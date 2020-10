Pipedrive läheb hiinakeelse tootega Aasia turule

Eesti päritolu müügitarkvara ettevõte Pipedrive tõi äsja turule oma hiinakeelse toote, mis on osa ettevõtte plaanist laiendada äritegevust Aasias. Esimeseks sihtturuks saab olema 24 miljoni elanikuga Taiwan.

Pipedrive’i tehnoloogiajuhi Sergei Anikini sõnul on pilvepõhisel tarkvaral Aasia suuruselt kümnenda majandusega Taiwanil suur potentsiaal, kuna saarel on hästi arenenud tehnoloogiasektor ning ülikõrge internetikasutus. "Pipedrive’i kohandamine traditsioonilisse hiina kirjaviisi oli meie jaoks strateegiline samm, kuna lähikuudel plaanime tugevdada oma positsiooni teistel sarnastel turgudel nagu Singapur ja Hong Kong. Pikemas plaanis näeme loomulikult Pipedrive’i toote kohandamist lihtsustatud hiina kirjaviisi, et siseneda juba suurele Mandri-Hiina turule," sõnas Anikin.

Oma äristrateegia elluviimiseks sõlmis Pipedrive edasimüüja lepingu Taipei ettevõttega TS Cloud, mis hakkab toetama Pipedrive’i turundust ja müügitegevust Taiwanis. "Kohalikus keeles toote ja tugeva partneri olemasolu on rahvusvahelise ettevõtte jaoks olulised eeldused Aasia turgudel läbilöömiseks," lisas Anikin, kes näeb Taiwanil Pipedrive’i kasvuvõimalusi eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seas, mis moodustavad olulise osa sealsest majandusest.

Lisaks traditsioonilisele hiina kirjaviisile on Pipedrive Aasia riikidest kohandanud oma toote Jaapani ja Korea turu jaoks.

Pipedrive’i eesmärk on pakkuda müügi- ja turundusinimestele platvormi, mis pakub tuge müügiprotsessi erinevates etappides - uute klientide leidmisest tehingute lõpetamise ning kliendisuhete hoidmiseni. Septembris lansseeris Pipedrive uue potentsiaalsete klientide leidmise ja haldamise tööriista LeadBooster, millel on 400 miljoni kontaktinfoga andmebaas Prospector, müügivihjete hindamiseks kasutatavad Chatbot ja Live Chat, müügivihjete andmete kogumist võimaldav Web Forms ning veebikülastatavuse jälgimise lisandmoodul Web Visitors. Viimastel kuudel on Pipedrive loonud mitmeid lahendusi just kodukontoris töötavatele kasutajatele, luues integratsioonid näiteks rakendustega Zoom ja MS Teams. Kokku on Pipedrive'il integratsioonid ligi 220 rakendusega.

Pipedrive on võitnud mitmeid mainekaid tooteauhindu ja pääsenud korduvalt valdkonna edetabelite tippu. Ettevõtte asutasid 2010. aastal Timo Rein, Urmas Purde, Ragnar Sass, Martin Henk ja Martin Tajur. Pipedrive’i kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Londonis, Lissabonis, Prahas, Riias, Dublinis, New Yorgis ja St. Petersburgis Floridas.