Nende jaoks, kes nutikate WiFi-kõlaritega juba tuttavad, on see lihtsalt üks järjekordne nutikas kõlar. Nende jaoks, kes sellesse maailma pole varem sisenenud, on aga SONOS One SL-i juures avastamist palju. Tegemist on hea kvaliteediga ning valju ja võimsa kõlariga, kuid oma kiiksudega, mis pole küll alati otseselt SONOSega seotud, vaid ongi multiroom-kõlarite kiiksud. Üks kiiks siiski on tootjapõhine ka - vaja on SONOSe enda äppi ja sellega saab kasutada SONOSe enda kõlareid, seega mingil määral tuleb kasutada suletud süsteemi, kui just Apple´i kasutaja pole.

Karbist välja võttes on kõlaril kaasas väike juhend ja toitekaabel. Seade käib otse seina, ilma igasuguse adapterita. Paaritamine nutitelefoniga toimub SONOSe äpist üle WiFi, kuid kõlar võib võrgus olla ka LAN kaabliga. Samas koduvõrgus tuleb olla ka oma nutitelefoniga.

Äpist käibki enamuse seadete juhtimine, kuid kõlaril endal on veel lisaks puutetundlikud nupud. Sealt saab helivaljust muuta, eelmist-järgmist lugu mängida viibetega ning pausile panna või jätkata.

Erinevalt SONOS One´ist SL-mudelil mikrofoni pole, seega langevad ära häälkäskluste kasutamise võimalus ja muidugi ei saa ka mobiilikõnedele vastata. Kuna tegemist on ikkagi WiFi-kõlariga, siis ei maksa arvestada, et see seade on lihtsalt arvuti või mobiili taha ühendatav välise lisakõlarina, millesse seadme heli suunata. Kaugeltki mitte. Multiroom-tüüpi juhtmevabad kõlarid on mõeldud veidi teiste asjade jaoks, põhiliselt aga striimimiseks üle võrgu.

Äpis on need teised asjad kõik olemas. Näiteks saab samas koduvõrgus ühendada kõlariga oma koduserveri, kust võib sinna salvestatud muusikafaile mängida. On oluline vahe - neid saab tõesti koduserverist või ka süle- või lauaarvutist kõlarisse failidest striimida, kuid ei saa lihtsalt mõne teise seadme heliväljundit SONOS One SL-i saata, nagu näiteks plaadimängijast või analoog-muusikakeskusest.

Kuid veelgi olulisemad on muud striiminguäpid. Näiteks saab ühendada äpist kõlari Spotify kontoga (isegi mitme kontoga mitme kasutaja puhul). Raadiona saab muidugi ka kasutada, selleks on äpp TuneIn, mis striimib netiraadioid. Pea kõik tuntud Eesti raadiojaamad on seal olemas. Raadio võib panna ka hommikuseks äratuseks, sest äpist saab seadistada kõlari äratama.

Peale selle võib kõlarisse saata striimi Apple Musicust, Amazon Musicust, Tidalist, Deezerist, last.fm-ist ja kümnetest muudest striiminguteenustest. Just selleks juhtmevaba kõlar ongi - striimimiseks.

Kuid tegemist on vaid ühe (hea) kõlariga, kuidas jääb stereoga? Paraku on seda tüüpi helitekitajatega stereo kuulamine poole kallim. Tuleb ka teine samasugune osta ja need siis äpist stereopaariks ühendada. Kui ühe kõlari hind algab 190 eurost, siis paar läheb maksma juba 380.

Kuid see-eest võib selle kõlari ka üksikuna panna ükskõik millisesse tuppa, isegi sauna eesruumi ja vannituppa. Korpus on niiskuskindel, kuid mitte veekindel. Selleks ka puutetundlikud nupud ülal, mida saab niiske sõrmega katsuda.

Kui SONOS One on ka häälassistendi toega, siis SONOS One SL-i Google Home´iga paaritades antakse küll võimalus "kolmanda osapoole" kõlar targa koduga liita, kuid SONOS ise viskab selle peale veateate, et Eesti pole toetatud piirkondade hulgas.

Seega peab jääma vaid SONOSe enda äpi juurde ja sealt eraldi oma kõlarit juhtima. Samas on ametlikult toetatud Apple AirPlay 2, nii et selle kaudu saavad kasutajad kõlari oma striimingusüsteemi samuti liita. Samuti saab Apple´i seadme abiga Trueplay funktsiooni toel seadistada kõlari helitämbrit vastavalt ruumi akustikale.

SONOSe kõlaritel on veel üks kasutusvõimalus. Kui kodus on kaks One SL-i, siis saab neid koostöös SONOSe ribakõlariga teleriga ühendada ja nii kasutada neid ruumilise heli tagumiste kõlaritena. Muidu aga seda kõlarit otse telekaga ühendada ei saa.

Kokkuvõtteks on see SONOSe kõlar üks tubli keskmine seda tüüpi juhtmevaba WiFi- või LAN-kõlar, mis teeb keskmisest paremat heli ja on vägagi võimsate bassidega - kes tahab, saab neid päris korralikult äpist juurde keelata ja helivaljus on selline, et võib ka väikesel aiapeol terrassilt kasutada (niiskust ju see isend kannatab). Muid "fäänsimaid" omadusi nagu virtuaalsed assistendid, kõnedele vastamine või Google Home´i targa koduga ühendamine ei maksa aga oodata. Nende jaoks on teised (veel kallimad) kõlarid.

PLUSSID

+ hea vali heli ja võimsad bassid

+ Töötab juhtmevabalt

+ Saab ühendada stereopaariks

+ Niiskuskindel korpus, puutetundlik juhtimine

MIINUSED

- Puudub Bluetoothi ja 3,5 mm kaabliga ühendamise võimalus

- Puudub Google Home tugi

- Stereopaar läheb üsna kalliks

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevaba striimingukõlar SONOS One SL

Hind: al 192 eurot

Võimendi: kaks D-klassi digivõimendit

Kõlarielemendid: tviiter, keskmiste sageduste element

Äpp: SONOS (saab ka bassi ja ekvalaiserit seadistada pluss striimiallikaid valida), Trueplay (iOS-iga seadmetele) ruumi akustikat arvestav helitämbri seadistus

Ühendus: WiFi 802.11a/b/g/n 2.4 või 5 GHz; Ethernet 10/100 Mbit/s; Apple AirPlay 2 tugi

Kaabel: 2 meetrit (230 V toide)

Kaal: 1,85 kg