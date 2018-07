Odavaim 32-tolline 4K monitor – kas tõesti just see, mida vaja?

Olles testinud 40-tollist monitori, mis tundus olevat tavalise töölaua jaoks siiski liiga suur, proovisin seekord 32-tollist AOC monitori, mis Hinnavaatlus.ee andmetel on kõige odavam sellise diagonaaliga 4K monitor siinmail.

Kas odav ja hea käivad kokku? Seda kerge kahtlusega hakkasingi uurima. Küll aga olid ootused kõrged diagonaali suuruse suhtes – igapäevaselt 27-tollist ekraani kasutanuna tundusid need mõõtmed just parajad olevat, vähemalt kerge eelarvamus oli selline.

AOC saabus kaugelt ja üsna räsitud karbis, olles ilmselt olnud juba pikalt ametis testseadmena. Displayporti ma selle mudeli juures testida ei saanud, aga usume, et muidu töötab see hästi, HDMI-st saime ju enam-vähem samasuguse pildi kätte.

Plastmasskonstruktsioon on ootuspäraselt odav ja lihtne, disain samuti pigem keskpärane. See ongi ülimalt standardne kuvar, mille pead ise alguses kokku kruvima ja paksem korpus on sellel ka, kui mõnedel kallimatel ja suurematel ekraanidel.

Massiivne ja igatpidi reguleeritav

Tavaline must raam ei torkakski muidu oma tagasihoidlikkuses silma, kuid on läikiv ja see ehk pisut häirib oma peegeldustega. Väga positiivne on aga see, et kuvarit saab jala all oleva n-ö ketta peal vasakule-paremale ilma tõstmata keerata. Sellist mugavust mõnedel kallimatel kuvaritel polegi.

Jala konstruktsioon on aga selle pärast suhteliselt raske, kuid tänu sellele ka stabiilne, sest raskuskese on allpool. Kuvar ei õõtsu üldse, püsib hästi paigal, on üles-alla kõrguses reguleeritav, kaldenurka saab samuti muuta, seega pea kõik reguleerimisvõimalused on olemas, mis pole üldse paha odavaima 4K kuvari kohta.

90ndad on menüüs edasi

Menüünupud all on aga natuke ebamugavad, kuid õnneks ei pea neid kuigi tihti kasutama. Nuppude asetus allservas on muidugi hästi läbi mõeldud, sest kui kavasted mitut ekraani kõrvuti servad vastamisi kasutada, siis ei jää need ette (või serva taha). AOC-l on monitori menüü tegelikult iidvana ning pole mugavat Joystick´i, mis uutel olemas. Ootaks, et see vana nuppudega menüü hakkaks vaikselt välja vahetuma.

Vähem, aga elementaarsed vajadused on kaetud

Igasuguseid ühendusvõimalusi on monitori küljes vähem, kui mõnel vingemal, aga loetleme, mis kõik olemas: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort ehk kõik vähegi vajalik leidub, aga mitut samasugust ühenduspesa pole, et näiteks mitmest sisendist pilti näidata.

Ekraanipind on matt, mis on hea, sest isegi pool-läikiv pind peegeldab liiga palju, aga matt aitab tagantvalguse peegeldusi vähendada. Samas ei paku matt ekraanipilt nii kirgast värviedastust kui läikiv.

32 tolli – palju või vähe?

32 tolli (täpsem olles – 31,2 tolli) on standardse kontorilaua jaoks ideaalne monitorisuurus, selgub peagi pärast mõnepäevast kasutamist. See pole liiga suur ja pole ka liiga väike. 40-tollise ekraani jaoks peaks juba tellima spetsiaalse suure lauaplaadiga laua, et liiga lähedal ei asuks. 32 tolli aga on just paras.

Samuti on 4K resolutsioon sellise suuruse puhul normaalselt kauguselt vaadates üsna ideaalilähedane.

Mu enda kuvar on 27-tolline ja 4K resolutsiooniga. Võrdluses oli aga oodatust suurem teravuse vahe 32-tollise kahjuks. Selge see, et sama pikslite arv erinevate suurustega ekraanidel annab mingi vahe, kuid samas eelnevalt testitud 40-tollisel ekraanil ma sellist erinevust tähele ei pannud. Kõigil oli Windowsis suum 150% peal.

Mängida või siiski pigem mitte?

Reageerimisaeg 4K kuvaritel on ikkagi aeglasevõitu, hardcore shooter-gamer´ite jaoks ei sobi hästi see 4 ms reageerimisajaga ekraan. Sellega on sama lugu nagu paljude teiste odavate 4K ekraanidega, millel reageerimisaeg 4 või isegi 8 millisekundit: rahulikud mängud on selged ja väga ilusad, kiireks tulistamismänguks pole aga kiirust piisavalt. Muuks on see 4K monitor küll piisav, eriti kontoritööks. Värvigamma sobib ka vähem nõudlikumale kasutajale graafikatööde tegemiseks. Kirjutamine, netis surfamine, mängimine ja Exceli tabelid on selle monitoriga väga mugavad nii pildikvaliteedilt kui ekraanipinna suuruselt.

Kõlarite järgi monitori niikuinii ei osta

Kõlarid olid ootuspäraselt keskpärased, ega sisseehitatud kõlaritest midagi väga ei ootakski. Nende pärast ei osta keegi kuvarit ja ostmata ka ei jätaks.

Kes üldse neid sisseehitatud kõlareid kasutab? Korraks kellelegi koos heliga midagi näidata vaid, muul ajal kasutatakse kõrvaklappe või eraldi kõlareid.

Ära kasuta Normal seadeid!

Kui hakkad kuvarit menüüst häälestama, ära vali sealt Normal Setting´ut, sest see on väga halb. Tavaolukorras ei keera keegi monitori heledust 90% peale, sellega kaob kontrast ning pilt on liiga hele. Mina timmin enda järgi ja toa valgustuse põhjal heleduse paika kuskil 50-60% juures, et oleks normaalne. Valmisvalikutest oli Warm kõige normaalsem eelseadistus.

Kokkuvõte: hea 32-tolline 4K kuvar tavakasutajale

Jah, proffidele jääb see odav ekraan pisut nõrgaks, kuid kodukasutajale sobib hästi. Väga nõudlik ei saa see kodukasutaja olla, aga ka hind 32-tollise 4K kuvari eest on ju täitsa soodne. Matt pind sobib igasugustesse ruumidesse, see kuvar võiks täiesti olla ka paljude arendajate ning programmeerijate töölaual. Seega segment, kellele sobib, on suur ja lai.

Sellist ühte või kahte erilist ning lahedat omadust AOC kuvaril polnudki, aga tüüpilise hea ning väga odava 4K ekraanina on sellel kindlasti palju ostjaid.

Lõpphindeks omas klassis ja sihtgrupis, kellele toode mõeldud, paneks viie palli süsteemis 4. Oli puudujääke, aga inimesele, kes tahab mõistliku hinnaga 4K kuvarit, ei ole see üldsegi nii oluline. Ja just hea hinna pärast on see nelja punkti väärt.

JONNE PITK

arvutimängur ja Uptime’i tarkvaraarendaja

TEHNILISED ANDMED

Monitor AOC U3277PWQU

Hind: ca 400 eurot

Eraldusvõime: 4K (3840 x 2160 pikslit)

Värskendussagedus: 60 Hz

Reageerimiskiirus: 4 ms

Kontrast (staatiline): 3000:1

Diagonaal: 31,5 tolli

Ühendused: VGA, DVI, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0; 2x USB 3.0, 2x USB 2.0

Energiatarve: 50 W (ootel 0,5 W)