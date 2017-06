Nädalavahetusel müüki jõudnud Samsungi Gear 360 kaamera teeb 4K 360 kraadi otsestriimi

Virtuaalreaalsust peab tootma, kuna see on varsti kasvav plahvatuslik meediatrend ja üks võimalus on seda ise üles võtta 360 kraadi kaameraga. Samsungi uus Gear 360 kaamera, mis sel nädalavahetusel müüki jõudis, teeb lisaks piltidele ja videosalvestusele ka 4K kvaliteedis 360 kraadi otsestriimi.

Poelettidele jõudnud uus täiustatud disaini ja 4K videovõimalusega Samsung Gear 360 kaamera pakub 360-kraadise sisu salvestamist ja jagamist senisest veelgi lihtsamalt nii sotsiaalmeedias kui ka livestream ülekannetena. Kuid uus kaamera olegi tehnilistelt näitajatelt vanast igas mõttes parem.

“Samsungi täiustatud virtuaalreaalsuse ökosüsteemi kuuluv uus Gear 360 kaamera muudab sisu loomise palju lihtsamaks ja nauditavamaks ning on täiustatud mitmete aktiivsele inimesele vajalike lisafunktsioonidega,” kommenteeris Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. “Lisaks kaamerale on täiustatud ka Gear VR prille, mis ühiselt võimaldavad nautida väga kõrge kvaliteediga 360-kraadiste fotode ja videote tegemist ja vaatamist.”

Gear 360 pildisensori eraldusvõimet on miskipärast vähendatud: vanal Gear 360 kaameral oli see 2 x 15 MP, uuel aga 2 x 8,4 MP ehk vaid 15 MP. Sellest hoolimata lubab Samsung, et otseülekande striim on kvaliteetsem, pakkudes välja 4K eraldusvõime. Tõepoolest, kahe läätsega saadaksegi uuel 2017. aasta kaameral resolutsiooniks 4096 x 2048 (24fps), kui vanal 2016. aasta kaameral oli piksleid 3840 x 2160 (24fps). Kuna aga kahe sensori vaheline kaugus vähenes uuel mudelil oluliselt, siis pildi "poolkerasid" on nüüd lihtsam kokku panna ja üleminekud sfääris on nähtamatumad.

Kasutajad saavad filmida 360-kraadiseid videoid, mis asetavad vaataja otse sündmuste keskele, püüdes pildile kõik kogemused ja emotsioonid mis tegi just selle hetke oluliseks.

Esmakordselt on võimalik filmida 360-kraadiseid 4K videoid. Uus Gear 360 on varustatud erinevate filmimisrežiimide ja redigeerimisvahenditega, mis annavad võimaluse lihtsalt konvertida 360-kraadiseid videoid standardseteks jagatatavateks formaatideks.

Kaamera toetab kõrgekvaliteediliste 360-kraadiste otsestriimide ehk otseülekannete tegemist. Kui kaamera ühildada sobiva nutitelefoni või arvutiga üle WiFi võrgu või USB kaabli abil, võimaldab seade kasutajal üles laadida sisu ja hoida ühendust just sealt, kus parasjagu ollakse. Oma otseülekannet saab jagada nii Facebookis, YouTube’is kui ka Samsung VR seadmetes.

Gear 360 kaamera puhul on täiustatud ka disaini, mis säilitab küll oma senise tuttava must-valge värvigamma ja astronaudi kiivrist inspiratsiooni saanud välimuse, kuid on varasemast kompaktsem ja kergem. Kaamera integreeritud statiiv võimaldab mugavalt tegutseda ühe käega filmides ning on ühilduv mitmete teiste tootjate tarvikutega.

Gear 360 saab kasutada kõigi Samsungi uuemate lipulaevadega alates Galaxy S6 mudelitest: Galaxy S6, S6 edge ja S6 edge+; Galaxy S7 ja S7 edge ning Galaxy S8 ja S8+ mudeliteni, samuti aasta alguses turule tulnud Galaxy A5 (2017) telefoniga. Livestreami tegemiseks on vajalik vähemalt Android Nougat operatsioonisüsteemi olemasolu. Gear 360 ühildub ka iOS 10.0 või uuemat tarkvara omavate nutitelefonidega ja nii Windowsi kui ka Maci arvutitega.

Vana kaamerat eristab välimuse poolest uuest see, et kui 2016. aasta mudel oli ümmargune nagu silmamuna, siis uuel 2017. aasta mudelil on olemas jalg, millest haarata ja seda "muna" käes hoida. See lisab kasutusmugavust ja aitab saada stabiilsemaid pilte.

Koos uue Gear 360 kaameraga on Samsungi virtuaalreaalsuse ökosüsteemis ka uus VR peakomplekt. Gear VR (2017) on nüüd varustatud eraldi juhtimispuldiga, mis loodud selleks, et kombineerida mängukontroller ja pult ning muuta Gear VR kogemuse kontrollimine mugavamaks. Uut Gear VR-i ei pea enam juhtima peakomplekti küljes olevate nuppudega, vaid seda kõike saab teha mugavalt puldi abil.

Uut Gear VR pulti saab soetada ka eraldi ning see on läbi Bluetooth-ühenduse ja Samsungi nutitelefoni ühilduv varasemate Gear VR peakomplektidega.

Gear 360 on poodides müügil alates selle nädala lõpust soovitusliku jaemüügihinnaga 249 eurot. Gear VR on kauplustes juba varasemast müügil hinnaga 129 eurot.