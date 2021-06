Philips tegi esimese spetsiaalselt Xboxile mõeldud monitori

Philipsi monitoride brändi- ja litsentsipartner MMD teatas maailma esimese Xboxile disainitud konsoolimonitori turule toomisest. Momentum-sarja Xboxiga mängimiseks mõeldud monitoride väljatöötamisel oli eesmärgiks pakkuda Xboxi fännidele parimat võimalikku mängukogemust. Xboxile disainitud monitorid tõstavad Xboxiga mängimise lati kõrgele, tagades kiire ühenduse üle HDMI 2.1, mis võimaldab mängida uue põlvkonna konsoolimänge 4K resolutsiooniga ja värskendussagedusega 120 Hz. Mängupilt on sellega sujuv.

Philips Monitors tegi toote disainimisel koostööd Xboxi meeskonnaga, et töötada välja just Xboxiga kasutamiseks mõeldud nn. Designed for Xbox kuvarid, mis pakuvad kohe pärast ühendamist optimaalset ja Xboxi X-seeriale valideeritud pilti.

Esimene spetsiaalselt Xboxile mõeldud Momentum-sarja monitor on saadaval 55-tollise diagonaaliga (139,7 cm), seega asendab edukalt nutitelerit.

Uus laine konsoolimängudes

Erinevalt telerist on aga Philips Momentumi mängurikuvarid loodud spetsiaalselt konsoolide kiiresti muutuva pildi jaoks, et saavutada lühike viiteaeg, mis tagab sujuvama ja realistlikuma mängukogemuse. Kiirem ekraan annab ka eelise teiste mängijate ees, kui mõnikord on määravaks millisekundid.

Momentum-sarja monitoride lühike sisendiviivitus on kiirustundlike videomängude puhul suureks eeliseks, kuna võimaldab muutused kiiremini ekraanile viia. Sarja lipulaev 55-tolline Philips Momentum (559M1RYV) sisaldab ka spetsiaalset ribakõlarit Briti kõlaritootjalt Bowers & Wilkins.

Välja töötatud Xbox-ile

Uus Philipsi Momentum-sarja monitor vastab Designed for Xbox-i nõuetele: sellel on 4K resolutsioon 120 Hz värskendussagedusega, DisplayHDR 1000 sertifikaadiga HDR-tugi, mängude pilti sujuvamaks tegev muutuv värskendussagedus ja Always Low Latency. Monitori arendustiim on teinud koostööd, et luua ka Xbox Game Mode - põnev mängurežiim, mis on välja töötatud spetsiaalselt Xboxi mängude pildikvaliteedi parandamiseks. Microsofti ja TPV insenerid on monitori põhjalikult testinud, et tagada seadmete parim ühildumine Xboxiga.

"Me otsime Xboxis alati viise, kuidas anda fännidele valikuid, et nad saaksid endale sobival viisil ja seadmetel oma lemmikmänge mängida. Täna teatame suurima hea meelega partnerlusest Philips monitorsiga ning esimesest Designed for Xbox monitori turule toomisest. Nii saavad fännid unikaalse kuvari sellise sisu ja funktsionaalsusega, mis laseb Xbox X|S-sarja konsoolikogemust täiel rinnal nautida," ütles Xboxi seadmepartnerluse direktor Matt Kesserling.

"Philips Momentum turule toomine oli konsoolimänguvaldkonnas teedrajav samm ning sellele aitab kaasa ka see oluline partnerlus. Muljetavaldavad ja mängu sügavat sisse elamist võimaldavad Momentumi konsoolimonitorid aitavad Xboxi parimatel omadustel esile tõusta, ikka selleks, et mängusessioonid oleksid erakordsed ja rahuldust pakkuvad," lisas MMD Euroopa turundus- ja ärijuht Stefan Sommer.



Philips Momentumi Designed for Xbox konsoolimängumonitor 55” 4K (559M1RYV).

Xboxile välja töötatud uued Philips Momentumi monitorid tulevad müügile augustis 2021 ja 55-tollise 4K kuni 144Hz integreeritud Bowers & Wilkinsi ribakõlariga VESA DisplayHDR 1000 mudeli soovituslik jaehind on 1399 eurot.