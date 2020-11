FE - Samsungi odav(am), aga ikkagi päris hea Galaxy telefon

Samsung Galaxy S20 maksab Eestis praegu ligi 600 eurot. Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) ligi 560 eurot. Jah, 40 eurot on ka raha, aga kas see on väärt kokkuhoidmist? Üldiselt see ongi meie FE testi üks põhiküsimusi, aga eks testi käigus selgub muudki.

Samsung Galaxy S20 mälestus hakkab juba vaikselt tuhmuma, sest see tuli välja juba märtsis, koroona-aja alguses. Galaxy 20 FE aga kannab esitlusdaatumit 2. oktoober 2020. Seega ülivärske mudel. Mis on selle põhilised eelised? Nagu esitlusest silma jäi, mainiti, et 120 Hz ekraan, 4500 mAh aku, vee- ja tolmukindlus, samuti hea hind, mis konkureerib nii Apple´i soodsamate mudelitega kui Samsungi enda S20 ja Note20ga, mis on kallimad.

Mis seal ikka, panemegi alustuseks Galaxy S20 ja Galaxy S20 FE ühele joonele.

Mis me näeme?

FE on mõnikümmend grammi raskem. See polegi paha. Soodsam mudel on servast metalne, jahe, servadest niklikarva läikega ja tagakülg küll plastist, kuid soliidselt matt. Mobiili soliidsusele pole miskit ette heita. Kannatab kanda ja välja võtta ka kõige pidulikumatel üritustel, kui need peaks piirangutega maailmas taas rohkem võimalikud olema. Arvutimaailma laual oli sinakasroheline mudel, mis ametliku nimetuse järgi on "pilve mündiroheline".

Kui S20 on eest ja tagant kaetud kriimustuskindla "gorillaklaasiga", siis FE puhul tuleb leppida plastikust tagaküljega, ekraan on siiski ka Gorilla Glassiga. See tagakülg küll võtab natuke sõrmejälgi ligi, aga tunduvalt vähem, kui klaas. Samas katsudes pole kindlasti nii soliidne, kui S20. Välimuse osas aga eemalt vaadates soliidsuse skaalal väga vahet polegi.

Mõlemad mudelid vastavad IP68 standardile ehk on tolmu- ja veekindlad. Odavama mudeliga pole siin järeleandmisi tehtud. Võid julgelt minna pooleteise meetri sügavusele kuni pooleks tunniks.

Protsessor, graafika, mälu hulk ja peaaegu kõik ühendused on samad (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth, NFC, Samsung Pay, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB C 3.2), kuid kallimal mudelil ehk S20-l on lisaks FM raadio.

Sõrmejäljelugeja on mõlemal ekraani all. Samsung Galaxy S20 FE-l on see optiline ning päris täpne ja kiire, ehkki võib-olla natuke liiga harjumatult ekraani allservas, kohe avaekraani nupuriba peal. Samas töötab sõrmejäljelugeja väga hästi. Kui tead, kuhu vajutada, saad ka pimesi ekraani lahti.

Ekraan on lausa silmipimestavalt hele, kui heledus põhja keerata - see on väga hea omadus päikselistel suvepäevadel. Praegu, lörtsises novembris võib heleduse julgelt poole peale keerata, et õhtul rahulikult magama saaks jääda. Võid ka sinise vähendamise režiimi mõnel pimedal novembriõhtul sisse lülitada, et silmasõbralikum oleks.

Jõudlustestid

Teeme ära traditsioonilised jõudlustestid, mida me ikka Arvutimaailma kõigi aegade Androiditelefonide edetabelisse oleme ikka ja alati kandnud. Tulemused said sellised:

Geekbench 5 - 2543 punkti

Linpack Mobile - 969 MFLOPS

Samsung Galaxy S20 FE sai Geekbenchi testis läbi aegade 8. koha. Pole paha tulemus. Linpacki toore arvutusvõimsuse (MFLOPS = megaflopsi sekundis) testi tulemust ei saa aga paraku eriti tõsiselt võtta - ilmselt test FE telefonil jooksis kehvasti. 18. koht pole usutav uue telefoni kohta. Korduvad proovid tulemust ei parandanud. Taustal olid kõik teised rakendused kinni.

