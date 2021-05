Idufirmade festival Slush toimub Helsingis sel aastal ettevaatlikult ja vähendatud koosseisus

Kuigi Põhjamaade üks suurimatest startup-festivalidest Slush jäi viimati ära teadagi mille pärast, on soomlased tagasihoidlikult optimistlikud ning plaanivad sel aastal ürituse Helsingis siiski korraldada 1.-2. detsembril.

Kui tavaliselt on üritusest osavõtjate hulk küündinud 25 000 inimeseni, siis aastal 2021 lubatakse füüsiliselt kokku kutsuda tunduvalt vähem külalisi - kuni 8000. Tehakse kõik, et osavõtt oleks turvaline ja nakkusohutu. Väga palju veel toimuva kohta pole teada, kuid avatud on Slush.org lehel registreerimisvorm, kuhu saab oma kontaktid jätta, et olla kindlalt nende 8000 seas, kes saavad kutse, kui passide müük avatakse.

Vaata Arvutimaailma ülevaadet viimasest, 2019. aasta füüsilisest üritusest helsingi messikeskuses: Slush 2019.