Parimad mobiilifotod - Huawei kuulutas välja fotovõistluse võitjad

Mobiilifotod on saavutanud taseme, et neid võib ka National geographicus avaldada. Huawei fotovõistluse Grand Prix lähebki legendaarse ajakirja kaante vahele - võitjaks osutus portreefoto leukeemiga võitlevast Ungari fotograafist.

9. juulist kuni 27. augustini hääletati fotovõistlusel parimate piltide väljaselgitamiseks pea miljon korda. Hääletajad valisid ligi 61 000 foto seast, millest 26 640 häält läks „looduse“ kategooriasse, mis sai kõige populaarsemaks kategooriaks kuuest. Võistluse eesmärk oli näha maailma läbi erinevate inimeste silmade ja kohtade. Lisaks huvitas Huaweid, kuidas inimesed kasutavad nutitelefone oma igapäevaste hetkede jäädvustamiseks.

Huawei Next-Image’i fotovõistluse Grand Prix peaauhinna võitjaks sai „näod“ kategoorias foto, kus on kujutatud leukeemiaga võitlevat naisterahvast. Võitjat premeeriti 10 000 euro suuruse auhinnarahaga. Lisaks auhinnarahale sai võitja MateBook X sülearvuti ja fotoreisi Itaaliasse nimega „Fotograafia ekspeditsioon Itaalias“, mida toetab ja korraldab National Geographic. Žürii poolt välja valitud ja rahva poolt enim hääli saanud võitja foto avaldatakse ajakirjas National Geographic.

Kategooriate võitjad

Next-Image´i auhinnavõistlus fokusseerib ühele väga kindlale fotograafiamaastikule, milleks on mobiilifotograafia. Kaasaegsed telefonid on varustatud kaameratega, mis suudavad kohati võistelda ka traditsiooniliste kaameratega. Inimene, kes ei oma fotograafia-alaseid teadmisi, ei pruugi isegi eristada nutitelefoniga tehtud fotosid professionaalse kaameraga omadest.

Kuna peaaegu kõigil on kaameraga nutitelefon taskus, siis on igapäevaste hetkede jäädvustamine tehtud niivõrd lihtsaks. Kõik need faktorid ei teinud žürii otsustamist lihtsamaks.

Valides võidufotosid, võttis žürii arvesse kolme peamist elementi, milleks oli fotode kunstiline pool, kvaliteet ja unikaalsus.

Žürii moodustati kuuest tuntud erineva taustaga liikmest: Dominic Branco - National Geographicu ametlik fotograaf, Alex Lambrechts - Leica fotograaf, Tomasz Lazar - World Press Photo laureaat, Bobby Anwar - tunnustatud Taani fotograaf ning kuulus näitleja ja Huawei esindusnägu Gal Gadot. Lisaks žüriile oli võistlusel esindatud ka Huawei Kesk- ja Ida-Euroopa ning Põhjamaade laiatarbeseadmete grupi juht Yanming Wang, kelle soov on pakkuda kõikidele fotograafiahuvilistele võimalus teha parimaid pilte. „Tuhanded fotod, mida oleme näinud Next-Image fotokonkursil, julgustavad meid uurima täiendavaid võimalusi uuele visuaalse kultuuri generatsiooni mobiilikasutajatele üle maailma,“ lausus Huawei esindaja.

Kategooriad ja parimate fotode autorid:

Näod - eksperimenteerimine isikupära ja portreekunsti mõjujõuga;



„Vihmane päev“ – vana mees uitamas ringi teeistanduste vahel Sri Lankal. Autor Rumeeniast.

Head ööd! – hetkede jäädvustamine hämaras;



„Kinni püütud valguskiires“ – inimene uudistamas Gdanski Shakespeare’i teatri hoovis talvisel ööl. Autor Poolast.

Tere, elu! - igapäevaelus kogetud emotsioonide või inspiratsiooni jagamine;



„Üksinda“ – mustvalge pilt liikuvast mehest. Autor Rumeeniast.

Reisil - uued kohad, uued muljed;



„Sir Archibald“ – koer hommikuses udus. Autor Bulgaariast.

Loodus - taimed, loomad ja maastikud omas looduslikus olekus;



Foto looduskaunist orust - autor Ukrainast.

Süžeega lugu – loo jutustamine üheksa kaadriga; pildirida, mis loob tähendusrikka või intrigeeriva narratiivi;



„Momendid tütre elust“ – mustvalge pildiseeria väikesest tüdrukust. Autor Tšehhist.

Nimetatud kuue kategooria võitjad said kõik 2000 eurot auhinnaraha ja MateBook X sülearvuti. Lisaks parimatele tunnustati ka teise ja kolmanda koha võitjaid vastavalt Huawei P20 Pro ja P20 nutitelefonidega. Rahva lemmiku iga kategooria võitjale kingiti samuti Huawei P20. Korraldajate sõnul oli suurepäraste fotode arv uskumatult suur. Tegemist oli piirkondliku - Kesk- ja ida-Euroopa ning Põhjamaade konkursiga. Samasuguseid konkursse tehakse ka muudes piirkondades.