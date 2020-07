Analüüs: Baltimaades saavad parimat palka Läti programmeerijad

Lätis programmeerijatele 846 kuni 2346 eurot, tipp-pakkumised välja arvatud. See on kõige kõrgem palgatase Baltimaades erinevate ametite võrdluses.

Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces OÜ analüütikud vaatlesid IT-valdkonna tööturul toimuvat ning seda, kui mitu tuhat eurot teenivad programmeerijad kuus. Tulemuseks oli turuülevaade Eestist Ukrainani. Software Development Academy andmete kohaselt on Baltimaades ametis üle 26 000 programmeerija, Valgevenes ja Ukrainas veelgi rohkem. RIA.com Marketplaces OÜ andmetel töötab Valgevenes praegu umbes 70 000 programmeerijat ning Ukrainas on neid ligi 200 000. Ja nagu on veendunud Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse liige Artem Umanets, tuleb valmis olla selle näitaja kasvuks.

"Viimase paari aastaga on IT-spetsialistide arv Eestis oluliselt kasvanud. Sedasama võib öelda Ukraina kohta. Veel mõned aastad tagasi oli seal umbes 100 000 programmeerijat, praegu ligi 200 000. Ja see näitaja kasvab. Paljud ukrainlased otsivad tööd Baltimaades. Ja nad ei tule siia mitte maasikaid korjama, vaid looma ülemaailmselt tuntud IT-tooteid, selliseid nagu meie automüügiplatvorm AUTO.RIA.com Ukrainas, mis kuulub külastatavuse poolest maailmas kuue esimese hulka," räägib Umanets. "Paljud ukrainlased ja valgevenelased asuvad tööle Lätisse. Makstakse makse ja majandus kasvab. Seepärast tuleb Eestil kiiresti mõelda, kuidas meelitada IT-spetsialiste Ukrainast, et ka meie majandus kasvaks. Näiteks vaadates 2019. aasta SKP-d, siis kõige kiiremini kasvas Eestis info ja side valdkond. Lisandväärtus suurenes aastaga 29 protsenti. Pole kahtlust, et maasikate korjamine sama tulemuseni ei vii."

Palgad Eestis

Veebilehekülje palgad.ee põhjal on Eestis infotehnoloogia valdkonnas töötasu 914 kuni 3129 eurot. Kõik sõltub sellest, millega programmeerija tegeleb, millised on ta oskused ja töökogemus. Muidugi on pakkumisi palgaga 4000 eurot ja rohkem, kuid need on üksikud.

Statistikaameti andmetel oli info ja side valdkonna keskmine brutotöötasu 2020. aasta esimeses kvartalis 2537 eurot. Riigi keskmine palk langes 2020. aasta esimeses kvartalis möödunudaastasele tasemele — 1404 eurot.

Palgad Lätis

Lätis on kõige nõutumad ametid kaugsõiduautojuht, ehitaja, tippmänedžer ja muidugi IT-spetsialist. Veebilehekülje algas.lv andmetel makstakse Lätis programmeerijatele 846 kuni 2346 eurot, tipp-pakkumised välja arvatud. Keskmine brutopalk IT-sektoris oli aga 2018. aasta andmetel 2644 eurot. Uuringus Analysis of IT professionals and Bootcamps aga öeldakse, et programmeerijate keskmine kuupalk Lätis on umbes 3000 eurot kuus või 36 000 eurot aastas. Läti statistikaameti andmetel oli lätlaste keskmine brutosissetulek 2020. aasta esimeses kvartalis 1100 eurot kuus.

Palgad Leedus

Leedu keskmine IT-valdkonna töötasu ei jää Balti naabrite omadest maha – keskmiselt teenib programmeerija seal brutopalgana 2584 eurot. Leedu statistikaameti andmetel on keskmine brutokuupalk 2020. aastal 1 381 eurot.

Palgad Valgevenes

Keskmine töötasu on Valgevene IT-sektoris väiksem kui Baltimaades. Veebilehekülje dev.by andmetel oli see 2020. aasta esimeses kvartalis 1683 eurot. Kui aga arvestada, et riigi keskmine töötasu on 404 eurot, siis pole see üldse halb näitaja.

Palgad Ukrainas

Veebilehekülje dou.ua arvutuse põhjal ületas IT-spetsialistide arv Ukrainas 2019. aastal 190 000 piiri. Keskmine palk oli IT-sektoris 2020. aasta esimeses kvartalis 1725 eurot. Tasub lisada, et töötasu sõltub kogemusest ja ametipositsioonist. Näiteks tootejuht saab keskmiselt 2100 eurot, ärianalüütik 1575 eurot, veebidisainer 1050 eurot. IT projektijuhtide töötasu ulatub ka 5000 euroni. Tasub märkida, et keskmine töötasu on Ukrainas praegu 368 eurot.

Palgatabel

Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene Keskm töötasu IT-sektoris (2020. a. I kv) 2537* 3000 2584 1725 1683 Keskm töötasu IT-sektoris (2018. a. I kv) 2067* 2644 1637 1460 1502 Keskm töötasu (2020. a. I kv) 1404 1100 1381 368 404 Keskm töötasu (2018. a. I kv) 1242 961 895 258 410

* Info ja side valdkond

Allikad: http://andmebaas.stat.ee, https://www.palgad.ee, https://www.csb.gov.lv/lv, https://osp.stat.gov.lt, https://algas.lv, https://dev.by, https://dou.ua