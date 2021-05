TEST: ekraani üheksa ametit - Samsung M7 on arvuti, kuvari ja nutiteleri eest

Kui üks monitor teeb kõike, siis võiks ju kahtlustada, et väga hästi ei tee see midagi. Samas - profimonitorid ongi hoopis teine teema. Moodsas kodus on tekkinud aga uued huvitavad vajadused ning kaks olulist neist on arvutivabadus (ehk arvutita kodu) ja nüüd isegi juba aina enam ka telerivabadus. Aina rohkem on kodusid, kus puudub suur, kesksel kohal ekraan ja kui see ka on, kasutatakse seda pigem arvuti juures ja meediateenuste tarbimiseks, mitte kaablist tulevat lineaarset televisiooni vaadates. Samsungi uus kõik-ühes operatsioonisüsteemiga kuvar M7 ongi sellise uue niši (õigemini paljude uute niššide) täitja.

Aga jah, terake on tõtt ka selles, et kui kuvar nii paljusid asju teeb, siis mõnes asjas pole see kaugeltki ideaalne.

Kokkupanemiseks peab näiteks kruvikeerajat kasutama, mis on n-ö esimese maailma ja telerivabade kodude jaoks juba väike probleem. Igas köögikapis sobivat kruvikeerajat polegi. Või kui on, tuleb seda otsima hakata. Aga elab üle muidugi. Kuigi enamus tänapäeva monitore käib ju click and go põhimõttel – ilma tööriistadeta kiirelt kokku.

Asendi muutmiseks peale kokkukruvimist suurt võimalusi pole, seega ergonoomia on üsna piiratud. Natuke ka peegeldab ekraani matt monitoripind valgust, aga pind pole siiski täisläikiv – see ajastu on ilmselt möödas, kui läikiva pinnaga ekraane tehti. Kui kasutada M7-t natuke eemalt teleka ekraanina, siis puuduv ergonoomia ning kergelt läikiv pilt ei sega. Kui istuda otse monitori ees ja kasutada arvutiekraanina, siis mitu korda haaras käsi ekraanist, et seda nihutada üles-alla, aga seda teha ei saanud.

Eraldi kiita tasub pulti – monitoride seadistusmenüüd on alati olnud üsna kohutavad, kuna neis peab liikuma kuhugi ekraani serva taha peidetud krüptiliste menüünuppudega, aga Samsungil on selleks mugav pult. Väga hea on kettakujulisest iPodi-laadsest navigeerimisnupust liikuda menüüdes ja isegi ekraaniklaviatuurile teksti sisestada. Veelgi ideaalsem oleks, kui saaks mõned nupud programmeerida mingiks kiirvalikuks. Netflixi, Prime´i ja veebi jaoks õnneks ongi spetsiaalne füüsiline nupp olemas. Kui kasutad monitori vaheldumisi paljude erinevate seadmetega (ühendada saab nutitelefone, konsoole, arvuteid, kõlareid, hiiri, klaviatuure jne), siis on puldiga menüüdes käimine kindlasti kordades mugavam.

Kõlarid pole muidugi võrreldavad eraldi kõlaritega, kuid on siiski mahedamad ja paremad, kui valdav enamus teisi monitorikõlareid. Hädapärast kannatab kasutada.

Hea on aga juhtmevabade ühenduste toetamine. Ka mitte-Samsungi seadmed saavad ligi, isegi Airplay on toetatud. Saab suunata pildi nii sülearvutist, tahvlist kui nutitelefonist juhtmevabalt monitoriekraanile.

Monitoril on ka USB C ühendus, mille kaudu saad seda kasutada dokina – üks juhe arvutist kuvarisse ja kuvari külge juba võib ühendada kõik teised lisaseadmed. Sellesama USB kaudu läheb nii pilt kui heli samuti.

WiFi 2,4 GHz võrk on küll enamuse asjade jaoks piisav, aga muidu võiks monitori enda pleierit ja tarkvara tulevikus juba üle 5 GHz kasutada, sest näiteks 4K video kipub mõnikord hakkima monitori enda pleieriga üle WiFi koduserverist maha mängides. Monitoril on oma Tizeni operatsioonisüsteem ja sellega saab puldist nii koduserveri meediat mängida kui ka koduvõrgu teistest arvutitest multimeediat leida.

