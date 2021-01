TEST: OnePlus Nord N10 5G – katsetus kargel põhjamaal

OnePlus 8 oli testis hea telefon. Onelus 8T pidi samuti olema (pole veel testinud), aga enne proovime ära selle tootja soodsama ja kokkuhoidlikuma mudeli Nord N10 5G. Sest OnePlusi uued tippmudelid on ju kogu aeg kallimaks läinud ja enam pole hind põhiargument, mille järgi seda brändi valitakse. Seega miks mitte teha tootja poolt üks odavam mudel, natuke millegi arvelt kokku hoida ja jälle hinnatundlikumaid kliente endale võita? Jah, miks mitte.

Pealegi, ehkki see Eestis pole veel argument, on sellel ligi 330-eurosel mobiilil ka 5G. See teeb sellest ühe odavaima 5G telefoni, mis meil saada ning tulevikukindlus võib siin ka olla argument.

Karbist välja võttes on näha, et Nord on suur telefon. „Tavalistest“ telefonidest oma sentimeeter või pool pikem. See tähendab, et umbes ülemise kahe ikoonireani sõrmed ei ulata. Kokkuhoidu hinnas on natuke märgata: tagakaas on ilusast läikivast plastikust, aga kriimustuste vältimiseks võiks õhukese kaitseümbrise hankida.

Ekraan on ümarate nurkadega, mis jälgib korpuse kuju, vasakul ülal nurgas on selfie kaamera auk. Sõrmejäljelugeja on tagaküljel, mis on täiesti okei, sest see töötab kiiresti ja on intuitiivselt üles leitav sõrmega pikalt kobamata.

Ekraani kiituseks tuleb veel öelda, et ilmselt on tegemist ka ühe odavaima telefoniga, millel 90 Hz värskendussagedus. Heledust on ka piisavalt, ehkki päris eredas päikeses me praegu proovida ei saa.

Sisemist jõudu paistab ka masinal olevat küllalt: protsessor on kiire (Snapdragon 690), mälu piisavalt (6 GB) ning massmälu samuti parasjagu – 128 GB (lisaks mälukaardisahtel). Raske on siin midagi norida või ette heita. Telefon töötab kiiresti nii veebis, sotsiaalmeedias, mängides kui videot vaadates. Arvutimaailma kõigi aegade edetabelis jõuab N10 üsna heale 12. kohale, mis ei vii seda küll tippmudelite hulka, kuid konkureerib täiesti edukalt näiteks Huawei P40 Lite´iga.

Jõudlustestid: Geekbench 5 - 1864 p

Mobile Linpack - 2408,347 MFLOPS

Linpacki toore protsessorijõudluse testis jõuab Nord N10 aga oma megaflopsidega lausa viiendale kohale. Abiks on Qualcommi uus odavamale hinnaklassile mõeldud Snapdragon 690.

3,5 mm kõrvaklapipesa kohta võib ka linnukese kirja panna – see on olemas. Lisaks on olemas ka stereokõlarid – üsna keskpärase kvaliteediga, aga valjud.

Karbist leiab veel Oneplusi traditsiooniliselt punase USB kaabliga 30 W Warp kiirlaadija. See on küll suurem, kui tavalaadijad mobiilidel, aga lubab ülikiiret laadimist – 4300 mAh aku saab poolenisti täis alla 30 minutiga. Aku kestab samuti üsna normaalselt ja jätkub rohkem kui üheks päevaks.

Kaameraid on Nordil palju ja nende valik natuke üllatav.

Põhikaameraks on 64 megapikslise sensoriga ja ilma optilise stabilisaatorita (ainult elektroonilisega) komplekt, lisaks leiab tagaküljelt 8 MP ülilainurk-kaamera (119°) ja 2 MP makrokaamera. Kuid see pole veel kõik. Neljandana teeb veel üks 2 MP sensor vaid mustvalgeid pilte. Kui oled mustvalge fänn, siis on sellest abi, aga muul juhul kasutad seda sensorit ilmselt väga harva. Võimalik, et siiski tehisintellekt või kaameratarkvara kasutab seda mustvalget sensorit näiteks sügavusinfo hindamiseks ja täienduseks teistele kaameratele, kuid OnepPusi enda andmetes selle kohta mingeid vihjeid pole.

Selfie kaameraks on 16-megapikslise sensoriga ekraaniaugus asuv komplekt, mis teeb ka Full HD videot ning mida saab kasutada näotuvastusega sisselogimiseks.

Vaata proovipilte originaalis, klõpsates pildile:

(katsetus toimus põhjamaises külmas ja kaua, väljas valitses kohati pilkane pimedus - näiteks siin esimesel pildil)

Siin veel üks detail pildist, välja suurendatuna, lumeterad on näha:

Üldiselt kipuvad pildid aga suurel ekraanil jääma mahedaks ja veidi ebateravaks, kuigi mobiili enda ekraanil paistavad väga kirkad ja selged. Instagrami-postitustes pole samuti eriti viga.

Navigatsioonikiip toetab GPS-i (L1+L5 Dual Band), GLONASS-i, Galileo-d ja Beidou-d. Täpsuse kohta pole midagi ette heita, oma hinnaklassis konkureerib täiesti kergelt ka kõige kallimate tipptelefonidega. Asukoht on sujuv ja täpne:

Kokkuvõtteks on see telefon igati võimas ja kiire igapäevasteks asjadeks, pildikvaliteet jääb pigem keskpäraseks, kuid aku kestab hästi ja kiirlaadimine on plussiks. Kui hind on sellest klassist, millega telefoni ostad, siis OnePlus võiks sobida. Kui tahad paremaid kaameraid, siis tuleks ilmselt ka natuke kallimaid mobiile vaadata.

PLUSSID

+ soodsa hinna kohta hea jõudlusega

+ tundlik ja täpne sõrmejäljelugeja

+ tele ja lainurga vahele jäävate suurendustega korralik pildimasin

MIINUSED

- Puudub veekindlus

- puudub optiline stabilisaator

- hübriidsuurendus on vaid 10x

TEHNILISED ANDMED:

Nutitelefon OnePlus Nord N10 5G

Hind: ca 330 eurot

Ekraan: 6,49-tolline (ümaratest nurkadest 6,25"), 1080 x 2400 pikslit (FHD+), 405 ppi, suhe 20:9, värskendussagedus 90 Hz, IPS LCD, sRGB, 2.5D Corning Gorilla Glass 3

Operatsioonisüsteem: OxygenOS liidesega Android 10 Protsessor: Qualcomm Snapdragon 690, Qualcomm Snapdragon 690 5G kiibistik Graafika: Adreno 619L RAM e. operatiivmälu: 6 GB LPDDR4x Massmälu: 128 GB, UFS 2.1, microSD kaardipessa kuni 512 GB mälukaart Turvalisus: tagaküljel sõrmejäljelugeja, näotuvastusega sisselogimine Aku: 4300 mAh Laadimine: Warp Charge 30T kiirlaadimine (5 V / 6 A)

Kaamerad: taga põhikaamera 64 MP, EIS, ava f/1.79; ülilainurk 8 MP, ava f/2.25, vaatenurk 119°; makro 2 MP, ava f/2.4, mustvalge 2 MP, ava f/2.4; LED välk; selfiekaamera 16 MP, EIS, ava f/2.05. Video: kuni 4K @ 30 fps; 1080p @ 30/60 fps; üliaegluup 1080p @ 120 fps, 720p @ 240 fps