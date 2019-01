Kas istuksid sellise hiiglasliku 8K teleri taha, mida Samsung CES-il esitles?

Räägitakse, et 8K-l pole praeguste telerisuuruste juures suurt mõtet, 4K on ka piisavalt terav. Aga kui mõõtmed veelgi suurenevad ja ekraan katab suure osa kogu nähtavast vaateväljast elutoas? Siis võib juba 8K-l mingi mõte olla. Ja monitorid venivad ka aina laiemaks, servadesse saab muudkui aga piksleid juurde panna.

Samsung tutvustas äsja Las Vegases lõppenud tehnikamessil CES 2019 kolme uut monitori, millest üks on järg eelmisele 49-tollisele mängurimonitorile ja pakub nüüd dual QHD ehk 5120x1440 resolutsiooni. Lisaks näidati messil Samsungi seni suurimat, 98-tollist 8K telerit.

„Kokku on monitore kolm. Esmalt mängurimonitor, millel on 49-tolline hiigelekraan ning sobib hästi just konsooli- või arvutimänguritele. Teiseks Space monitor, mille unikaalne jalg lubab kuvarit kasutajast kaugemale ja lähemale liigutada ning seeläbi ruumi säästa. Kolmandaks 32-tolline UR59C nõgus monitor, mis mõeldud pigem tööasjade ajamiseks ning sobib hästi näiteks videotöötluseks,“ ütles Samsung Eesti tootekoolitaja German Baranov.

Uus 49-tolline mängurimonitor CRG9 on 32:9 küljesuhtega, seega on tegu väga laia kuvariga. Mänguritele sobivalt pakub ekraan 120 Hz värskendussagedust ning 4 ms reageerimiskiirust. Samuti toetab seade AMD Radeon FreeSync 2 HDR tehnoloogiat, mis vähendab ekraanipildi värelemist mängimise ajal.

„Oluliseks muutuseks ekraani juures on resolutsioon. Nüüd pakub see 5120x1440 eraldusvõimet, mis on sama kui panna kaks 27-tollist QHD 16:9 küljesuhtega monitori kõrvuti. Lisaks mängimisele on ekraan suurepärane ka mitme asja korraga tegemiseks, kuna korraga mahub ekraanile palju sisu,“ rääkis Baranov.

Lisaks näitas Samsung messil uut Space Monitor kuvarit, mille teeb eriliseks selle jalg. Nimelt toetub jalg laua ja seina vahele ning ekraani on võimalik selle abiga kasutajale kas lähemale või temast hoopis kaugemale liigutada. Kuna jalg kinnitub laua ja seina vahele, siis ei nõua see laual palju ruumi ning seeläbi saab tööpinna puhtana hoida. 27-tolline mudel tuleb koos QHD ning 32-tolline variant 4K UHD resolutsiooniga.

98-tolline 8K teler ja AirPlay tugi

Lisaks monitoridele tutvustas Samsung messil ettevõtte suurimat, 98-tollist 8K telerit, mis on lisa firma juba olemasolevatele 8K ekraanidele, mis tulid turule möödunud sügisel. Sarnaselt neile on teler varustatud Samsungi AI upscaling tehnoloogiaga, mis muudab telepildi 8K resolutsiooni vääriliseks isegi juhul, kui pildi algresolutsioon nii kõrge ei ole.

Samuti teatas Samsung, et alates kevadest hakkavad Samsungi 2019. aasta telerid toetama iTunes ja AirPlay teenuseid. Toe saavad ka 2018. aasta mudelid tarkvarauuendusega.

„Uudis tähendab seda, et Apple’i MacBook arvuteid kasutavad inimesed saavad edaspidi näiteks enda arvutis olevat sisu AirPlay kaudu teleriekraanile peegeldada. Sama kehtib ka iPhone’ide või iPadide kasutajate kohta. Samuti muutub Samsungi telerites kättesaadavaks kogu nende iTunesi sisu, näiteks muusika, filmid või podcast’id,“ selgitas Baranov.

Tehnikamessil CES 2019 tutvustas Samsung ka uusi projekte ettevõtte C-LAB programmist. Näiteks tehisintellektile toetuv uudisteanalüüsi tööriist PRISMIT või nutikas laualamp Ailight. Samuti näitas Samsung uusi telereid Serif ja Frame, mis on mõeldud olema kodus lisaks telerile ka disainielemendiks.