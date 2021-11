Robotexil näeb nii automatiseeritud liikureid kui ka kuulsat humanoidrobotit Sophiat

5. kuni 7. novembrini leiab Saku Suurhallis taas aset maailma suurim robootikafestival Robotex International. Kohale saabuvad nii robootikahuvilised Eestist kui mujalt. Festivalipäevadesse mahub pinget pakkuvate võistluste ja robootikatöötubade kõrvale ka traditsiooniline tehnoloogianäitus EXPO, kus seekord on fookus autonoomsetel masinatel ja elektromobiilsusel ning kus on esindatud nii Eestis kui ka välismaal arendatud ja toodetud liikurid.

Kellel varem pole olnud võimalust robotliikuritega tutvust teha, siis Robotexil on selleks parim aeg. Cleveron Robotexile moodsa isesõitva robotkulleri, mille juhtimiskeskust saab kohapeal ka ise proovida, TalTechi noored esitlevad isejuhtivat vormelautot – ja lisaks kõikvõimalikud iseliikuvad pesurid, imurid ja niidukid.

Kindlasti tasub vaatama tulla väga erilist humanoidrobotit Sophiat. Maailmas mitmetel rahvusvahelistel näitustel esitletud humanoid suhtleb ja liigub nagu inimene ning ta suudab väljendada tundeid, tal on huumorimeel ja tema välimus põhineb näitleja Audrey Hepburnil. Roboti looja Machani Group on 90-aastane pereettevõte, mis tegeleb tehisintellekti ja robootikaga. Peagi toob Machani Robotics turule ka täiustatud Sophia 2.0.

Tehnoloogianäitusel saab seekord tutvuda Eesti suuremate ülikoolide väljapanekutega kõikvõimalikest uusimatest robootikalahendustest, aga ka eriala õppimisvõimalustega. Ettevõtted tutvustavad oma tegemisi tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas, nii mõnigi neist pakub külastajaile võimalust kohapeal käed külge panna, et selle kogemuse pealt juba hõlpsamini tuleviku karjäärivalikuid teha. Seekordse EXPO üks lisaeesmärke on tutvustada koolinoortele interaktiivseid tehnoloogialahendusi ja meelelahutust. Selleks on eraldi ala, kus saab katsetada nii uuemaid kui ka juba vanu tuttavaid interaktiivseid VR- ja konsoollahendusi.

Robotexi keskmeks on ikka olnud võistlused. Seekord on rohkem mõeldud ka pealtvaatajaile ning muudetud robotite jõukatsumisi publikule vaatemängulisemaks, et kõik saaksid finaalidele kaasa elada ja oma lemmikutele pöialt hoida. Eri vanuserühmadele on kavas robotite sumovõistlused, Comodule joonejärgimine, Tuule takistustega joonejärgimine, Folkrace, uutest võistlustest aga Lennuakadeemia droonide takistussõit ning jätkab ka tüdrukutele mõeldud tuletõrjumise võistlus. Robotexi võistluspäevi kokkuvõtvatele otsesaadetele on võimalik kaasa elada iga võistluspäeva teises pooles Elisa Stage platvormi vahendusel ning ülekande toob kõigi huvilisteni funTIME.

Veel üheks Robotexi lahutamatuks osaks on alati olnud ka töötoad. Ka sel aastal on töötubade programmis palju põnevat nii väikestele kui ka suurtele robootikahuvilistele. Külastajaid ootavad kolme päeva jooksul lahedad tehnoloogia- ning robootikatöötoad, mille on kokku pannud Robotexi head koostööpartnerid. Programmist leiab töötube nii eesti, inglise kui vene keeles ning töötubade alal on kõigile osalejatele mõni jõukohane väljakutse.

Lennuakadeemia juhendamisel saab ehitada roboti ning proovida, kuidas äsja ellu ärganud robot etteantud ülesandeid lahendab. Valmistada saab lennukite interjööris kasutatavast nahast ainulaadseid võtmehoidjaid ning võistelda paberlennukite disainimisel. Õhulendude teemal saab jätkata avastamist TalTechi droonide lennutamise töötubades. Lisaks valmivad TalTechi toas põnevad Folckrace robotid, mängida saab liitreaalsuses toimetavate robotitega ning arendada oma äriideid.

Kohal on Haridus- ja Noorteameti ProgeTiigrid, kellega koos saavad nii suured kui väikesed huvilised katsetada põrandaroboteid, periskoobi tegemist ning avastada ka virtuaalreaalsuse maailma. Põnevat tegutsemist pakub Robotexi töötubade alal kaDigipurk, kes keskendub selle aasta Robotexil asjade ehitamisele. Digipurgi juhendamisel valmivad ka joont järgivad autod ning jõulumeeleolu loomiseks väike vilkuvate tuledega kuusepuu. Robotexi töötubade programmist leiab vahvat tegutsemist ka Merkuuri ja Venemaalt kohale tulnudFirst Tech Challenge meeskonna juhendamisel. Töötubadega on kohal ka Edukoht, kes jagab praktilisi teadmisi programmeerimisest ning pakub noortele osalejatele hulgaliselt katsetamisrõõmu.

5.-7. novembril toimub taas ka rahvusvaheline Robotex International konverents. Robotexi konverentsi saab sel aastal kokku võtta märksõnadega tööstus, digiriik ning haridus. Kolmel päeval saavad Saku Suurhallis kokku oma alade spetsialistid, kellel on aastatepikkune kogemus oma valdkonnas. Konverentsist saab osa Elisa Stage platvormi vahendusel.

