Samsung C24FG70FQU - nõgus mängurimonitor veidi väheste pikslitega

Eelmine aasta testisime Samsungi 27” monitori C27F591, mille peamiseks puuduseks tõime jäiga jala, sest oleme ära hellitatud kontorimonitoridega, mida saab reguleerida igas suunas ergonoomika parandamiseks. Too hetk pidasime 300-eurost hinda liiga kõrgeks ja resolutsiooni madalaks sedavõrd suure ekraani kohta. Meie laualt käis hiljaaegu läbi aga üks väheke uuendatud 24” nõgus monitor C24FG70FQU, mis oma disaini poolest meeldib hulka rohkem.

Eks oma rolli mängib ka see, et üks on mõeldud ilustama IKEA lauda ja Skandinaavia steriilse valge disainiga kokku minema ning teine keldris, pimeduses coca cola taara ja pitsakarpide vahel CS-is uusi rekordeid purustades*.

*vabandust, kui selline räige üldistus ja stereotüüpi panemine kedagi solvas.

Samsungi nõgus 24” monitor on igas suunas reguleeritav, matt musta raami ja jalaga, igati muhe pildipurk, mis suudab ka kõige kiirema pildi hoida kristallselgena tänu 144 Mhz pildiuuendus-sagedusele.

Quantum dot tehnoloogia lubab eriti selget 125% värvielamust. Kahjuks meie rohkem kui kõike ja üle 100% ei näinud, kuid pilt on ekraanil tõesti hea ja värvide osas ei nurise grammigi.

Reageerimisaeg on pildil samuti väga hea ning ghosting efekti, mille pärast mitte väga ammu kasutati kiiremates mängudes veel professionaalseid kineskoopekraane, ei suutnud me ka eriti nobedalt liikuvate piltidega esile tuua.

Tänu kumerusele on veelgi väiksem vajadus pead keerata, kuna pildi iga nurk on silmadest üsna samal kaugusel ning seega pidevalt fookuses.

Seega kõik on super, kui vaid saada üle sellest tänaseks kiviaegseks muutunud Full HD resolutsioonist. Meie laualt käisid 1080p resolutsiooniga monitorid läbi veel siis kui Arvutimaailm ilmus paberil, viimane paberajakiri ilmus 12. detsembril 2012. Nüüd jääme vaid ootama nõgusat 4K või ligilähedase resolutsiooniga monitori samas hinnaklassis.

Hind sellel tootel on u. umbes 350 € või natukene vähem.

PLUSSID:

Värvide täpsus

Tasemel reageerimisaeg

Disain ja kvaliteet

MIINUSED:

Madal resolutsioon

Hind sedavõrd madala resolutsiooni kohta.