Veebruaris jõuavad müügile uued veekindlad Samsung Galaxy A seeria telefonid

Samsung Electronics teatas täna uusima Samsung Galaxy A seeria telefonide turuletulekust, mis on Eestis alatest 3. veebruarist saadaval kahes variandis, 5,2-tollise A5 ja 4,7-tollise A3 mudelina. Uus Samsung Galaxy A seeria ühendab endas kauni disaini, täiustatud ees- ja tagakaamera ning mitmesugused kasutajate igapäevaelu lihtsustavad uuendused, nagu näiteks vee- ja tolmukindlus ning mugav USB C pistik.



“Samsung Galaxy A loomisel on arvesse võetud kasutajate reaalseid vajadusi ja mitmeid Samsungi lipulaeva Galaxy S7 parimaid omadusi. Uus mudel on täiustatud kaameratehnoloogiaga, kauakestvama akuga, tolmu- ja veekindel ning võimaldab kuni 256 GB mälukaardi lisamist,” iseloomustas Samsung Eesti mobiilidivisioni juht Antti Aasma uusi mudeleid. “Kõigile Galaxy A seeria nutitelefonidele laieneb ka Galaxy Care tasuta ekraanikindlustuse ja veekahjustuskindlustuse teenus,” lisas Aasma.



Samsung Galaxy A seerial on metallraam ja 3D tagaklaas ning siledad kaamera ja kodunupp, mis muudavad seadme kuju endisest sujuvamaks nii, et seda on mugavam hoida ja kasutada. Galaxy A hakkab olema saadaval kolmes värvitoonis: Black Sky, Gold Sand ja Peach Cloud.



Uue Galaxy A5 ees- ja tagakaamera on mõlemad 16-megapikslilised, Galaxy A3 mudeli tagakaamera on 13- ning esikaamera 8-megapiksline. Koos täiustatud kaameratehnoloogiaga pakuvad uued nutitelefonid ülitäpset autofokusseerimist, mille tulemuseks on elavad ja selged fotod isegi hämaras valguses. Ka selfie’de tegemine on varasemast lihtsam, sest piisab vaid ekraani puudutamisest suvalises kohas, et aktiveerida värinastabilisaator ja teha kõrge resolutsiooniga selfie’sid, kasutades sealjuures eredamate fotode saamiseks esivälguna ekraani. Galaxy A kaamera pakub ka võimalust fotoefektide lisamiseks kiiresti režiimi ja filtreid vahetada. Valikus on erirežiimid, nagu näiteks efektsete toidupiltide tegemiseks hästi sobiv Food Mode, et optimeerida ja suurendada valitud kaadrite värvitooni ja kontrasti.



Galaxy A uued mudelid sisaldavad ka mitmeid nutitelefoni Galaxy S7 kasutajate poolt hinnatud funktsioone.

Esmakordselt pakub Galaxy A seeria ka IP68 tolmu- ja veekindluse funktsiooni , mis teeb nutitelefoni vastupidavaks vihma, higi, liiva ja tolmu suhtes, et kasutajad saaksid seadme peaaegu kõikjale kaasa võtta. Kauakestvam aku pikendab telefoni kasutamisaega, samas aitab kiirlaadimise funktsioon taastada seadme täisvõimsuse kiiremini kui kunagi varem. Galaxy A on varustatud hõlpsa ühenduvuse tagava USB C-tüüpi pistikuga.

, mis teeb nutitelefoni vastupidavaks vihma, higi, liiva ja tolmu suhtes, et kasutajad saaksid seadme peaaegu kõikjale kaasa võtta. pikendab telefoni kasutamisaega, samas aitab kiirlaadimise funktsioon taastada seadme täisvõimsuse kiiremini kui kunagi varem. Galaxy A on varustatud hõlpsa ühenduvuse tagava USB C-tüüpi pistikuga. Always on Display (alati ekraanil) funktsioon võimaldab kasutajatel kontrollida tähtsaid teateid ilma telefoni aktiveerimata, säästes niimoodi aega ja akut.

(alati ekraanil) funktsioon võimaldab kasutajatel kontrollida tähtsaid teateid ilma telefoni aktiveerimata, säästes niimoodi aega ja akut. Suurem mälu ja kuni 256 GB microSD tugi tähendab, et kasutajad saavad pildistada/filmida ning sisu salvestada ilma, et peaksid muretsema mälu täitumise pärast.

tähendab, et kasutajad saavad pildistada/filmida ning sisu salvestada ilma, et peaksid muretsema mälu täitumise pärast. Galaxy A mudelite ostjatele laieneb tasuta Galaxy Care ekraani- ja veekahjustuse kindlustus, mis kehtib kogu maailmas.

Samsung Galaxy A seeria telefonid on Eestis müügil alates 3. veebruarist. Galaxy A3 soovituslikud jaehinnad algavad 329 eurost ja Galaxy A5 429 eurost. Samsung teatas veel ka Galaxy A7 mudeli tulekust.

Kõik ajavahemikus 23.-29. jaanuarini uue Samsung Galaxy A seeria nutitelefonide eeltellijad saavad oma uue seadmega tasuta kojuveoga kaasa juhtmevaba kompaktse Level Box Slim kõlari, mis toimib täiendavalt akupanga ja telefonivälise mikrofonina ning omab IPX7 veekindluse sertifikaati.