Kuid veelgi põnevam on monitori kaugarvutiga ühendamise võimalus. Kui kontoris on kaugühendusega arvuti (laua- või süle-), siis polegi vaja kodutööl olijal kodus arvutit omada. Kuvarist piisab. Samsungi monitor haagib enda külge hiire ja klaviatuuri, teeb RDP ühenduse kontoriarvutiga ning ekraanipilt kantakse üle võrgu koju. Töötad tööarvuti taga, nagu istuks otse kontoris ja kõik on täpselt samamoodi kui seal. Ühendus on krüpteeritud ja turvatud. Ainult et niimoodi on mugav pigem kontoritööga tegeleda kui meediat vaadata. Liikuvpilt kipub sedamoodi üle interneti pilti saates natuke hakkima. Word ja Excel aga lippavad üsna hästi.

Aga kui nüüd meedia juurde tagasi tulla, siis monitoril olev Tizeni operatsioonisüsteem pakub üsna sarnaseid asju, nagu uuemad Samsungi nutitelerid – äppe. Näiteks võib vaadata Go3 teleteenust või Netflixi. Viaplay äpp on ka olemas. Amazon Prime samuti. Apple TV isegi on. Või Spotify - muusika kuulamiseks. Samas monitori kõlarid pole teab mis kirkad, ikkagi sisseehitatud monitorikõlarid ja kui tahad head muusikaelamust, võiks ühendada mõned paremad stereokõlarid. Siis oleks juba tegemist väikese koduse meediakeskusega.

ERRi äppi ei leidnud Tizenist, kuid veebibrauseriga ERR-i lehele minnes mängivad saated brauserist täitsa ilusti üle ekraani, tuleb ainult puldi või hiirega rohkem võimelda, et neid veebilehelt käivitada. Pilt on ilus, nagu nutiteleril, pilt ja heli on sünkroonis.

Kokkuvõtteks on M7 üks vägagi moodsa elamise kodune kõik-ühes ekraan, mis oskab pidada üheksat või enamat erinevat ametit. See asendab nii kodust arvutit kui nutitelerit, isegi nutitelefoni saad koduarvutiks moondada või kasutada otse üle võrgu mõnda pilveteenust, näiteks Microsoft 365. Ja võid muidugi ka tööarvutisse sisse logida ja teha kõike seda, mida tööl olles saad teha, sest üle võrgu saadetakse ekraanipilt, sinu monitori külge ühendatud hiire ja klaviatuuri liigutused aga edastatakse Windowsi masina puhul üle RDP kontoriarvutisse.

Saad ka lihtsalt koduarvuti ekraanipilti juhtmevabalt edastada, kui arvuti seda toetab. Ainuke mure, et kuvar pole kuigi ergonoomiline. Selle jalg on jäik ja kruttimisvõimalused puuduvad.

PLUSSID

+ kõik-ühes monitor, millel kaugarvuti ühendamise võimalus, Netflix ja nutiteleri äpid

+ juhtmevaba kuvarina ühendamise võimalus

+ ühe juhtmega dokk üle USB C kõigi arvuti lisaseadmete jaoks

MIINUSED

- ergonoomilist seadistamist pole - kuvari asendit ei saa muuta

- multimeediapleier 2,4 GHz WiFi võrgus kohati hakib

- kallivõitu

TEHNILISED ANDMED

Multimeediakuvar Samsung M7 32"

Hind: ca 325 eurot

Ekraani suurus: 31,5-tolline diagonaal

Eraldusvõime: UHD, 3840 x 2160 pikslit (4K)

Küljesuhe: 16:9

Kontrast: 3000:1

HDR: HDR10

Reageerimisaeg: 8 ms

Värskendussagedus: kuni 60 Hz

Ühendused: USB C sisend, 2x HDMI sisend, USB 2.0 HUB, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, USB PD 65 W

Operatsioonisüsteem: Tizen

Äpid: Youtube, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Go2, Viaplay jt

Kaal: 6,5 kg