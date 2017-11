Nokia Steel - täiuslikult maskeeritud ja kaheksa kuud kestev nutikell

Mõni aasta tagasi ostis Nokia Prantsuse nuti- ja meditsiiniseadmete tootja Withingsi ja selle kõige lihtsam nutikell sai sügisel Nokia teo ja näo. Nokia Steel on tegelikult nutikell, millest on praktiliselt kõik välja visatud, mis akut võiks kurnata ja sellepärast tulebki patareisid vahetada vaid 1-2 korda aastas.

Mis mõtet on siis ühel nutikellal, millel pole digiekraani, mitte ühtegi nuppu, pulsiandurit ega muid lisavidinaid, kuid mis sellest hoolimata tahab ühendust nutikellaga?

Mõnede jaoks just selles väärtus seisnebki. Nutikellal on osutitega kellanäit ja aktiivsusmonitori analoognäit, mille osuti liigub nullist saja protsendini vastavalt sellele, kuidas kasutaja aktiivsusnorm päeva jooksul täitub. Üle BLE (energiat säästev Bluetooth) vahetatakse andmeid mobiiliäpiga, mis on lakoonilisele kellale vastupidiselt väga põhjalik.

Nokia Health Mate äpp võtab kellast vastu asendianduri näite, mille järgi suudetakse eristada kuni 34 erinevat liikumisviisi. Kuna kell kannatab sukeldumist kuni 50 meetri sügavusele, siis on nende liikumistüüpide seas ka ujumine ja surf. Muidugi jälgib Nokia ka und ja annab ülevaate selle kvaliteedist.

Kella saab panna ka äratama - mobiilist sätitud ajal hakkab see randmel vibreerima.

Põhimõtteliselt ongi vist kõik ära räägitud Nokia kella kohta - peale selle, et valida saab mitmeid rihmasid ja kella korpuse-sihverplaadi värve ning hind kipub 120 euro kanti jääma. Pulssi see kell ei mõõda, kuid Nokia tuli välja ka Steel HR-iga, millel sihverplaadil väike ümmargune e-ink ekraan, mis näitab pulssi ja kahandab ühtlasi aku tööaja 28 päevale.