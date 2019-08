Revolut käivitas komisjonitasuta börsiteenuse, esimesena saavad teenust proovida metallkaardi kasutajad

Londonis asuv finantstehnoloogiaettevõte Revolut käivitas täna kogu Euroopas komisjonitasudeta börsiteenuse, alustades järk-järgulist kasutuselevõttu valitud metallkaardi kasutajate hulgas.

Teenuse käivitamisel saavad Revoluti metallkaardi kasutajad teha kuni 100 tasuta kiirtehingut enam kui 300 USA börsil noteeritud aktsiaga New Yorgi ja NASDAQ-i börsil, millele lisanduvad reaalajas hinnavärskendused ning turu tulemuslikkuse andmed. Ettevõtete nimekiri pole lõplik ja Revolut kavatseb aktsiaid pidevalt juurde lisada.

Lähinädalatel võtab Revolut teenuse kasutusele ka oma tava- ja premium-klientide hulgas. Tavakliendid saavad teha kuni kolm tasuta tehingut kuus, premium-kliendid aga kuni kaheksa. Tehingute eest, mis ületavad igakuise tasuta tehingute arvu, võetakse tasu vaid 1,09 eurot tehingu kohta ja investeerimisportfelli aastane hooldustasu on kõigest 0,01%. Kauplemine on avatud ajavahemikus kell 9.30 EST kuni kell 16.00 EST (USA).

Investeerimiseks puudub nõutav konto miinimumsumma ning Revolut pakub klientidele võimalust investeerida aktsiate murdosadesse vaid ühe dollari eest, mis võimaldab seni suletud, kalli ja keerulise aktsiaturu avada ning demüstifitseerida täiesti uuele publikule.

Kõik valuutatehingud tehakse Revoluti multivaluutaga rahakotis tavapäraselt, mis tähendab, et igaüks, kes soovib investeerida, saab oma koduvaluuta kontolt Revoluti vahetuskursside ja automaatse konverteerimisega raha üle kanda USA dollaritesse.

„See on järjekordne tohutu suur samm meie missioonil muuta finantsteenused kaasavamaks, uuenduslikumaks ja taskukohasemaks. Aktsiaturul investeerimine on olnud tavainimeste jaoks liiga kaua suletud, see omakorda on neile kaasa toonud tõsiseid probleeme, sest nad otsivad tõhusaid viise, kuidas oma säästudest maksimum võtta," ütles Revoluti asutaja ja tegevjuht Nik Storonsky.

„Oleme veendunud, et Revoluti kaudu investeerimine on odav, lihtne ja kõigile kättesaadav, isegi kui nad soovivad seda teha vaid väga väikeste summadega. See on alles algus meie komisjonitasudeta börsiteenuses, kuna lähitulevikus laiendame juurdepääsu erinevatele turgudele ja investeerimistoodetele," lisas Storonsky.