Kaamerad tipp-topp kvaliteediga

FE pakub vingemat Selfie kaamerat (vähemalt megapikslite poolest), kui lipulaev S20 ehk 32 MP 10 MP vastu. Tagakaameratest on FE mudelil natuke nõrgem komplekt, aga siiski täiesti korralik: 12 MP ülilainurk-kaamera, 12 MP lainurk-kaamera ja 8 MP teleobjektiiviga kaamera. Nendega saab pildid tehtud peaaegu S20 tasemel, igatahes on kvaliteet ja värvid täitsa okeid ja võib rahule jääda. Võib-olla päris tipust siiski pole (ikkagi 12 MP sensor 64 MP vastu), aga siiski kui otsid endale natuke odavamat Samsung Galaxy S20, siis kaamera osas ei pea eriti üldse pettuma.

Selle tõestuseks mõned proovipildid.

Klõpsa pildil - avaneb originaal. See öövõte on tehtud väga kehva valgusega, mis paljude odavamate kaameratega ebaõnnestub sellistes tingimustes. FE teeb pildi käest ära, kuigi teravus jätab natuke soovida.

Veebis kasutamiseks või sotsiaalmeedias saab igatahes korraliku klõpsu kätte.

Peaaegu seesama vaade parema valgusega - on küll hämar, aga valgust rohkem ja teravus parem. Klõpsa pildil, näeb originaali.

(Klõpsa pildil, näed originaali)

See ülalolev loojangupilt on FE-ga tehtud testipiltidest kõige paremini õnnestunud. Saab tõesti kätte täitsa korralikud pildid.

Siin veel mõned, ilma originaalideta veebisuuruseni vähendatuna:

Mida Galaxy S20 FE-st järeldada?

Mõnedes riikides on FE ja S20 hinnavahe mitusada eurot. Meil vaid poolsada, isegi vähem. Miks see nii on? Galaxy S20 FE on maailmas populaarne, nõudlus selle järgi on suur. Eestis kipuvad populaarsed mudelid kallimad olema. Kuigi FE ostustatistikat pole, võiks ikkagi puhtalt testitulemuste põhjal ennustada, et see on üks üsna hea rahvatelefon. Kõik, mis vaja, on olemas. Tootja on küll üht-teist siit-sealt ära võtnud, mis tippmudeliga võrreldes soodusmudeli odavamaks teeb, kuid siiski pole palju kaotatud.

PLUSSID

+ hea selfie kaamera ja tagakaamerad

+ 120 Hz värskendussagedusega väga ere ja hea ekraan

MIINUS

- aku vedas küll õhtusse välja, kuid võiks siiski kauem kesta

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Samsung Galaxy S20 FE

Hind: 600 eurot (Telia)

Ekraan: 6,5-tolline, Super AMOLED, 2400 x 1080 pikslit, 407 ppi, Corning Gorilla Glass 5 ekraaniklaas

Protsessor: Samsung Exynos 990 Octa-Core (Dual-Core 2.73 GHz + Dual-Core 2.5 GHz + Quad-Core 2 GHz)

Operatiivmälu: 6 GB

Välkmälu: 128 GB

Tagakaamerad: 12 MP / 12 MP / 8 MP

Eesmine kaamera: 32 MP

Videosalvestus: 3840 x 2160 pikslit (4K)

Aku mahtuvus: 4500 mAh (kestab veidi rohkem kui ööpäeva)

Vee- ja tolmukindel: jah, IP68

Sõrmejäljelugeja: jah, ekraanialune, optiline

Mobiilse andmeside kiirus: 1 Gbit/s alla / 150 Mbit/s üles

Navigatsioon: A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

WiFi: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Operatsioonisüsteem: Android 10 (uuendatav)

Kaal: 190 g