TEST: asjade interneti PIR liikumisandur, mis lahendab sinu kiired turvaprobleemid

Kui tekib tahtmine suhteliselt kiiresti, ilma elektritoite ja suuremate ehitustöödeta mõnesse ruumi liikumisandur paigaldada, siis Moeshouse´i Smart WiFi PIR Motion Sensor on sellele sobiv lahendus.

Tegemist on n-ö asjade interneti anduriga, mis töötab 2,4 GHz sagedusega WiFi võrgus ja mille aku kestab ühe laadimisega kuni aasta. Kaasas on ka microUSB kaabel, millega saab kord aastas akut laadida. Alarm saadetakse Smart Life´i mobiiliäppi, aga kui kasutad vastavat keskust ehk Smart Gatewayd (Tuya), siis võid panna liikumisanduri alarmi käivitama ka muid targa kodu seadmeid, näiteks valgustit või siis sireeni.

Seade töötab passiivse infrapuna-anduriga, millel on ees Fresneli lääts, mis koondab infrapunakiirguse ümbrusest anduri pinnale. Sektori kõrgus on 3,6 meetrit ja vaatevälja laius 3,6 meetri kaugusel 6 meetrit (2,5 meetri kaugusel 4 meetrit), milles toimuvat liikumist registreeritakse. Kaasas on seina- või laekinnitus, kahepoolne 3M-i teip ja resettimiseks mobiilidest tuntud nõelakene, millega taaskäivitamis-august vajutades saab seadme taaskäivitada, kui tahad seniseid seadeid kustutada.

Mobiiliäpp tunneb seadme samas WiFi võrgus kohe ära, aga hiljem pole see enam vajalik - kui kodune WiFi on internetiühendusega, siis saadetakse alarm andurist otse pilve, kust omakorda Smart Life´i äpp viskab mobiiliekraanile hoiatuse, kui liikumine tuvastatakse:

Viide on kõige rohkem 1-2 sekundit.

Seade toimib just nii kaugel, kuhu kodune WiFi ulatub. Tundlikkus on ehk veidi kehvem, kui võrgus olevatel nutitelefonidel, aga korraliku leviga on PIR andur täiesti kindlalt värguga ühenduses. Küljel on veel ka väike füüsiline nupp, millega saab anduri välja lülitada, kui ei taha näiteks, et see niisama häiret annaks.

Smart Life´i äpis ilmub PIR andur avalehele omaette ikoonina, millel on näha ka viimase häire aeg. Kui ajavöönd on õige, siis näidatakse seal Eesti aja järgi häire kellaaega:

Paigaldamisel peab arvestama, et vaatevälja ei satuks suuri valgustatud klaaspindu, sest need võivad tekitada peegeldusi, mis annavad valehäireid. Samuti võiks vaateväljast välja jääda pisemate loomade liikumistee. Selleks saab sättida anduri kõrgemale, ideaalne on 1,8-2,5 meetri kõrgusel.

Kassid lülitavad tõesti anduri sisse, kui see on otse maha suunatud, aga kui paigutada 2,5 meetri kõrgusele seinale, siis loomad häiret ei põhjusta. Küll aga võib niimoodi mõni roomav kurikael siis läbi lipsata.

Kokkuvõtteks on 12 euro eest valveseadmest abi küllalt. See ei nõua muud, kui WiFit ja mobiiliäppi, võid paigaldada ka elektrita kohta, sest aku peab vastu terve aasta. Vajadusel saab seda akupangaga või USB pesast laadida. Ümber uude kohta tõstmine pole samuti keeruline.

Patareisid ei kulu ka. Kasutusjuhendis on töötemperatuuriks märgitud -20 kuni +50 kraadi, seega sobib hästi ka külmadesse ruumidesse, kuid ilmastikukindlust korpusel pole. Kasutada saab vajadusel kütmata, kuid kuivas kohas. Mõnes abihoones või garaažis sobib kasutada küll.

PLUSSID

+ lihtne paigaldada

+ vajab vaid WiFi võrku

+ aku kestab 1 aasta, aku on laetav

MIINUSED

- teiste alarmseadmete käivitamiseks on vaja TUYA / Smart Life´iga ühilduvat keskust

- pilveteenusel on väike viide (mõni sekund)

- vaid 2,4 GHz WiFi

TEHNILISED ANDMED

Liikumisandur Moeshouse Smart WiFi PIR Motion Sensor

Hind: 12,43 eurot (tellitud AliExpressist)

Toide: 3,7 V, 500 mA sisseehitatud aku (5 V / 1 A microUSB laadimispesaga)

Liikumise registreerimise maks. kaugus: 9 meetrit

Liikumise registreerimise maks. vaatenurk: 115 kraadi

Ühendus: WiFi 2,4 GHz, 802.11 a/b/g/n

Töötemperatuur: -20 kuni +50 ℃

Lubatud õhuniiskus: 10% ~ 95% RH (siseruumides)

Paigaldus: seinale / lakke (kaasas kruvidega või 3M teibiga kinnitatav alus)

Valge valguse taluvus: 28000 LUX

Mobiiliäpp: Smart Life

Alarmi väljund: mobiiliäpi push-teade, Tuya keskusega teiste seadmete juhtimine

Kaasas: PIR andur, USB kaabel, 3M kleeps, kinnitusalus