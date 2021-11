TEST. Sülearvuti nagu nagu kahtlane luureinstrument: Panasonic Toughbook FZ-G2

Kui keegi näeb seda uut Panasonicu kestvus-sülearvutit, siis esimene mulje on üsna sama, nagu neil Saaremaa kaluritel, kes leidsid rannalt Poola ülikooli mereuurimisjaama: mis kahtlane aparaat see siis on? Dosimeeter? Ilmajaam? James Bondi salajase ostarbega relv?

Suletuna ei meenuta Panasonic ühestki otsast arvutit. Sellel on sang, paistab mingi ventilaatoriava ja luukidega suletud pordid.

Näeb välja üsna kahtlane:

Siin pole mingeid tükke ega katteid eraldatud, masin näebki välja just selline. Ilmselt koosolekule ilmumine põhjustaks sellise sülearvutiga keskmist sorti sensatsiooni, kuigi seest on masin nagu (vanema põlvkonna) sülearvuti ikka. Rugged ehk kestvusklassi masinad pole riistvara võimekuse poolest kunagi tipust, sest nendega ei sõideta mudasele piirile või ehitusplatsile mängima, vaid üsna spetsiifilist tööd tegema. Video monteerimine ja fotode töötlemine pole ka kohmetute sõrmedega väljas külma käes just põhitegevused selle masinaga.

Kasutajate soovidele vastu tulles olevat Panasonic seekord välja tulnud seadmega, mis on kaks-ühes ehk korraga nii tahvel kui sülearvuti. Kuna masin peab kannatama pea et auto ülesõitmist (ehkki standard seda ette ei näe), on klaviatuuri- ja ekraaniosa liitmine lahendatud püsna massiivse pesaga: sülearvuti ei käi mitte elegantselt mõne klõpsuga kuskilt klaviatuuri serva küljest ära, vaid kinnitatakse jämedasse "vutlarisse", mida ühe käega lahti ei tee. Enne tuleb mitu riivi vabastada. Kui aga riivid on suletud, siis paistavad need ekraani klahvistiku küljes kinni hoidvat üsna tugevalt - käest vaibaga kaetud põrandale kukutades igatahes ekraan lahti ei tulnud. Ilmselt peab ka betoonil siis vastu.

Kuna enamus tarkusest ja akudest paistab olevat ekraani taga, on ekraaniosa üsna raske raske. Arvuti seisab püsti siis, kui ekraan on üsna püstises asendis ja kukub pikali, kui natuke rohkem avada. Puutetundlikku ekraani on mõistlik kaasasoleva puutepliiatsiga kasutada pigem siis, kui eraldatud on tahvliosa.

Klaviatuur on sel masinal üsna mugav ja kasutatav taustvalgustusega täiesti pimedas, sest lisaks klahviäärte valgustamisel on helendavad ka klahvisümbolid.

Puuteplaat on pisike ja selle täpsuse üle saab küll nuriseda. Ehkki Windowsis on võimalik hiire tundlikkust suurendada, ei muuda see kursori liikumist täpsemaks, vaid hiir hüppab mõnikord ekraanil ootamatult ja raske on väiksematele menüüdele pihta saada. Alternatiiviks on puutepliiats, mis töötab väga täpselt. Näpuga saab ka muidugi puuteekraanil toimetada.

"Eredas päikesevalguses" muidugi praegu, novembri lõpus tahvli ekraani headust hinnata ei saa, kuid õue viies ja heledust maksimaalseks keerates on kõik näha. Loodetavasti on see nii ka südasuvel, kui päike lagipähe paistab.

Kõlaritega muidugi mingit suurt muusika- või filmielamust ei saa, aga videokõned saab peetud. Kaamerad on seadmel nii ees kui taga (2 mp JA 8 mp), seega saab isegi mõned hädapärased pildid tehtud, millega jällegi just fotokonkursile ei läheks, kuid dokumenteerimiseks sobivad küll. Isegi mõne dokumendi saab pildistada üles sellise kvaliteediga, et kiri on loetav.

Inteli vanemat sorti Comet Lake protsesoriga Core i5 on tegemist pigem kontoriarvutiga, milles meelelahutust suurt pole, aga tegelikult sai ka mõnede Windowsi rallimängudega nii protsessor kui graafikakaart üsna kiiresti hakkama. Rallimäng oskas samas ise pildi kvaliteeti alla tõmmata, et kiirus ei kannataks ja kohati olid kaadrid pikslised, aga kihutamist see väga palju ei takistanud.

Ekraani resolutsioon 1920 x 1200 pikslit (WUXGA) on ju sülearvuti kohta igati korralik, kuid ekraani diagonaal on tavalisest väiksem - 10,1 tolli. Õhukesed ekraaniääred pole ka argument, nagu moodsatel sülearvutitel - need on pigem väga paksud, sentimeetrites. Taustvalgustusega TFT paneelil on alumine äär natuke läbikumav, kui vaadata musta taustaga pilti ning ekraani heledust vähendades on märgata taustvalgustuse kerget vilkumist.

Porte on küll napilt, kuid need on kõik veekindlate luukidega kaetud (masin vastab standardile IP65). Lausa vee alla sukelduda ei saa, aga üsna tolmukindel on see korpus standardi kohaselt.

USB tavamõõtmetes pesa ja USB C pesa on olemas. Laiendusportidesse saab pista spetsiifilisemaid seadmeid, nagu QR- või vöötkoodilugeja või Smartcardi lugeja. Veekindla luugi tagant aga leiab ka täismõõtmetes LAN-pesa ja seal olev USB toetab ka Displaypordiga lisaekraani ühendamist. HDMI jaoks eraldi pesa pole.

Aku ja kõvaketas on vahetatavad. Aku kestab 10-12 tundi, seega akuiga on üsnagi korralik ja õigustatud välitingimustes töötava masina jaoks.

Masin on raske (1,48 kg, koos klaviatuuridokiga 2,4 kg) ja eks treenitud inimesed võivad sellega ka pikki matkasid ette võtta, kuid mugavaks kasutamiseks on see mõeldud pigem lühemaks ajaks käes hoidmiseks.

Uus Toughbook pole mõeldud kodukasutajale ega isegi mitte kontorikasutajale, kes aeg-ajalt väljas käib. See on puhtalt spetsialisti arvuti välitöödeks. Selle ostjaks on suurettevõtted või riigiametid ja -asutused.

PLUSSID

+ üsna "pommikindel" ja vastupidav igas olukorras, kasutatav nii tahvli kui sülerina

+ Ekraan on parema resolutsiooniga, kui tüüpilistel "kõvadel" arvutitel

+ Klaviatuur on mugav ja abistava taustvalgustusega

MIINUSED

- Väga raske, ekraan kipub arvutit ümber kukutama

- puuteplaat on vähetundlik

- protsessor on vanemast põlvkonnast

Hind: kokkuleppel (sülearvuti andis testida Supervivent)

Tehnilisi andmeid vaata siit.