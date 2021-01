Samsung tõi turule uued juhtmevabad kõrvaklapid Galaxy Buds Pro

Samsung tõi eile õhtul toimunud virtuaalüritusel koos oma uue tipptelefoniga Samsung Galaxy S21 välja ka uued juhtmevabad kõrvaklapid Galaxy Buds Pro, mis pole enam oakujulised ning pakuvad ka kummiotsikuid, et näiteks joostes paremini kõrvas püsiks ja väliseid helisid summutaks. Uusi klappe eristab eelmistest Buds Live klappidest ennekõike disain, parem mürasummutus kui ka väliste helide tuvastamine kodukontori tarbeks.

"Galaxy Buds Pro klapid säilitavad suure osa Galaxy Buds Live klappidega tulnud omapärasest disainist, kuid lisavad kõrva sisse käivad kummiotsikud, mis summutavad paremini väliseid helisid ja aitavad klappidel kõrvas püsida. Lisaks on uutel klappidel rohkelt erinevaid nutikaid lisasid, mis parandavad nii muusika kuulamise kui ka telefonikõnede pidamise kogemust," ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Uutes kõrvaklappides on 11 millimeetrine basskõlar ja 6,5 millimeetrine tweeter ehk kõrgete helisageduste edastamiseks mõeldud kõlar.

Kõrvaklappidel on ka mitmeid uusi lahendusi, mis muudavad nende kasutamise mugavamaks. Näiteks on seadmetel lisaks kolmele mikrofonile ka spetsiaalne häältuvastussüsteem (VPU – Voice Pickup Unit), mis tõstavad kasutaja kõne heli rohkem esile ja välistavad telefonikõne ajal taustamüra. Samuti on klappidel spetsiaalne tuulevastane tehnoloogia. Esiteks ei ulatu klapid kõrvast kaugele välja, mis aitab minimeerida tuule puhumist mikrofoni. Teiseks on klappidel tihedast metallvõrgustikust filtrid, mis ei lase tuulel klappidesse sisse puhuda.

Uued Galaxy Buds Pro klapid on varustatud ka aktiivse helisummutusega (ANC), mis eemaldab 99 protsenti väljastpoolt tulevatest taustahelidest ning funktsiooniga Ambient Sound on soovi korral võimalik lähedal olevaid helisid läbi lasta, mis võib olla kasulik näiteks kodukontoris töötades, kui on vaja kuulda toas kilkavaid lapsi.

"Kui klappidega on ühendatud Samsung Galaxy Tab S7 tahvelarvuti ja Galaxy S21 nutitelefon, siis on võimalik luua süsteem, kus tahvlist video vaatamine peatub automaatselt, kui telefoni tuleb kõne ning tahvel lülitab video automaatselt uuesti käima siis, kui kõne on läbi," rääkis Aasma.

Galaxy Buds Pro kõrvaklapid on IPX7 standardile vastava veekindlusega, mis tähendab, et neid võib muretult kasutada nii trennis, kus need saavad higiseks, või õues, kus need võivad saada niiskeks. Klappidel on 61 mAh aku, mis võimaldab 5 tundi järjestikust muusikakuulamist kui mürasummutus on sisse lülitatud ja 8 tundi, kui see on väljas.

Klappide laadimiskarbil on veel lisaks 472 mAh aku, mis annab juurde 13 tundi kuulamist mürasummutusega ja 20 tundi ilma selleta.

Uued Galaxy Buds Pro kõrvaklapid tulevad Eestis müügile 29. jaanuaril koos uue Galaxy S21 nutitelefonide seeriaga. Värvivalik on "fantoomlilla", "fantoomhõbe" ja "fantoommust".

