Samsung toob uue aasta alguses müügile uued A-seeria telefonid

Samsung teatas, et toob uue aasta alguses müügile kaks uut A-seeria mobiiltelefoni Galaxy A12 ja Galaxy A02s, mis ühendavad sooda hinna juures mahuka aku ja suure ekraani. A-seeria seadmed on Eestis ühed populaarseimad telefonid.

"Galaxy A12 ja A02s eesmärk on näidata, et kõrge kvaliteediga ja heade näitajatega seadet on võimalik luua igas hinnakategoorias. Samsung seepärast toodete sisus järeleandmisi ei tee. Meie A-seeria telefone leiab juba aastaid erinevate edasimüüjate müügitippudest ja põhjus on lihtne – telefonid on kvaliteetsed, aga ei maksa hingehinda," märkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Galaxy A02s ja A12 on 6,5-tollise HD+ Infinity-V ekraaniga ning sobib eriti hästi videosisu vaatamiseks. Esikaamera jaoks on ekraani ülaosas pisike V-kujuline väljalõige. Mõlema telefoni sees on ülisuur 5000 mAh aku, mis kestab kenasti terve päeva. Kuna telefonide ekraanid on pisut madalama resolutsiooniga kui Samsungi tippmudelid, võtavad need vähem energiat, mistõttu peab ka aku kauem vastu. Lisaks on mõlemal mudelil Samsungi 15W kiirlaadimine, mis tähendab, et ka laadimise peale peab vähem aega kulutama.

Galaxy A12 telefonil on 48 MP ja A02s-il 13 MP põhikaamera. Galaxy A12 tagaküljelt leiab ka 5 MP ülilainurk-kaamera maastike pildistamiseks. Mõlemal on veel 2 MP sügavuskaamera. Lähivaadete jäädvustamiseks on mõlemal mudelil 2 MP makrokaamera.

Galaxy A12 ja A02s tagaosa on mati kattega. Nii Galaxy A12 kui ka A02s on valge ja musta korpusega ning Galaxy A12 lisaks veel ka valikus sinise korpusega. Galaxy A12 kasutab Knox turvaplatvormi ning küljel asuvat sõrmejäljelugejat.

Uus Galaxy A12 jõuab Eestis müügile jaanuaris ja A02s veebruaris.

TEHNILISED ANDMED