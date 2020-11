Robotex sel aastal ikkagi ei toimu, isegi mitte kitsamale seltskonnale

Kuigi septembris kirjutasime, et Robotex siiski toimub, aga palju väiksemas mahus, peab nüüd nentima, et ka 20. novembriks plaanitud väiksemas mahus siseriiklik Robotexi kvalifikatsioonide võistlus jääb ära.

Robotex Eesti koostöös Robomiku lahinguga lükkub COVID19 viiruse kiire leviku tõttu edasi 12. veebruari 2021. Robotex International on aga endiselt plaanis kevadel 2021.

"Suhtlesime Terviseametiga, kes tungivalt soovitas, et praegu ei ole hea võistlust siiski korraldada, kuna COVID19 viirusesse nakatunute arv on pigem tõusmas ning pole arukas kutsuda lapsi ja noori kokku hetkel, kui nakatumise oht on suur. Seetõttu otsustasime lükata võistluse veebruari, lootes, et siis on olukord taas paranenud. Oleme väga tänulikud Tallinna linnale, TalTechile ja teistele toetajatele ja koostööpartneritele ning loodame kõigi mõistvat suhtumist," selgitab võitluse edasilükkamist Robotexi tegevjuht Ave Laas.

Eesmärgiks on võimalikult palju võistlusi viia online’i. Robotex arendab edasi mitmeid algatusi, mida on võimalik noorteni viia ka pandeemia ajal. Näiteks on olemas nutiperedele suunatud robokastid, koolidesse ja valdadesse kohale sõitev Roborekka jne.