Retrosõprade rõõmupidu: Nokia 3310 tuleb tagasi!

Käes ei ole aprill, kuigi täit kindlust enne ametlikku teadet veel pole: Nokia World Congressil võib sündida sensatsioon, kui Nokia toob tagasi uue vana telefoni Nokia 3310, mida peetakse maailma vastupidavaimaks GSM telefoniks. See pole küll vee- ega põrutuskindel, kuid nuputelefonide austajad on suutnud telefonimudelit hea kahekohalise aastanumbri kasutuses hoida ilma, et midagi katki läinuks.

Nokia telefone tootev HMD Global toob Barcelonas toimuval Mobile World Congressil välja ka oma uued Noka 3, Nokia 5 ja Nokia 6, kuid ka vana mudeli Nokia 3310.

Aastatuhandevahetusel välja tulnud 3310 vahetas välja samuti ülivastupidava metallkoprusega eelmise Nokia "Countdown" 3210 mudeli. Hinnaks saab moderniseeritud nuputelefonil olema ca 59 eurot, see sobib paljudele nö teiseks kõnetelefoniks.

Nokia 3310 on hinnatud vanakraam, seda müüakse vanana kallimaltki, kui planeeritud uue Nokia hind. Amazonist saab näiteks kätte kasutatud telefoni 60 briti naelaga, Eestist 19 euroga.