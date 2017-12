Samsung toob jaanuaris turule kahe esikaameraga Galaxy A8 (2018) nutitelefoni

Kaks kõrvuti kaamerat jõuavad ka soodsama hinnaga telefonidesse, mis tehnilistelt näitajatelt (ja ka hinnalt) lähenevad tipptelefonidele. Üks selline võimalik näide on Samsungi A-seeria telefon Samsung Galaxy A8 (2018). Tuleva aasta alguses jõuab turule uus Samsung Galaxy A8 (2018) nutitelefon, mis pakub oma kahe esikaameraga selfie’de tegemise uut paremat võimekust. Lisaks on Galaxy A8-l (2018) Samsungi telefonidele omane suur ning äärest ääreni ulatuv Infinity Display ekraan ja lipulaevadele sarnanev kumerate äärtega disain.

“Uue Galaxy A8 puhul lisanduvad telefonile mitmed Samsungi lipulaevade juures tuntud elemendid, näiteks kasutajate poolt soojalt vastu võetud suur Infinity Display ekraan ja sõrmejäljelugeja. Uuendusena on nüüd A-klassi nutitelefonil kaks esikaamerat ja Live Focus funktsioon,” tutvustas seadet Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. “Life Focus lubab reaalajas sättida pildil oleva inimese tausta hägusust ehk bokeh efekti, mis teeb Galaxy A8-st suurepärase selfie-telefoni.”

Telefoni kaks esikaamerat on vastavalt 16- ja 8-megapikslised ning eraldiseisvad, võimaldades hõlpsasti kaamerate vahel liikuda ja valida oma selfie jaoks sobiv lahendus. Lisaks saab kahe esikaameraga luua profikaameraga võrreldava sügavusefekti. Galaxy A8 (2018) kaamerate juures on erilist tähelepanu pööratud võimekusele teha pilte hämarates oludes ning lisandunud on virtuaalsed kleepsud ehk sticker’id, millega pilte isikupärasemaks muuta. Galaxy A8 (2018) nutitelefoni tagakülg on varustatud ühe 16-megapikslise kaameraga, mis tagab hea kvaliteedi tavalistele fotodele.

Kvaliteetsete videote filmimiseks on seadme kaameral video digitaalne stabiliseerimistehnoloogia (VDis) ning hyperlapse funktsioon, millega saab teha kiirelt liikuvaid timelapse stiilis videoid.



Videote vaatamiseks ning mängude mängimiseks on Galaxy A8-l (2018) suur 5,6-tolline Infinity Display ekraan, et sisu saaks nautida ilma segavate äärteta. Ekraani servad on aga kumerad, et telefoni käes hoidmine oleks kasutaja jaoks varasemast veelgi mugavam. Euroopas tuleb Galaxy A8 müügile kolmes erinevas värvilahenduses – must, kuldne ning Galaxy S8 värvilahendusest juba tuttav orhideeline hall.



Galaxy A8 (2018) nutitelefonil on Samsungi uuematele telefonidele omane Always On Display funktsioon, mille abil kuvatakse ekraanil olulisem info ilma seadet lahti lukustamata. Galaxy A8 (2018) omab IP68 vee- ja tolmukindluse sertifikaati, seega saab seadet kasutada ka kehvemates ilmaoludes. Salvestusruumi on telefonil 32 GB ning seda on võimalik SD kaardi abil laiendada sadade gigabaitideni.

Galaxy A8 eeltellimine Eestis algab 2018. aasta jaanuari esimeses pooles ning seade jõuab vabamüüki jaanuari lõpus.