valikut menüüst valides midagi eriti seadistada polegi, kaameraäpp on lihtne ja väheste võimalustega. Mõeldud pigem „otsi ja tulista“ pildistajale, kes usaldab automaat-sätteid.

Siiski, keskmise tänavavaate teeb ju üsnagi korralikult (klõpsa pildil, näed originaali):

Pistikud on samuti vanakoolile kohased: microUSB, mitte Type C (Nokia lihvib oma telefone kaua ja väljatulemise hetkel kipuvad need pisut moeröögatustest maha jääma), 3,5 mm kõrvaklapipesa on samuti säilinud.

Väga vaevumärgatavalt kumerate äärtega ekraan on küll pisem kui nuhvlitel, kuid selge ja kontrastne – Nokia kasutab siin endiselt neid polariseeritud klaase, mis suurendavad ekraani kontrastsust ja lasevad ka eredas päikeses pildil paremini esile tulla.

2990 mAh akuga saab hakkama kaks päeva. Võib-olla saaks kolmandagi, kui energiadieedile minna. Aku kestab Nokial hästi.

Mälu on aga liiga vähe. Kasutama hakates on 16 GB mälust vaba veel ainult 6 GB, ülejäänu on juba hõivatud. Selle allesjäänud 6 GB saab üsna kärmelt piltide ja oma meedia jaoks ära kulutada, rääkimata äppidest. Lisamälukaart on nii retro, et tekitaks paljudes imestust, kui seda ollakse sunnitud kasutama hakkama.

Seega Nokia 3.1 on korraliku disaini, mugava käepärase suuruse, mõistlikult hea ekraani ja pikalt kestva akuga, kuid liiga vähese mäluga ning liiga aeglane telefon 2018. aastal. Raske on sellel konkureerida üliodavate Hiina mobiilidega, mis on võimsaid featuure täis topitud ja hinnalt juba peaaegu samast klassist kui Nokia. Kuid kindlasti ei maksa unustada fännifaktorit. Metalläärtega natuke raskem ja põhjamaiselt mõnusa disainiga telefon võib ka ainult välimuse ja brändi pärast mõjutada ostuotsust tegema.

PLUSSID

+ Hea ekraan

+ Hea aku

+ Soliidne disain

+ microSD kaardi lisamise võimalus

MIINUSED

- Vähe mälu

- Aeglane protsessor

- Aeglane kaamera

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Nokia 3.1

Hind: ca 150 eurot

Protsessor: 4x 1,5 GHz, Cortex-A53 & 4x 1 GHz, Cortex-A53

Graafika: Mali-T860MP2

RAM: 2 GB

Välkmälu: 16 GB, microSD kuni 256 GB

Ekraan: puutetundlik IPS, 5,2-tolline, 720 x 1440 pikslit, kriimustuskindla kattega (Corning Gorilla Glass)

Võrgud: 2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300); 3G - HSDPA 850 / 900 / 2100; GPRS; EDGE

DUAL SIM: jah, nano-SIM

WLAN: WiFi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot

Bluetooth: BLE 4.2, A2DP

NFC: jah

Operatsioonisüsteem: Android 8.0 (Oreo)

Tagakaamera: 13 MP, LED välk, video kuni 720p@30fps

Esikaamera: 8 MP (f/2.0)

Ühendused: 3,5 mm kõrvaklapipesa, microUSB 2.0, USB On-The-Go

GPS: A-GPS, GLONASS

FM raadio: jah

Aku: 2990 mAh, kõneaeg 18 tundi (3G)

Mõõtmed: 146,3 x 68,7 x 8,7 mm